OVS debole in avvio (-1,3% a 1,8950 euro) nonostante risultati in forte miglioramento nell'esercizio terminato il 31 gennaio scorso. Particolarmente significativo il dato sui ricavi: 1.358,9 milioni di euro, +33,4% a/a su base rettificata e a un passo dai 1.370,1 milioni del 2019, l'ultimo esercizio pre-pandemia. La quota di mercato sale al 9,3% da 8,4% (8,1% nel 2019). L'EBITDA rettificato raddoppia a 147,2 milioni dai 72,9 dell'esercizio precedente, e il risultato netto rettificato è positivo per 44,8 milioni da -4,8 milioni un anno fa (+57,7 nel 2019). L'indebitamento netto rettificato scende a 190,3 milioni da 401,1. Torna il dividendo: 0,04 euro per azione. L'ultima cedola distribuita fu quella relativa all'esercizio 2016 (0,15 euro). Il management guarda al 2022 con cauto ottimismo e prevede "la possibilità di un'ulteriore crescita dei risultati economici, con una adeguata generazione di cassa".

*L'analisi del grafico di OVS mette in evidenza il recupero dal minimo del 7 marzo *a 1,6220 euro, movimento che per ora non sembra avere l'esuberanza necessaria per dare vita a un'inversione della tendenza ribassista in essere dai 3,1340 toccati a inizio dicembre. Il superamento di 2,1240 (topo di fine marzo) cambierebbe lo scenario fornendo l'abbrivio per un attacco all'ostacolo dinamico attualmente in transito per 2,21-2,22. In caso di successo via libera verso 2,75 almeno. Discese sotto il recente minimo a 1,7760 preannuncerebbero invece un pericoloso test di 1,6220, con rischio concreto di riattivazione della tendenza ribassista verso 1,50 almeno.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)