Smith & Wesson Holding batte il consensus e spicca il volo a Wall Street. Lo storico produttore di revolver e fucili del Massachusetts ha comunicato risultati relativi al quarto trimestre del suo esercizio segnati da profitti netti crollati da 89,2 milioni, pari a 1,70 dollari per azione, a 36,1 milioni, e 79 centesimi. Su base rettificata l'eps si è attestato 82 centesimi, contro i 57 centesimi del consensus di FactSet. Netta anche la contrazione dei ricavi, peggiorati del 44% annuo a 181 milioni di dollari, comunque sopra ai 168 milioni stimati dagli analisti. Smith & Wesson ha chiuso con un rimbalzo del 9,62% la seduta di giovedì al Nasdaq (ma ha poi toccato una perdita del 3% in after market). Il board ha approvato l'aumento del 25% annuo per la cedola trimestrale.

