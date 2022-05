Tiscali S.p.A. ("Tiscali" ovvero la "Società"), società per azioni quotata su Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data 6 giugno 2022 si procederà al raggruppamento delle azioni ordinarie esistenti della Società nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti, in esecuzione della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria di Tiscali del 26 aprile 2022, iscritta presso il Registro delle Imprese di Cagliari il 29 aprile 2022. In particolare, si procederà al raggruppamento: (i) delle n. 6.317.974.400 azioni ordinarie esistenti ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, munita della cedola n. 1 (ISIN IT0005496473) ogni 100 azioni ordinarie esistenti, aventi godimento regolare, munite della cedola n. 2 (ISIN IT0004513666); (ii) delle n. 580.611.223 azioni ordinarie esistenti non quotate, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, munita della cedola n. 1 (ISIN IT0005496481) ogni 100 azioni ordinarie esistenti, aventi godimento regolare, munite della cedola n. 2 (ISIN IT0005415713). Per effetto del Raggruppamento il numero totale delle azioni ordinarie Tiscali sarà ridotto da n. 6.898.585.623 azioni ordinarie a n. 68.985.856 azioni ordinarie, senza alcuna variazione del capitale sociale di Tiscali, di cui n. 63.179.744 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan e n. 5.806.112 azioni ordinarie non ammesse alle negoziazioni. Al fine di consentire la quadratura complessiva del Raggruppamento, saranno annullate n. 23 azioni ordinarie Tiscali non ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, direttamente detenute dall'azionista Amsicora S.r.l., che si è reso disponibile a consentirne l'annullamento. Il Raggruppamento avverrà presso Euronext Securities Milan e a cura degli intermediari depositari, mediante emissione delle nuove azioni raggruppate in sostituzione delle azioni esistenti. Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli azionisti e la gestione di eventuali resti che dovessero emergere dalle stesse, la Società ha conferito incarico ad Equita SIM S.p.A. di rendersi controparte dall'8 giugno 2022 al 10 giugno 2022 nella liquidazione delle frazioni di azioni ordinarie Tiscali raggruppate eccedenti il numero minimo necessario per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni ordinarie. Tramite Monte Titoli S.p.A. saranno altresì date istruzioni agli intermediari depositari affinché sia garantito, subordinatamente alla concreta disponibilità di frazioni di azioni Tiscali raggruppate, ai titolari di un numero di azioni esistenti ante raggruppamento inferiore a 100 che ne facessero richiesta, di ricevere n. 1 nuova azione, contro pagamento del relativo controvalore determinato come sopra. Tali frazioni saranno liquidate, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società del 3 giugno 2022, vale a dire il giorno di borsa aperta antecedente quello di effettuazione delle operazioni di raggruppamento. Tale prezzo sarà comunicato a Euronext Securities Milan e agli intermediari depositari entro il 6 giugno 2022.

(RV - www.ftaonline.com)