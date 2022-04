International Business Machine (Ibm) ha comunicato che il board ha approvato un dividendo trimestrale di 1,65 dollari per azione (in pagamento il 10 giugno prossimo su posizioni al 10 maggio), per un aumento di appena un centesimo. Secondo i calcoli di FactSet, comunque, la nuova cedola annuale implica un rendimento del 4,74% contro l'1,48% dell'S&P 500 e lo 0,78% del sottoindice del settore tecnologico. Ibm, che nel 2022 segna il ventisettesimo anno consecutivo con un incremento dei dividendi, ha chiuso in declino del 2,09% la seduta di martedì al Nyse. (RR - www.ftaonline.com)

