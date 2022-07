Positiva Telecom Italia +4,6%: Il Sole 24 Ore sabato scorso ha riferito dell'ipotesi di pagamento di un super-dividendo straordinario da ben 0,7-0,8 euro per azione (16-17 miliardi di euro) e di abbattimento del debito sotto i 4-5 miliardi dai 20 circa attuali come conseguenza della separazione di NetCo e creazione della rete unica.

di Financial Trend Analysis

Positiva Telecom Italia +4,6%: Il Sole 24 Ore sabato scorso ha riferito dell'ipotesi di pagamento di un super-dividendo straordinario da ben 0,7-0,8 euro per azione (16-17 miliardi di euro) e di abbattimento del debito sotto i 4-5 miliardi dai 20 circa attuali come conseguenza della separazione di NetCo e creazione della rete unica. Per staccare la maxi cedola il titolo dovrà apprezzarsi e di molto dato che al momento oscilla tra 0,26 e 0,27 euro.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)