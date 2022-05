Si è regolarmente svolta in unica convocazione il 30 aprile 2022, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio d'amministrazione, prof. avv. Francesco Venosta, l'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Sondrio Spa.

Ai sensi dell'art 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, così come successivamente modificato e integrato, l'intervento dei Soci in Assemblea è avvenuto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, 58 ("TUF"), come previsto nell'avviso di convocazione. Hanno partecipato oltre 6.100 Soci rappresentanti circa il 48% del capitale sociale .

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 21 marzo 2022.

L'Assemblea ha approvato la relazione degli amministratori sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2021, chiuso con un utile netto di € 212,099 milioni, e il riparto dell'utile stesso, che prevede la distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,20, cedola n. 44. Il pagamento del dividendo, considerato che lo stacco avverrà, secondo le vigenti disposizioni, il 23 maggio prossimo, decorrerà dal 25 maggio 2022.

Il predetto utile netto è quindi destinato come segue: dividendo € 90,677 milioni; riserve € 121,122 milioni; fondo beneficenza € 0,3 milioni.

Il bilancio consolidato dell'esercizio 2021 del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio rassegna un utile netto di € 268,634 milioni, +152,01%. A livello consolidato, la raccolta diretta da clientela segna € 39.304 milioni, +10,53%.

La raccolta indiretta si attesta, ai valori di mercato, a € 40.982 milioni, +17,77%; quella assicurativa somma € 1.909 milioni, +11,19%. La raccolta complessiva da clientela si posiziona quindi a € 82.195 milioni, +14,04%.

I finanziamenti a clientela sommano € 31.059 milioni +5,72%. Le sofferenze nette sono pari allo 0,62% dei crediti verso la clientela.

Il patrimonio netto consolidato, compreso l'utile d'esercizio, ammonta al 31 dicembre 2021 a € 3.270,494 milioni, con un aumento sul 31 dicembre 2020, di € 272,923 milioni, +9,10%, determinato dalla contabilizzazione dell'utile dell'esercizio in rassegna, nonché dall'incremento delle riserve. Quanto ai requisiti patrimoniali, al 31 dicembre 2021 il CET1 Capital Ratio segna 15,78%, il Total Capital Ratio 18,88% (phased-in).

Il Texas Ratio, calcolato come rapporto tra il totale dei crediti deteriorati netti e il patrimonio netto tangibile, si attesta al 25,8%.

L'Assemblea ha approvato il *mandato al Consiglio di amministrazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie *ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale, secondo il disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. L'importo a disposizione del Consiglio di amministrazione per effettuare acquisti di azioni sociali, iscritto in bilancio alla voce «Riserve», è stato determinato in € 30 milioni. Nel decorso periodo 11 maggio 2021-29 aprile 2022, da parte della banca non sono state effettuate negoziazioni. Il portafoglio titoli di proprietà conteneva pertanto, sia a inizio e sia a fine periodo, n. 3.650.000 azioni sociali, per un controvalore di € 25.321.549.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di amministrazione a utilizzare, al servizio del *Piano dei compensi 2022 *basato su strumenti finanziari per il personale più rilevante, così come identificato nelle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea, azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio già in carico alla banca fino a un controvalore complessivo massimo di euro 490.000.

L'Assemblea ha *determinato il compenso annuo a favore del Consiglio di amministrazione *nel rispetto delle vigenti «Politiche retributive del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio». Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, il Consiglio di amministrazione, composto da quindici membri, si rinnova per un terzo ogni esercizio.

Per l'elezione di cinque amministratori per il triennio 2022/2024 erano state regolarmente depositate nei termini di legge due liste:

la "Lista n. 1" - presentata dal Consiglio di amministrazione- e la "Lista n. 2" - presentata da n. 13 azionisti per una percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nel capitale della Banca Popolare di Sondrio pari al 6,36389% -.

A esito delle votazioni, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è risultata la Lista n. 1 con n. 115.910.090 voti. La Lista n. 2 ha ottenuto n. 102.310.974 voti.

Sono quindi risultati eletti per il triennio 2022-2024, ai sensi di statuto, i signori: Venosta prof. avv. Francesco, Falck dott. ing. Federico, Doro avv. Anna (amministratore indipendente), Cordone dott. ing. Nicola (amministratore indipendente), Rossi dott.ssa prof.ssa Serenella (amministratore indipendente), tratti dalla "Lista n. 1" presentata dal Consiglio di amministrazione.

