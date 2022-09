E’ bastato che dal minimo dello scorso 6 settembre a quota 19.000 euro il Bitcoin rimbalzasse, per innescare immediatamente nuove grandi aspettative sulla principale cryptovaluta.

Naturalmente c’è chi dice che siamo solo all’inizio di un periodo che riporterà il Bitcoin alle valutazioni raggiunte nel novembre scorso, e chi invece consiglia prudenza ritenendo quello registrato un semplice rimbalzo tecnico.

In effetti dalla metà del mese di giugno, quindi negli ultimi tre mesi le valutazione del Bitcoin sono rimaste all’interno di un trading range piuttosto contenuto, tenuto naturalmente in debito conto che stiamo parlando di un asset notoriamente estremamente volatile.

Siamo andati infatti da un minimo del 18 giugno in area 18.000 euro, ad un massimo a 23.800 il 13 agosto, certo stiamo parlando di un trading range del 30%, che potrebbe trattarsi di un’enormità, ma ricordo che il Bitcoin era arrivato ad una valutazione di oltre 58.000 euro l’otto novembre scorso.

Ciò che abbiamo imparato in quest’ultimo anno è che il Bitcoin non è assolutamente decorrelato rispetto a Wall Street, anzi, la correlazione sembra significativa. Sale Wall Street, sale il Bitcoin, scende Wall Street, scende il Bitcoin.

Torna l’interesse sui Bitcoin ed ecco che rispuntano gli analisti tecnici con i loro supporti e le loro resistenze.

Supporti e resistenze che esistono solo nelle loro menti offuscate alla ricerca disperata del Sacro Gral, ossia del metodo che permetterebbe di avere sempre guadagni in Borsa.

Io, ancora tanti anni fa descrissi i supporti e le resistenze in una maniera che ancora oggi trovo precisa corretta: sono dei miraggi.

Infatti, proprio come i miraggi, man mano che ci si avvicina a loro, questi scompaiono per apparire più avanti e rimangono sempre irraggiungibili.

Già nel lontanissimo 2008 mi chiedevo se l’analisi tecnica avesse qualche controindicazione, e mi davo immediatamente una risposta: “Sì, non funziona”.

Non funziona semplicemente perché i “dogmi” sui quali si fonda sono fallaci.

Ma naturalmente non avendo trovato niente di meglio gli analisti tecnici continuano ad utilizzarla senza accorgersi che anche quando ottengono risultati positivi, ossia guadagni, tutto ciò avviene solo per caso, e non per un metodo che considerano scientifico ma che di scientifico non ha nulla.

Da quel punto di vista è illuminante il libro di Nassim Taleb “Giocati dal caso”, un libro che dovrebbe essere letto (e soprattutto capito) da tutti coloro che investono sui mercati.

Cosa accadrà alle quotazioni del Bitcoin naturalmente non lo so, banalmente possono salire o scendere, ma come ho già espresso più volte, personalmente sono molto scettico sul reale valore di qualsiasi cryptovaluta.

Il termine “valuta” spesso viene utilizzato come sinonimo di moneta, ma il Bitcoin, certamente NON è una moneta, non ne ha le caratteristiche, non ne ha le peculiarità.

Quindi personalmente ritengo che sia una vera e propria “truffa mediatica” il logo utilizzato ossia la lettera B sulla quale vengono impresse due stanghette verticali, evidente il tentativo di ricalcare il simbolo del dollaro, la lettera S sormontata dalle due stanghette verticali.

A tal proposito però forse non tutti sanno da dove deriva il logo del dollaro. Non è certo, ma la teoria più accreditata è che quel simbolo del dollaro derivi dalla sovrapposizione delle iniziali U e S, di United States.

Successivamente, forse per un errore o per praticità la U si trasformò nelle due stanghette verticali.

Ebbene la B con le due stanghette verticali è la prova evidente che si volesse far passare il Bitcoin per una moneta, esattamente come il dollaro, ma ripeto il Bitcoin non ha né le caratteristiche, né le peculiarità della moneta.

Oltretutto agendo in quella maniera gli inventori del logo del Bitcoin non hanno neppure dato prova di conoscere cosa sia una moneta.

Poiché, come banalmente verificabile la moneta, essendo solo un mezzo di pagamento e non l’oggetto dei pagamenti, è intrinsecamente priva di valore.

Il Bitcoin invece lo definirei un “bene virtuale”. Un bene come può ad esempio essere l’oro, ma anziché essere un bene fisico, appunto come l’oro, è un bene virtuale, al quale qualcuno attribuisce un valore.

Quindi certamente coloro che attribuiscono a quel bene virtuale un valore possono scambiarselo determinando un mercato.

Personalmente non faccio parte di quella categoria di persone, e, non attribuendo valore non solo a quella cryptovaluta, ma a tutte le cryptovalute, non investo su quel mercato.

Quindi io continuo a dire ai possessori di Bitcoin, continuate a detenerli ed a scambiarveli, se gli attribuite un valore continuate a detenerli o a venderli, non c’è nulla di male.

Tuttavia io ritengo che non abbia senso ritenere i Bitcoin una moneta e trovo ridicolo che un Paese come El Salvador lo posso ritenere moneta nazionale, agendo in questo modo El Salvador ha confermato di meritare l’appellativo di Repubblica delle banane.