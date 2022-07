Parte male la settimana a Piazza Affari, con gli indici che arretrano dopo il recupero delle ultime sedute. Il FTSE MIB segna -0,95%, il FTSE Italia All-Share -0,96%, il FTSE Italia Mid Cap -1,26%, il FTSE Italia STAR -0,83%.

Indici azionari americani negativi in vista dell'avvio della tornata di trimestrali per la Corporate America (giovedì e venerdì toccherà a quasi tutte le big del credito a stelle e strisce, da Jp Morgan Chase & Co. a Citigroup, mentre Goldman Sachs li comunicherà solo lunedì 18 luglio). Se i timori di una recessione sembrano allontanarsi a fare paura è ancora il Covid-19 con nuovi lockdown in Cina. A Macau sono stati chiusi tutti i casinò e questo si è riflesso nei crolli superiori all'8% segnati da Wynn Resorts e Las Vegas Sands in apertura a Wall Street.

Euro ormai prossimo alla parità contro il Dollaro, il cambio si attesta a 1,0080 circa.

BTP in miglioramento, spread in lieve aumento. Il rendimento del decennale segna 3,30% (chiusura precedente a 3,34%), lo spread sul Bund 205 bp (203) (dati MTS).

Bancari in netta flessione. L'indice FTSE Italia Banche segna -2,16%. Sotto pressione BPER Banca, -4,54% a 1,4415 euro, su cui KBW ha peggiorato il giudizio a market perform con target a 2,06 euro.

Molto debole Banca MPS -5,87%. Dopo aver incontrato la scorsa settimana a Londra un trentina di investitori istituzionali, l'a.d. Luigi Lovaglio ha fatto sapere che sull'aumento della banca senese c'è interesse.

STM, -0,19%, limita i danni dopo aver siglato un accordo con GlobalFoundries per la realizzazione di un nuovo impianto manifatturiero di produzione di semiconduttori su wafer di silicio da 300 mm. Si tratta di un investimento da diversi miliardi di euro a Crolles (Francia) e sarà sostenuto in misura significativa dallo Stato transalpino. Ricordiamo la scorsa settimana i dati diffusi dalla Semiconductor Industry Association: a maggio le vendite globali di semiconduttori hanno toccato il record storico a 51,8 miliardi di dollari, +18% su maggio 2021. L'analisi del grafico di STM mette in evidenza il rimbalzo dal minimo da fine 2020 a 27,4050 euro toccato martedì scorso. Un recupero duraturo è atteso solo con il superamento degli ostacoli a 31 e 32,50, con obiettivi a 35 e 38,00-38,50. Sotto 27,4050 appoggi a 25,75 e 22,85.

Forte calo per Autogrill -7,42%, dopo l'annuncio dell'accordo per un'integrazione con Dufry. Quest'ultima lancerà un'offerta pubblica di scambio (0,158 azioni Dufry per ogni azione Autogrill) o di acquisto in contanti (a 6,33 euro). Al termine dell'operazione Edizione, la holding dei Benetton che ha il 50,3% di Autogrill, diventerà il maggiore azionista del nuovo gruppo con il 20-25 per cento.

Saipem +5,25% estende il rally nell'ultimo giorno utile per esercitare i diritti dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. Il gruppo ha annunciato l'arrivo del nuovo Jack-up (nave autosollevante) Perro Negro 11 nella flotta di perforazione Saipem. Perro Negro 11 "è stato già assegnato ad un contratto della durata di cinque anni consecutivi (con ulteriori due anni in opzione) per lavori di perforazione nell'area del Golfo Persico".

Positiva Telecom Italia +0,42%: rumors relativi al pagamento di un super-dividendo straordinario da ben 0,7-0,8 euro per azione (16-17 miliardi di euro) e di abbattimento del debito sotto i 4-5 miliardi dai 20 circa attuali come conseguenza della separazione di NetCo e creazione della rete unica. Per staccare la maxi cedola il titolo dovrà apprezzarsi e di molto dato che al momento oscilla tra 0,26 e 0,27 euro.

Fincantieri +8,56% scatta in avanti in scia all'annuncio del contratto da 1,2 miliardi di euro per la costruzione di una nuova nave da crociera extra-lusso, con consegna prevista per la fine del 2025. L'ordine, prevede ulteriori due unità in opzione. A fine marzo il portafoglio ordini complessivo di Fincantieri ammontava a 34,4 miliardi di euro.

