Neosperience, PMI innovativa e player di riferimento nell'Intelligenza Artificiale, quotata su Euronext Growth Milan dal 20 febbraio 2019, comunica, in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria del 16 maggio 2022 depositata presso il Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia in data 23 maggio 2022 ed ivi iscritta in data 24 maggio 2022, che l'operazione di frazionamento delle numero 8.995.661 azioni ordinarie totali avrà inizio il giorno 13 giugno 2022. Il frazionamento avverrà tramite l'assegnazione di n. 2 nuove azioni ordinarie (nuovo codice ISIN IT0005497018, cedola n. 1) per ciascuna vecchia azione ordinaria posseduta (vecchio codice ISIN IT0005351496, cedola n. 1) che sarà contestualmente ritirata ed annullata. Si precisa che il giorno 10 giugno 2022 sarà l'ultimo giorno di negoziazione del titolo ante frazionamento e che dal giorno 13 giugno 2022 prenderà il via la negoziazione del nuovo titolo post frazionamento. Il capitale sociale resta invariato e sarà rappresentato da n. 17.991.322 azioni ordinarie di nuova emissione. Trattandosi di azioni dematerializzate, l'assegnazione delle nuove azioni Neosperience S.p.A. non richiederà alcun adempimento da parte dei soci e sarà effettuata per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi della vigente normativa. Nessuna spesa sarà posta a carico degli azionisti.

