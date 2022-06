Ennesima giornata nera quella di ieri sui mercati borsistici internazionali. Affonda Wall Street trascinando verso il basso i listini soprattutto dei Paesi occidentali.

L’indice Dow Jones ha perso il 2,42% scendendo sotto la quota psicologica dei 30.000 punti, occorre tornare al 2020 per trovare un simile livello, e ricordiamo che all’inizio dell’anno il più vecchio indice di borsa del mondo viaggiava ben oltre i 36.000 punti.

Un calo ancora maggiore lo hanno avuto l’indice di riferimento della Borsa americana ossia lo S&P 500 che ha perso il 3,25%, e l’indice dei titoli tecnologici Nasdaq in ribasso addirittura del 4,08%.

Il Nasdaq si avvicina pericolosamente ai 10.000 punti e ricordiamo che il 19 novembre scorso l’indice americano dei titoli tecnologici era arrivato a chiudere sopra quota 16.000 punti, dal suo massimo quindi ha perso oltre un terzo ossia il 33%.

Da cosa deriva questo sell-off come si dice in gergo, un termine che potremmo tradurre con “svendita”?

La risposta è veramente semplice, deriva dal fatto che in precedenza, nei mesi e negli anni scorsi le quotazioni dei titoli erano salite ben oltre il lecito, in pratica i listini di Borsa erano inflazionati.

Dov’erano andati a finire tutti quei soldi, diciamo tutta quella liquidità, creata dalle Banche Centrali, in particolare dalla Banca Centrale americana la Federal Reserve e dalla Banca Centrale europea?

Per diverso tempo nell’economia reale ne avevamo vista poca di quella liquidità che invece si era riversata sui mercati finanziari.

E quando c’è questa “inflazione” sui mercati tutti sono contenti, perché non c’è inflazione nell’economia reale, ossia noi non vediamo aumentare i prezzi al supermercato, o comunque aumentano di una percentuale insignificante, mentre crescono i prezzi dei titoli finanziari nei quali abbiamo investito i nostri risparmi.

Quindi diventiamo più ricchi, o perlomeno continua a crescere il saldo del nostro deposito titoli che la Banca ci comunica trimestralmente, ed al supermercato invece non aumentano i prezzi. Cosa si vuole di più?

È il bengodi!

Purtroppo però, la manna sulla terra è scesa una sola volta, almeno così pare, e nessun umano è mai riuscito a moltiplicare i pani ed i pesci.

Quindi se, come genere umano, in alcuni periodi abbiamo avuto di più di quel che siamo riusciti a produrre, in altri periodi, inevitabilmente, avremo di meno, perché le cose devono compensarsi. La statistica è implacabile e non ammette deroghe.

Ed ecco quindi che i prezzi, non solo dei titoli azionari, ma anche quelli dei titoli obbligazionari e del debito pubblico per la precisione … non stanno scendendo … si stanno sgonfiando.

Naturalmente non sappiamo fino a che punto scenderanno, certamente dovranno perdere tutto quanto avevano indebitamente guadagnato, ma scenderanno anche di più. Perché? Perché è sempre stato così e sempre sarà così, perché è nella natura dell’uomo.

L’uomo vive anche stati emozionali ed allora visto che il valore “giusto” è sconosciuto, dato che nessuno lo conosce non ce ne renderemo conto quando sarà raggiunto.

Tuttavia cosa siamo in grado di riconoscere? Riusciamo a riconoscere le forti anomalie, ossia riusciamo a riconoscere quando il valore si discosta molto da quello giusto, sia in più che in meno.

Ma perché non ci fermiamo prima che le anomalie, ossia questi forti anomalie, si manifestino?

Semplicemente perché siamo umani!

Ed allora quando i mercati salgono, continuano a salire oltre il dovuto perché si innesta negli umani quello stato emozionale che potremmo chiamare “euforia”, mentre quando i mercati scendono continuano a scendere oltre il dovuto perché si innesta quello stato emozionale che potremmo chiamare “depressione”.

Tuttavia ho una brutta notizia da darvi, anzi, pessima. Tutto ciò che ho appena descritto, infatti, è ciò che avviene normalmente sui mercati, ciò che è sempre avvenuto.

La situazione nella quale siamo venuti a trovarci, invece, è veramente anomala, insomma, il timore è che si possa andare incontro ad una crisi epocale.

E’ indubbio, infatti, che l’attuale aumento dei prezzi dei beni di consumo dipenda esclusivamente dalla enorme e spropositata emissione monetaria che le Banche Centrali di tutto il mondo hanno operato negli scorsi anni.

E fin quando non verrà sgonfiata quella enorme bolla creata negli anni scorsi non ci sarà ripresa.

Ripeto non sappiamo quanto grande sia questa bolla che abbiamo creato, ma certamente sappiamo come è stata creata, di questo non v’è dubbio alcuno.

Perciò è ancora più grave che il Presidente degli Stati Uniti definisca “bizzarra” la nozione che il piano di aiuti varato per la pandemia abbia causato inflazione.

Ma no caro Biden, io non so se tu sia in buona o in cattiva fede, tuttavia se tu fossi in buona fede come minimo sei totalmente ignorante in materia economica, qualora fossi invece in cattiva fede, beh, lasciamo perdere …

È ovvio, è banale, lo capisce anche un bambino che “il piano di aiuti varato per la pandemia abbia causato inflazione”, è ovvio che se viene emessa liquidità nel mercato alla quale non corrisponde alcuna produzione (proprio quanto accaduto in questi ultimi anni), il risultato non possa essere altro che un aumento generalizzato dei prezzi dei beni di consumo.

E gli Stati Uniti forse più di ogni altro Stato al mondo ha abusato di una politica monetaria ultraespansiva, per cui oggi l’inflazione sta toccando livelli che si erano visti solo negli anni ottanta.

Ed è molto probabile, per non dire certo, che i dati ufficiali siano del tutto fuorvianti, molti analisti, e non solo loro, ma anche semplici casalinghe, ritengono che l’inflazione negli Stati Uniti sia decisamente superiore a quella ufficiale.

Per alcuni sarebbe addirittura il doppio.

Molti mi chiedono cosa fare … c’è poco da fare. Ed a chi dice, citando un celebre passo di Napoli Milionaria, “adda passà ‘a nuttata” rispondo, speriamo che non sia una nuttata antartica.