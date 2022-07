PepsiCo ha comunicato giovedì dopo la chiusura di Wall Street l'approvazione da parte del board di una cedola migliorata del 7% rispetto a un anno prima, medesimo incremento già applicato nei precedenti trimestri. Il dividendo trimestrale di 1,15 dollari per azione andrà in pagamento il prossimo 30 settembre su posizioni al 2 settembre. Il colosso Usa di bibite e snack ha sottolineato di avere pagato senza interruzioni dal 1965 cedole trimestrali in contanti e di avere aumentato i dividendi annuali per 50 esercizi consecutivi. PepsiCo aveva chiuso in rialzo dello 0,15% la seduta di giovedì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)