Forse sarà superfluo, ma a scanso di equivoci ritengo necessario fare una premessa prima di questo mio appello. Non ho parlato con Paragone non ho concordato né con lui né con nessun nessun’altra persona questo mio appello che è quindi solo ed esclusivamente frutto delle mie riflessioni.

In questi giorni, come ritengo sia accaduto ad altre persone che magari godono di una certa visibilità nella rete, sono stato subissato di consigli e richieste da parte degli ascoltatori.

Dopo le dimissioni di Draghi e l’annuncio della data per prossime elezioni, ripeto, sono stato subissato dagli ascoltatori che, semplificando mi hanno fatto una richiesta e mi hanno dato un consiglio, la richiesta è: ed ora per chi si vota? Ed il consiglio è: unitevi.

Ebbene penso che voi tutti abbiate ascoltato il video che, a riguardo, ha postato Gianluigi Paragone. Qualora non l’aveste fatto vi metto il link in descrizione, ascoltatelo.

Io ho trascorso questo fine settimana a riflettere sul video di Paragone, e sono giunto a questa conclusione: sostanzialmente sono d’accordo con lui.

Ma è bene che io giustifichi anche questa mia conclusione.

Pur non essendo impegnato direttamente ho seguito la genesi di Italexit per diventare partito politico. Ebbene una cosa che penso che il 99% della popolazione non sappia è quanto sia difficile fondare un partito in Italia per partecipare alle elezioni.

La burocrazia è pazzesca, occorre affidarsi ad uno staff di tecnici, avvocati innanzitutto, ma competenti in materia, e non sono tanti che hanno una tale specifica esperienza, ma poi occorre avere l’approvazione da parte di organismi dello Stato deputati proprio a questo, ossia atti a giudicare se il tuo partito abbia le qualità per poter nascere e quindi partecipare a competizioni elettorali.

In pratica il partito deve passare infiniti esami “di democrazia”. Sì, proprio così!

Dato che, come sapete, la Costituzione nelle disposizioni transitorie e finali vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.”

Quindi per fondare un nuovo partito si rendono necessari questi “esami di democrazia”, ad esempio è fatto obbligo al partito di dotarsi di diversi organismi che garantiscano la pluralità, ma poi ovviamente deve sottostare a mille vincoli.

Insomma non è per nulla facile ci vogliono anni per arrivare a questo, e Paragone con il suo staff alla fine c’è riuscito, Italexit è un partito riconosciuto, valga come prova indiscutibile che mettendo il codice C51 si può assegnare il 2 per mille della nostra denuncia dei redditi ad Italexit.

Praticamente, invece, tutto il resto della galassia di sigle definiamole sovraniste non solo non sono partiti, ma con ogni probabilità non lo diventeranno mai! Proprio per la difficoltà nel diventarlo.

Ma a parte questo vediamo cosa ha detto di importante Paragone.

Ha ricordato un aspetto importante della legge elettorale attualmente vigente, ossia che la famosa soglia del 3% per essere rappresentati in Parlamento è valida per la singola lista, per il singolo partito, se invece ci si presenta in coalizione, ossia più liste, la soglia di sbarramento passa all’8%.

E capite bene che l’8% non sarà per nulla facile da raggiungere. Quindi chiedere ad Italexit di unirsi in coalizione con altri quando sembra in grado di raggiungere il 3% da sola … insomma è chiedere ad Italexit un suicidio elettorale, sarebbe una follia.

Poi Paragone ha detto un’altra cosa importante, ha preannunciato che Italexit sarà davvero un partito aperto, e non è difficile credergli, semplicemente perché Italexit è uno dei partiti che ha necessità di ricercare candidati, mentre gli altri parti tradizionali (ad esclusione forse di Fratelli d’Italia) hanno l’esigenza contraria, a causa della riduzione del numero dei Parlamentari, quindi hanno necessità di sfoltire i loro candidati.

Quindi, ovviamente, per quanto riguarda i candidati, personalmente riterrei scontato che la precedenza debba essere data a coloro che ormai da anni si impegnano per il partito, e vi posso assicurare che ci sono tante brave persone, ma, ripeto, sarà necessario che altri si uniscano per presentare liste di candidati in grado di attrarre voti.

Quindi per questi motivi contingenti, dato che fra soli due mesi esatti andiamo alle urne, ho maturato questa convinzione, occorre andare a votare e votare Italexit. Punto.

Ma a scanso di equivoci, proprio per evitare qualsiasi vostro retro pensiero, vi preannuncio però che personalmente non mi candiderò a queste elezioni.

Darò tutta la mia disponibilità a tutti coloro che organizzeranno eventi o manifestazioni e che ritenessero utile la mia presenza, io ci sarò sempre.

Quindi per me la campagna elettorale a favore di tutti i candidati di Italexit è già cominciata, mi schiererò a fianco di tutti loro, ma non sarò io candidato.

Ebbene, molti di voi mi chiedono di Paragone, c’è da fidarsi? Allora la mia risposta è questa io Paragone posso dire di averlo conosciuto abbastanza bene, ho fatto con lui una campagna elettorale a Milano, siamo stati assieme per un mese intero, e devo dire che mai, in nessuna occasione, mi ha dato l’impressione di non essere sincero.

L’ho visto sempre impegnarsi totalmente per la causa, ripeto, mai un tentennamento. Poi è ovvio che vale per Paragone, ma vale per ogni persona al mondo, io rispondo solo alla mia coscienza. Non firmo cambiali in bianco a nessuno. Questo è ovvio.

Se devo dire in cosa dissentiamo io e Paragone, ma l’ho già dichiarato più volte e Gianluigi lo sa benissimo, è che io avevo, anzi ho tutt’ora una visione diversa del partito, ossia per me Italexit doveva essere un clone dello Ukip di Farage, ossia un partito di scopo.

Cioè un partito che avesse un unico scopo, portare l’Italia fuori dall’euro e dall’Unione europea, uno scopo dichiarato nel proprio nome, così sarebbe stato impossibile tradire successivamente (il riferimento alla Lega ed al Movimento 5 Stelle non è casuale).

Gianluigi sostiene invece che in Italia una fotocopia dell’Ukip non era possibile e quindi era necessario che il partito … certo avesse come connotazione principale l’anti-europeismo, ma dovesse poi trattare anche tutti le altre problematiche più prettamente politiche.

Forse ha ragione lui, non lo nego, tuttavia, ripeto, io continuo a ritenere fondamentale e prioritario il problema monetario.

Io capisco coloro che ci chiedono di unirci, ne capisco le istanze, ma proprio per questo, allora, andiamo a vedere ciò che ci unisce!

Essenzialmente ciò che ci unisce è la volontà di uscire dall’euro, ed allora cosa c’è di più aggregante di un partito che si chiama Italexit?

Perdonatemi la franchezza cari ascoltatori. Essendo io, come vi ho appena detto, per un partito di scopo, ovviamente sono portato ad accogliere con favore tutti quelli che, su quel punto preciso, ossia lo scopo del partito, la pensano come me, non mi importa se su tutti gli altri temi non dovessimo trovarci d’accordo.

Ok!

Ma se io invece sono un partito, diciamo normale, come faccio a mettermi in coalizione, solo per fare un esempio, col partito Comunista di Rizzo, a parte appunto la stessa idea sull’euro io cosa posso avere in comune con un partito che nel 2022 ha ancora il coraggio di dichiararsi comunista, un’ideologia che la storia ha stabilito in maniera definitiva essere fallimentare dal punto di vista economico e non certo un modello di democrazia.

Guardate che la mia stima personale per Rizzo è davvero sincera, ma con l’ideologia che lui promulga io davvero non ho nulla a che fare.

Ma la mia visione dell’economia è certamente differente anche da quella prevalente in Italexit, però queste sono problematiche che devono andare assolutamente in secondo piano, in primo piano deve andare ciò che ci unisce, e ciò che ci unisce è ben sintetizzato nella parola Italexit.

Ok, ora mi direte, caro Dr. Marcotti hai detto che non firmi cambiali in bianco per nessuno, ma da come parli sembra invece che stai firmando cambiali in bianco a favore di Paragone. Ok accetto la critica, e dico subito cosa chiedo a Paragone.

Proprio per andare incontro a tutti coloro che orbitano nella galassia sovranista ai quali chiedo di convogliare il voto verso Italexit, chiedo in compenso a Paragone di non personalizzare il Partito.

Si vota Italexit, non si vota Paragone!

Che poi Paragone sia il leader indiscusso del partito questo è assodato, ma … intanto i partiti personali non hanno mai avuto troppa fortuna, e poi sono di fatto un ossimoro. Il partito si fonda su principi non su una persona.

D’altronde vi do un’altra notizia, proprio la commissione che doveva approvare la costituzione del partito Italexit ha preteso che nel nome non ci fosse il riferimento ad una persona, e l’ho trovato assolutamente una richiesta ineccepibile (forse la sola volta che mi sono trovato d’accordo con i burocrati).

Quindi lo annuncio anche a tutti voi, il Partito, con delibera del 25 Novembre 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2021 si chiama ITALEXIT PER L’ITALIA. Punto!

Se vedrete dei simboli con l’aggiunta con Paragone o cose simili, certamente verrà fatto perché il nome Paragone al momento è più conosciuto a livello mediatico di Italexit.

Ma il partito, ripeto, si chiama “Italexit per l’Italia” e quello si vota, è troppo importante che in Parlamento vengano eletti Deputati e Senatori che siano i rappresentanti di quell’Italia che pretende siano ripristinate le libertà basilari previste dalla nostra Costituzione.