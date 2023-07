Stanley Black & Decker ha comunicato martedì dopo la chiusura di Wall Street l'approvazione da parte del board di una cedola trimestrale di 70 centesimi per azione, in aumento di appena 1 centesimo.

Stanley Black & Decker ha comunicato martedì dopo la chiusura di Wall Street l'approvazione da parte del board di una cedola trimestrale di 70 centesimi per azione, in aumento di appena 1 centesimo. Il dividendo sarà pagato il prossimo 15 settembre su posizioni al 1° settembre. Stanley Black & Decker, dopo avere chiuso in rally del 3,09% martedì al Nyse, era invariato in after market.

(RR - www.ftaonline.com)