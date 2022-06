MeglioQuesto, Phygital Analytic Company operante nel settore della customer experience ("la Società"), annuncia di aver chiuso con successo il book del prestito obbligazionario ("il Prestito", "il Bond", "lo Strumento") "Bond MeglioQuesto 4,75% 2022-2026" per un controvalore complessivo di € 12,5 mln.

Tenuto conto della raccolta rinveniente dalla conversione dei Warrant MeglioQuesto *(W1CALL:IM), che nella loro prima finestra di conversione hanno contribuito a *nuova cassa per circa € 8,3 mln, la Società ha deciso di adeguare la size dello Strumento, pur avendo registrato ordini per un ammontare superiore al controvalore complessivo allocato.

Felice Saladini*: "Siamo soddisfatti e orgogliosi della fiducia che il mercato ci ha dimostrato, soprattutto considerando l'attuale contesto di incertezza. A un anno dall'IPO abbiamo già concluso tre operazioni di M&A facendo evolvere MeglioQuesto in una Phygital Analytic Company. Le ulteriori risorse raccolte accelereranno il percorso di crescita, anche per linee esterne. Inoltre, stiamo lavorando per consolidare il processo di integrazione delle società acquisite con l'obiettivo di creare valore per gli azionisti attraverso la massimizzazione delle sinergie di costo e ricavo.

Il prossimo 4 luglio presso Palazzo Mezzanotte terremo un evento per celebrare il nostro primo anno da società quotata; sarà l'occasione per ripercorrere i nostri obiettivi strategici anche alla luce dell'evoluzione maturata dall'IPO ad oggi."

Il mercato del debito ha registrato da inizio anno un rialzo rimarchevole dei tassi di interesse in risposta alle continue pressioni inflazionistiche e all'avvio di una fase restrittiva di politica monetaria. La BCE ha annunciato due ulteriori rialzi, previsti nei mesi di luglio e di settembre dell'anno corrente. Il BTP decennale nell'ultima chiusura ha fatto registrare un rendimento di circa il 3,5% (+228 punti base rispetto a inizio anno).

Alla luce di quanto sopra, la Società è particolarmente soddisfatta delle condizioni accordate dal mercato per la sottoscrizione del Bond. Le caratteristiche del Prestito Obbligazionario Il Prestito è stato sottoscritto per un importo complessivo pari a € 12,5 mln mediante emissione di n. 1.250 obbligazioni del valore nominale di € 10.000. Le obbligazioni saranno sottoscritte al 100% del loro valore nominale.

Il Prestito ha una durata di 4 anni e prevede una cedola del 4,75%, da corrispondersi annualmente su base posticipata, a fronte di un piano di rimborso amortizing, che prevede la riduzione della quota capitale, rispettivamente del: 10% al primo anno, 20% al secondo anno, 30% al terzo anno e 40% nell'ultimo anno, in corrispondenza dell'estinzione dello Strumento stesso.

Il regolamento del Prestito Obbligazionario prevede, inoltre, specifici covenants di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.

MeglioQuesto ha richiesto l'ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul segmento ExtraMOT PRO3 del mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Non è prevista l'assegnazione di alcun rating, né all'emittente né alle obbligazioni. Non è prevista la concessione di alcuna garanzia in relazione alle obbligazioni.

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.

L'emissione e l'inizio delle negoziazioni sul segmento ExtraMOT PRO3 è prevista per il 29 giugno 2022.

