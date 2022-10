Ebbene il video che ho pubblicato lunedì scorso dal titolo “Elezioni, un risultato scontato” lo avevo registrato di primo mattino, quando i risultati non erano definitivi, ma ormai consolidati, poi attesi qualche ora e lo pubblicai dopo pranzo.

Sono passati due giorni, non c’è nessuna novità, quindi non posso far altro che confermare ciò che avevo detto nell’immediatezza del risultato, tuttavia posso fare un’analisi del voto un po’ più completa.

Partiamo dal primo punto.

Io ho detto che lo sconfitto del voto era Draghi, intendendo naturalmente non solo l’ex Presidente del Consiglio, ma anche tutti i partiti che lo avevano sorretto.

Se vogliamo essere precisi, al limite della pignoleria, forse l’accoppiata Renzi/Calenda non so come si chiama quel partito, diciamo quindi Azione + Italia Viva, che ha raccolto il 7,7% dei consensi, ha ottenuto un risultato che dovrebbe essere superiore alla somma di quanto i sondaggi davano ai singoli partiti.

Ma veramente stiamo parlando di inezie.

Andiamo invece al sodo, tutti gli altri partiti che hanno sorretto il Governo Draghi hanno invece Perso, e per qualcuno è stata una vera e propria batosta.

A cominciare dal Movimento Cinque Stelle che ha raccolto, in percentuale meno della metà dei voti raccolti nelle precedenti elezioni, quelle del marzo 2018, non parliamo poi del numero effettivo di voti.

La Lega ha preso una batosta scendendo dal 17,35% delle scorse elezioni ad un misero 8,77%.

Forza Italia, altro tonfo, è scesa dal 14% all’8,11%.

Apparentemente il PD ha tenuto, ma solo frazionalmente e solo se valutiamo la percentuale, infatti ha ottenuto domenica scorsa il 19,07% rispetto al 18,76% del 2018, ma ha perso più di ottocentomila voti (ovviamente parlando in termini percentuali non si tiene conto dell’astensione).

A vincere quindi solo Fratelli d’Italia, una vittoria clamorosa, il partito della Meloni infatti passa dal 4,35% al 26%.

Fratelli d’Italia in pratica era l’unico Partito all’opposizione del Governo Draghi, e come sappiamo tutti, si è trattato di un’opposizione molto edulcorata, visto che spesso ha votato come la maggioranza.

Ma insomma il messaggio mediatico trasmesso era che Fratelli d’Italia si trovava all’opposizione.

Ed ora la mia prima considerazione, quella di Fratelli d’Italia era un’opposizione consona al mainstream?

La mia risposta è “Sì”.

Il mainstream durante la legislatura deve sempre dare una risposta alla domanda: e dopo?

Ossia finita quella legislatura chi si deve votare in maniera gattopardesca? Ossia per far credere che tutto cambi quando invece nulla cambia?

Cari ascoltatori nonostante il mainstream abbia incensato oltre ogni limite Mario Draghi e gli americani gli hanno conferito il premio “statista dell’anno”, gli italiani lo hanno sonoramente bocciato alle urne. Se i partiti che lo hanno sostenuto hanno perso tutti significa che la popolazione non ha gradito quel Governo.

Ed ecco quindi che il mainstream aveva pronto il contenitore dei voti dei delusi dal Governo Draghi, il contenitore ovviamente è Fratelli d’Italia.

E non abbiamo dovuto aspettare settimane, e nemmeno giorni, ma solo poche ore dall’esito delle elezioni per capire che nulla era cambiato, è stato sufficiente ascoltare la risposta che la nuova premier, Giorgia Meloni ha dato al messaggio di congratulazioni inviatole da Zelensky “Sappi che potete contare sul nostro leale sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino. Sii forte e mantieni salda la tua fede”.

Incommentabile!

Quindi cari ascoltatori, purtroppo dobbiamo concludere che, ancora una volta, gli italiani ci sono cascati. Tuttavia obiettivamente sorge spontanea la domanda, e quando cadrà il nuovo Governo di Centrodestra, quando gli italiani tutti avranno capito di esser stati beffati per l’ennesima volta, cosa accadrà?

E’ la domanda che si è posto il Direttore di Repubblica che ha dato la risposta da Bruno Vespa a Porta a Porta, Molinari ha detto letteralmente:

“Se il nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni non riuscirà a disinnescare la protesta e le disuguaglianze, magari fra 5 anni la sorpresa potrebbe essere Paragone“.

Intanto occorre sottolineare non riuscirà a disinnescare la protesta? Come fa a sapere Molinari che ci sarà una protesta che sottintende sarà una protesta popolare? Prevede il futuro? E’ un mago? Una fattucchiera?

E successivamente dice che al termine di questa legislatura, che lui dà per scontato duri 5 anni (anche questa è una sua certezza) la sorpresa potrebbe essere Paragone.

Paragone ha risposto “La prendo come una splendida battuta“.

Ebbene, non avrei risposto nello stesso modo, perché effettivamente è vero che potremmo aver davanti a noi 5 anni, un tempo infinito, ed in questo periodo chissà quante cose si può inventare il mainstream, ma al momento attuale dopo questo Governo di Centrodestra, se non vogliamo dire ci sia Paragone diciamo comunque che ci sarà una compagine politica contraria al mainstream, e sarà veramente dirompente.

Ed è qui cari ascoltatori che volevo arrivare, certo il fatto che nessuna compagine politica contraria al mainstream domenica scorsa si sia anche solo avvicinata al 3% può risultare sconfortante.

Ma io l’ho detto e lo ribadisco: se in queste elezioni partiti dell’antisistema fossero entrati in Parlamento, alle prossime elezioni europee avremmo assistito ad un’onda anomala di voti che avrebbe sconvolto il panorama politico italiano.

Ma nonostante ciò non sia accaduto, nonostante i partiti del cosiddetto antisistema non abbiano raggiunto la soglia di sbarramento, non dobbiamo lasciarci prendere dallo sconforto, certo avremo maggiori difficoltà, ma la ragione è dalla nostra parte, e la ragione vince sempre.

Quindi non lasciamoci prendere dallo sconforto, rimbocchiamoci le maniche e torniamo a lottare per raggiungere il nostro scopo: far tornare la nostra Italia un Paese libero e democratico.