Attenzione al populismo

Dopo il video pubblicato ieri, ho maturato ancor più la convinzione che sia assolutamente necessario da parte mia perlomeno sfatare alcuni luoghi comuni.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Cercherò quindi di fare dei video nei quali mettervi in guardia dai luoghi comuni che purtroppo sono radicati.

Vedete cari ascoltatori, noi lo sappiamo tutti che siamo dalla parte della ragione, ma proprio per questo motivo non dobbiamo dare ai nostri “rivali” motivi per denigrarci.

Dobbiamo essere integerrimi, ed evitare tutti i pericoli che potremmo anche non riconoscere, uno in particolare: il populismo.

State in guardia perché il populismo è deleterio, ed è una brutta bestia da sconfiggere perché fa danni che si ripercuotono nel tempo.

Il populismo, ossia il far credere al popolo che lo Stato sia in grado di far star bene le persone “stampando denaro”, come dicono, non solo è pericoloso perché è falso, ma perché le persone, visto che apparentemente fa loro comodo, poi finiscono per crederci, ossia finiscono per credere che il loro benessere sia una scelta che fa il Governo.

Attenzione, il populismo ha rovinato il Sudamerica, e continua a rovinare il Sudamerica.

Nel trattare certi argomenti non andrò in ordine di importanza, ma così, come mi vengono in mente, in questo momento penso alla questione del nostro avanzo primario.

Quante volte ho sentito, anche da persone in buona fede, che l’Italia sarebbe virtuosa perché non so da quanti anni è in avanzo primario. Questa è una sciocchezza (scusate ma dobbiamo usare i termini adatti, se una cosa è una sciocchezza bisogna dire che è una sciocchezza).

Allora innanzitutto ricordiamo cosa è l’avanzo primario, perché non dobbiamo dare tutto per scontato.

Diamo quindi la definizione di avanzo primario: La differenza fra entrate pubbliche e spesa pubblica, al netto degli interessi sul debito pubblico. Naturalmente “al netto” significa non conteggiando.

Essere in avanzo primario quindi significa che, escludendo la spesa per interessi sul debito pubblico, le entrate dello Stato si sono rivelate superiori alle uscite.

Ebbene io non so chi sia stato ad inventare l’avanzo primario, ma ribadisco che è una sciocchezza, perché è insensato togliere dalle spese proprio la spesa per interessi, proprio la spesa nettamente più importante.

Perché davvero la spesa per interessi sul debito pubblico è la più importante spesa per uno Stato.

Faccio un esempio, pensate ad una spesa importantissima per lo Stato, mi viene in mente l’accredito delle pensioni, ebbene se per un mese lo Stato non pagasse le pensioni, nessun pensionato prende un centesimo, converrete con me che sarebbe una cosa clamorosa che avrebbe conseguenze gravissime, giusto?

Ebbene le conseguenze di un fatto del genere, il mancato pagamento di tutte le pensioni, non sarebbero nulla rispetto a quelle che lo Stato avrebbe se dovesse anche solo per una minima parte, non pagare gli interessi sul debito.

Ecco una delle cose che dovete mettervi in testa è proprio questa: il pagamento degli interessi sul debito è la spesa nettamente più importante che esiste, se dovesse venire a mancare per lo Stato sarebbe la fine.

I motivi per cui per lo Stato sarebbe la fine penso che non valga nemmeno la pena di specificarli, ma insomma … diciamo, immediatamente tutti coloro che detengono titoli dello Stato correrebbero a venderli per il timore non solo di non percepire gli interessi, ma anche di non riuscire a tornare in possesso del capitale investito.

E naturalmente nessuno più acquisterebbe titoli dello Stato.

Se non dovessimo pagare gli interessi sul debito, così, in un tempo brevissimo, lo Stato andrebbe in fallimento con conseguenze disastrose per tutti.

Quindi capite che parlare di avanzo primario non ha alcun senso, che senso ha infatti togliere dal conto gli interessi sul debito se quella è proprio una spesa assolutamente indispensabile?

Penso di essere stato chiaro ma voglio fare un esempio per togliere qualsiasi dubbio.

Pensate ad una famiglia che stipula un mutuo per l’acquisto della casa di abitazione, supponiamo un mutuo di 200.000 euro e che la rata da versare mensilmente sia di mille euro, quindi dodici mila euro in un anno.

Ed in un anno quella famiglia ha delle entrate per lo stipendio di 30.000 euro e tutte le spese varie (escluso quella del mutuo) ammontano a 25.000 euro, quindi escludendo le rate del mutuo quella famiglia avrebbe risparmiato 5.000 euro, ossia avrebbe speso 5.000 euro in meno di quel che aveva guadagnato.

Ma in quell’anno doveva pagare 12.000 euro di mutuo.

Provate a non pagare il mutuo e vedete poi cosa succede. Quindi che senso ha dire che quella famiglia in questo anno ho avuto un avanzo primario di 5.000 euro?

No, quella famiglia in questo anno ha aumentato il suo debito di 7.000 euro, perché il mutuo ha dovuto pagarlo altrimenti andavano a dormire sotto un ponte, quindi hanno avuto spese per 37.000 euro ed entrate per 30.000 euro.

Per lo Stato italiano è la stessa cosa, non ha senso dire che abbiamo avuto per trent’anni un avanzo primario, nella realtà per trent’anni abbiamo sempre aumentato il debito perché il debito esiste e gli interessi li dobbiamo pagare.

Ed è normale che se questo accade ogni anno il debito continua ad aumentare e quindi aumenteranno anche gli interessi da pagare, appellarsi al fatto di aver avuto un avanzo primario, lo trovo da stupidi.

Dire poi che per uno Stato non è importante l’ammontare del debito, basta che abbia sempre la possibilità di pagare gli interessi, è ancor più da stupidi, perché se ogni anno aumento il mio debito aumenteranno anche gli interessi da pagare ed arriverà per forza un momento nel quale non ce la farò a pagare tutti gli interessi, ed in quel momento … si salvi chi può.

Altro che i sacrifici ai quali siamo ormai abituati.

Quindi, cari ascoltatori, attenzione al populismo, è pericolosissimo.