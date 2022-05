Lowe's ha comunicato l'approvazione da parte del board di una cedola trimestrale di 1,05 dollari per azione, in aumento del 31% annuo.

Lowe's ha comunicato l'approvazione da parte del board di una cedola trimestrale di 1,05 dollari per azione, in aumento del 31% annuo. Il dividendo andrà in pagamento il prossimo 3 agosto su posizioni al 20 luglio. Lowe's aveva chiuso in rialzo del 2,10% venerdì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)