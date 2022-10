Che il 2022, perlomeno in questi primi nove mesi si stia dimostrando un anno orribile per la Borsa italiana è cosa nota.

Dall’inizio dell’anno l’indice principale della Borsa italiana, il Ftse Mib sta perdendo quasi il 24%, tuttavia l’anno è orribile praticamente allo stesso modo per tutte le principali Borse mondiali, Francoforte è in calo del 23%, Wall Street del 24%.

Si salva solo Tokyo che al momento fa segnare un ribasso inferiore al 6%, probabilmente perché nel contempo la propria valuta nazionale, lo yen, è letteralmente crollato nei confronti del dollaro statunitense.

Ma in questo video che ho intitolato 2022 Fuga dalla Borsa italiana, non mi riferivo tanto alla fuga degli investitori, ma alla ritirata di alcune aziende molto importanti per il nostro listino, che abbandonano Piazza Affari per motivi diversi.

Sto parlando, ripeto, non di aziendine, le cosiddette small cap, ma di grandi società che capitalizzano miliardi di euro.

Ed allora vediamo cosa è già accaduto e cosa sta per accadere.

Ad abbandonare la Borsa italiana Exor, la holding della famiglia Agnelli/Elkann. Facciamone brevemente la storia. Dopo la morte di Giovanni Agnelli, John Elkann, suo erede in pectore, ha sfoltito la miriade di società che facevano parte del gruppo. L’holding IFIL era una società di partecipazioni, ovviamente la principale partecipazione riguardava Fiat della quale deteneva il 30% delle azioni, ma le partecipazioni erano davvero tante ed in svariati settori, da quello turistico a quella alimentare, a quello bancario, a quello assicurativo.

Ebbene IFIL, a sua volta era controllata IFI, acronimo di Istituto Finanziario Industriale. Ebbene dall’inizio del 2009 le due società, più altre meno importanti, sono state fuse dando vita a quella che oggi conosciamo come Exor.

Da segnalare anche, in questi ultimi anni, le importanti partecipazioni nei settore dei media, Exor infatti è il principale azionista in Italia del gruppo Gedi che controlla la maggior parte dei giornali italiani, ed in Europa sempre Exor è il maggior azionista di The Economist, celeberrima testata inglese.

Alla sua prima quotazione le azioni Exor sono state valutate meno di 6 euro.

Exor ha lasciato la Borsa italiana il 27 settembre scorso con una quotazione di circa 60 euro, quindi in circa tredici anni ha decuplicato, ossia moltiplicato per dieci, il proprio valore.

L’azienda già da tempo aveva trasferito la propria sede in Olanda, per motivi che tutti quanti conosciamo, e quindi grazie Unione europea per aver dato anche alle grandi società italiane la possibilità di trasferirsi in paradisi fiscali senza per questo dover emigrare in posti esotici che si trovano in sperdute isole del Pacifico, ma semplicemente rimanendo all’interno della Unione europea.

Sento come un’umiliazione per l’Italia vedere che ora la forma societaria di Exor è Naamloze vennootschap sapete cosa significa? Significa Società per azioni in olandese.

Veramente umiliante per l’Italia intera.

Comunque Exor non è più quotata sulla Borsa italiana mentre rimane quotata sulla Borsa olandese, ripeto grazie Unione europea, grazie famiglia Agnelli.

Ma proseguiamo.

E’ stata lanciata un’Opa ossia un’Offerta Pubblica di acquisto, su Autogrill. Società controllata dalla famiglia Benetton che possiede oltre il 50% delle azioni.

L’Opa è stata lanciata dalla società svizzera Dufry, che era la principale concorrente di Autogrill, ed è stata accettata dai Benetton.

L’operazione avrà la durata di un mese e comincerà lunedì 10 ottobre. Dufry ha valutato il gruppo 19 miliardi.

Chi ha fatto l’affare? Come sempre lo si vedrà in futuro, ma al momento tutti gli analisti sono concordi nel ritenere che l’affare l’abbiano fatto gli svizzeri visto che il prezzo offerto è più basso delle stime.

Ed infatti all’annuncio del prezzo offerto l’azienda svizzera alla Borsa di Zurigo ha avuto un balzo in avanti, mentre Autogrill sulla Borsa italiana ha avuto un tonfo (-7,4%).

Ma non solo, l’Amministratore Delegato del gruppo che si andrà così a formare sarà Xavier Rossinyol ossia l’attuale Amm.Del. di Dufry, ed il Presidente sarà Juan Carlos Torres ossia l’attuale Presidente di Dufry.

Alessandro Benetton si dovrà accontentare di una carica onorifica, non esecutiva, appunto quella di Presidente onorario.

E così al termine dell’operazione Autogrill verrà tolta dalla Borsa italiana. La nuova società verrà quotata sulla Borsa svizzera.

Ed infine Tod’s, la celebre aziende calzaturiera. In questo caso l’Opa viene lanciata dal maggior azionista, ossia i Della Valle. L’operazione è cominciata il 26 di settembre e come di consueto avrà la durata di un mese, l’offerta è di 40 euro ad azione..

Se in questo periodo di tempo i Della Valle arriveranno a detenere una partecipazione pari o superiore al 90% si dichiarerà riuscita e quindi per la fine dell’anno anche Tod’s potrebbe abbandonare la Borsa italiana.

In questo caso non per migrare verso altri lidi, o perlomeno al momento non si hanno notizie in tal senso, ma semplicemente per andarsene dalla Borsa.

Insomma è chiaramente un segnale di sfiducia sul futuro, sul futuro dell’economia italiana o dell’economia in genere.

Insomma in questo 2022 la Borsa italiana perderà circa 50 miliardi di capitalizzazione, per i vari delisting, e naturalmente si tratta dell’ennesimo segnale negativo per il nostro Paese, a fuggire non sono solo gli investitori, ma anche gli imprenditori.