Con riferimento a quanto già anticipato con comunicato stampa del 28 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2022 ha determinato che il dividendo ordinario lordo, relativo all'esercizio 2021, pari a euro 0,05 per ciascuna azione ordinaria di categoria A e di categoria B in circolazione alla data di stacco delle relative cedole (escludendo quindi le azioni proprie in portafoglio a tale data), la cui approvazione è sottoposta all'assemblea degli azionisti convocata per il 29 giugno p.

Con riferimento a quanto già anticipato con comunicato stampa del 28 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2022 ha determinato che il dividendo ordinario lordo, relativo all'esercizio 2021, pari a euro *0,05 per ciascuna azione ordinaria di categoria A e di categoria B *in circolazione alla data di stacco delle relative cedole (escludendo quindi le azioni proprie in portafoglio a tale data), la cui approvazione è sottoposta all'assemblea degli azionisti convocata per il 29 giugno p.v., in caso di approvazione da parte di quest'ultima sarà posto in pagamento in data 21 settembre 2022 (con stacco cedola - numero 1 per le azioni ordinarie di categoria A e numero 2 per le azioni ordinarie di categoria B - il 19 settembre 2022 e record date il 20 settembre 2022).

Amsterdam – Cologno Monzese, 27 giugno 2022

(GD - www.ftaonline.com)