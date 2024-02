Assalto alle case degli italiani

Prima di iniziare il video odierno ritengo sia doveroso da parte mia fare una precisazione. Qualche ascoltatore mi aveva segnalato che sono state istituite delle pagine Facebook truffa spacciandosi per Finanza in Chiaro.

Io ne ho potute appurare due uno dal nome Financia in Chiaro e l’altro Finanzas Chiaro. Quest’ultimo dopo una mia rimostranza pare sia stato oscurato da Facebook, ma vorrei chiedere se anche a voi non risulta più raggiungibile.

Ovviamente io non c’entro nulla con questi truffatori, sono parte lesa, ormai da alcuni mesi, infatti la mia pagina Facebook rimane enormemente penalizzata dal social, Facebook forse ritiene che dietro a quelle pagine truffa ci sia sempre io … figuratevi!

Naturalmente invito tutti voi fare estrema attenzione, la mia pagina Facebook, come sapete, è Finanza In Chiaro.

Esiste anche un sito internet “Finanzainchiaro.it” che io ho fondato nel 2007 e che ho aggiornato fino al 2018 quando ho invece deciso di fare video su You Tube e Facebook. Da anni quindi il sito internet non è aggiornato.

Io rimango basito quando vedo queste cose, in particolare vedere che la mia immagine è associata a cose illegali mi procura veramente un rancore, una collera che non so se riuscite ad immaginare.

So che sarà praticamente impossibile, ma vorrei davvero vederli in faccia questi figli di madre ignota.

Vabbé arriviamo al video odierno.

Parafrasando il titolo di un film di Mel Brooks di tanti anni fa, potrei titolare “L’ultima follia dell’Europa”. Al solito per non fare capire alle persone cosa si va ad imporre, viene usato un acronimo, ovviamente in inglese visto che l’Inghilterra si è tirata fuori da questa gabbia chiamata Unione europea.

Signori ecco la EPBD acronimo di Energy performance of buildings directive in italiano Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici.

Volgarmente detta, dalle nostre parti, direttiva sulle case green

Per la verità non è stata ancora approvata, ma visto che è stato raggiunto un accordo, si dà per certo che l’approvazione parlamentare arriverà entro il 14 marzo, seguirà quella del Consiglio e poi ecco ci siamo.

Ricorderete tutti che inizialmente si parlava di opere di efficientemente sulla quasi totalità degli immobili che avrebbero dovuto migliorare la loro classe energetica, e quindi non solo di quegli immobili che attualmente sono in classe energetica F e G.

Una riforma che avrebbe distrutto il mercato immobiliare italiano, distrutto nel senso che sarebbe crollato il valore degli immobili, visto che la loro quasi totalità necessitava di spese di non poco conto per adeguarsi alle direttive europee che prevedevano un livello minimo di efficienza che tutti gli edifici avrebbero dovuto rispettare.

Dopo una lunga trattativa si è raggiunto un accordo che possiamo dire sia certamente più equilibrato, insomma sono venuti incontro alle nostre esigenze, il nostro “parco immobiliare” lo sappiamo tutti è decisamente datato, ma anche questo aspetto caratterizza la nostra Italia.

I nostri borghi medievali, ad esempio, sono dei gioielli, guai a rovinarli.

Comunque, dicevo, che seppur l’accordo raggiunto sia, come detto assai più “morbido”, per gli italiani non sarà cosa da poco.

Il miglioramento dell’intesa a livello europeo è dovuto principalmente al fatto che l’Europa si limita ora a dare le direttive generali, certo non è poco, ma poi saranno gli Stati nazionali a decidere la maniera per raggiungere il target.

L’operazione avrà una durata di trent’anni a partire dal 2020, nel 2050, questo è l’obiettivo, il cosiddetto stock abitativo dovrà essere a zero emissioni.

Come dicevo si dovrà metter mano agli edifici che attualmente rientrano nelle classi energetiche più basse e non sono pochi, su dodici milioni di edifici residenziali stiamo parlando di cinque milioni di essi, forse è bene sottolineare che non stiamo parlando di cinque milioni di appartamenti, bensì di cinque milioni di edifici residenziali.

L’operazione che necessita per la maggior parte di essi riguarda la coibentazione di tetti e pareti.

E adesso allora parliamo di soldi. Esperti del settore stimano che nei prossimi dieci anni, ossia al 2033 le spese dovranno complessive dovrebbero rientrare fra i 1.100 ed i 1.750 miliardi di euro, non è poco ricordo, così per avere un raffronto, la parte alta di questa stima è pari all’incirca al nostro Pil.

Per limitarci alla parte residenziale siamo fra i 550 e i 1.000 miliardi si può ipotizzare una spesa per famiglia che va dai 20 ai 55.000 euro.

Naturalmente si parla già di incentivi, ma è chiaro che i cittadini italiani in una qualche maniera dovranno mettere mano al portafoglio.

Ciò che posso consigliare a voi, cari ascoltatori è di guardare ed informarsi, su quali forze politiche, attualmente presenti nel Parlamento europeo, voteranno questa “ultima follia”, e magari di ricordarsi di tutto ciò al momento del prossimo appuntamento elettorale, ricordo che voteremo per le europee il prossimo nove giugno.