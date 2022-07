Lo scorso gennaio Bankitalia prevedeva per il biennio 2022/2023 una crescita annuale ben superiore al 3%, quindi all’incirca un 7% nell’intero biennio.

Il mese scorso, ossia a giugno, la previsione è scesa ad un 2% annuo, quindi un 4% nel biennio. Ma una settimana fa circa intervenendo all’Assemblea dell’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, il Governatore della Banca d’Italia ha lanciato un altro allarme.

La crescita per l’anno in corso ed il prossimo risulterà ancora più bassa ed addirittura potrebbe diventare una recessione, quindi non assisteremmo ad una crescita, ma addirittura ad una riduzione del nostro Prodotto Interno Lordo qualora dovessero cessare le forniture di gas da parte della Russia.

Naturalmente Visco dà tutta la colpa alla Russia, figuriamoci, la realtà, noi tutti lo sappiamo, è ben altra cosa, ma comunque sentite le parole di Visco il Governatore della Banca d’Italia:

L’economia mondiale attraversa una fase di profonda incertezza. L’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia sta avendo gravi ripercussioni sulla produzione manifatturiera e sugli scambi commerciali e sta sospingendo l’inflazione, che riflette, in particolare in Europa, il protrarsi dell’eccezionale rincaro delle materie prime energetiche e, in minor misura, di quelle alimentari. Le prospettive risentono anche delle continue difficoltà nelle catene internazionali di approvvigionamento di beni intermedi, da ultimo acuite dalle restrizioni introdotte dalla Cina per contrastare la diffusione delle infezioni da Covid-19.

Ah, certo! Non poteva mancare il Covid, figuriamoci.

Visco comunque si dimostra particolarmente preoccupato per l’inflazione, ma è anche molto fiducioso che sia un problema destinato a ridimensionarsi in breve tempo. Sentite infatti cosa aggiunge:

L’inflazione quest’anno resterà molto superiore alla media, ma già nel 2023 dovrebbe mostrare una decisa flessione, per tornare attorno al 2 % nel 2024. Le più recenti previsioni delle maggiori istituzioni internazionali e degli analisti privati, nonché quelle desumibili dalle quotazioni delle attività finanziarie indicizzate ai prezzi al consumo, confermano che le aspettative a lungo termine rimangono sostanzialmente in linea con la definizione di stabilità monetaria della Banca centrale europea.

Ricorderete certamente che la definizione di stabilità monetaria per la Bce si ha quando i prezzi salgono all’incirca del 2% annuo, preferibilmente leggermente meno del 2%.

Ovviamente poi la settimana che sta per aprirsi sarà fondamentale per la Bce, Christine Lagarde sta infatti per annunciare, al termine della riunione del board, ossia giovedì prossimo, la prima inversione di politica monetaria da undici anni a questa parte, è praticamente certo infatti che verranno aumentati i tassi, per la prima volta negli ultimi 11 anni.

Ma a proposito di tassi e di Bce fatemela raccontare tutta perché davvero gli errori che la Banca Centrale europea ha fatto sono stati clamorosi.

Certo rimane storico, insuperabile, l’aumento di 25 centesimi di punto che l’allora Presidente della Bce, il francese Jean Claude Trichet fece il 9 luglio del 2008, quando portò il tasso di riferimento al dal 4 al 4,25%.

Il 9 luglio 2008, capite, in piena esplosione della bolla speculativa, quando i tassi non avrebbero dovuto soltanto essere ridotti, ma drasticamente ridotti, ebbene Trichet li aumentò!!!

Mi ricordo che scrissi in quell’occasione, anzi per la precisione quando Trichet aveva solo preannunciato un possibile aumento dei tassi (che dopo malauguratamente fece davvero) io pubblicai un articolo sul sito Finanza In Chiaro, allora non facevo ancora video su You Tube e Facebook, e diedi a questo articolo un titolo inequivocabile: Trichet, imbecille!!!

Comunque da lì ossia dal 4,25% il tasso ufficiale della Bce venne continuamente ridotto, la crisi era davvero tremenda, ed arrivò all’1% nel maggio del 2009.

Nel 2011, quando da tutte le altre parti del mondo la crisi era terminata anche la Bce provò a rialzare i tassi, in aprile all’1,25% ed il mese dopo all’1,50%.

Anche quello fu un errore perché da noi, in Europa, stava per scoppiare un’altra crisi epocale, quella dei debiti sovrani, insomma il fallimento della Grecia.

La Bce quindi dovette immediatamente fare marcia indietro e dal novembre dello stesso anno tornò ad abbassare i tassi, dall’1,50% all’1,25, all’1, allo 0,75, allo 0,50, allo 0,25, allo 0,15 ed infine allo 0,05% il 4 settembre del 2014.

Da allora il tasso di riferimento della Bce non si è più mosso.

Ora vediamo che accadrà giovedì, che ci sia un aumento è assolutamente scontato, le scommesse sono per un aumento dello 0,25 oppure dello 0,50%.

Certo se l’aumento fosse solo dello 0,25% è quasi certo che ne seguirà un altro a settembre, perlomeno di un altro 0,25%.

Ma torniamo a Visco, perché a mio avviso è stata molto importante anche la chiusura del suo intervento, ripeto, intervento all’assemblea dell’ABI, ossia il suo uditorio era composto dai Direttori Generali ed amministratori delegati delle banche italiane, ebbene sentite cosa ha detto loro Visco:

a fronte di una situazione equilibrata per la maggior parte delle banche, permangono in alcuni casi elementi di fragilità, soprattutto in relazione alla capacità di generare flussi di reddito idonei a coprire i rischi, finanziare gli investimenti in innovazione, remunerare il capitale. Per alcune banche meno proattive e connotate da carenze manageriali, gli aspetti di debolezza individuati possono mettere a repentaglio la sostenibilità del modello di attività, fino a degenerare in situazioni di crisi, di conseguenza è stato loro chiesto di valutare con tempestività ogni azione volta al superamento delle criticità, incluse ipotesi di aggregazione con altri intermediari.

Chiaro quindi, anche se Visco naturalmente si esprime nella sua lingua il banchese, il messaggio è comunque chiaro, evidentemente pressato dalla Bce, ha detto che nel futuro vuole solo poche e grandi Banche, in pratica le Banche territoriali dovranno sparire, non è una novità, ma la costanza con la quale viene riproposta questa richiesta fa capire quanto sia perentorio il diktat della Bce.

Visco dimentica che la crescita della nostra economia nel dopoguerra, negli anni del boom, era dovuta proprio alla presenta di tante banche territoriali, le piccole Casse di Risparmio e le piccole Banche Popolari, tutto questo in gran parte è già sparito, ma per Visco, o meglio per la Bce, le piccole Banche devono sparire del tutto.

E questo, cari ascoltatori, sarà per noi, per l’Italia, il cappio che si stringe.