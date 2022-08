Ci sono previsioni veramente catastrofiche per quanto riguarda l’aumento delle bollette. Alcuni ipotizzano che in inverno ci possano essere aumenti fino al 600%, ossia sei volte quanto abbiamo pagato lo scorso anno.

È stata pubblicata un’infografica che veramente fa rabbrividire.

Nell’ipotesi che nel prossimo inverno il prezzo dell’energia elettrica possa arrivare a costare sei volte tanto rispetto a quanto pagato lo scorso anno è chiaro che in ogni famiglia si farà di tutto per ridurre i consumi.

Spegneremo le luci, la televisione, useremo di meno il forno e via di questo passo, ma ci sono consumi insopprimibili, l’esempio più eclatante è il frigorifero che ovviamente dobbiamo tenere acceso per 24 ore al giorno 7 giorni la settimana.

Ebbene si è stimato che per un frigorifero, certamente non di primaria classe energetica, e poi faremo anche queste considerazioni, comunque dicevo nell’ipotesi peggiore per un frigorifero si arriva ad un costo di 5 euro al giorno!

Chiaro? Cinque euro al giorno!!! Sono 150 euro al mese solo per il frigorifero, poi abbiamo anche tutti gli altri elettrodomestici che consumano anche molta più energia, ma sui quali, perlomeno potenzialmente potremmo cercare di utilizzare in maniera più economica, ammesso e non concesso che già non avessimo un comportamento virtuoso.

Mi riferisco in particolare alla lavatrice, elettrodomestico che consuma tanto, ma che potremo utilizzare un po’ meno, non mantenendo la biancheria sporca, ma utilizzando l’elettrodomestico solo a pieno carico.

Tuttavia è molto probabile che molti di noi già da anni, proprio perché nessuno ama buttar via i propri soldi, dicevo, ormai da anni utilizziamo comportamenti virtuosi risparmiando il possibile sui consumi.

Ma, torno un attimo su quanto detto in precedenza.

E’ probabile che questi aumenti gravino maggiormente sulle famiglie che non hanno redditi particolarmente elevati, semplicemente perché, come ovvio, gli elettrodomestici più economici sono anche quelli che, avendo una classe energetica minore, hanno maggiori consumi.

Insomma d’accordo, ho preso in esame le peggiori previsioni, ma anche se non arriveremo a tanto, il messaggio che deve passare è che la stangata stavolta sarà davvero una stangata, non ci si salva, tranne che in casi davvero molto particolari, che tuttavia non fanno testo.

Allora, tutti i partiti in questo momento si rivolgono al Governo chiedendo di fare qualcosa, ma Draghi dà l’idea di “nicchiare”. Si va infatti a trincerare dietro al fatto che il suo Governo è ancora in carica, ma solo per i cosiddetti “affari correnti”, quindi non può intervenire per eventi considerati straordinari.

In pratica siamo al gioco della petardo, chi se lo ritroverà in mano nel momento dello scoppio? Ovviamente il Centrodestra è quello che maggiormente preme su Palazzo Chigi affinché prenda subito un provvedimento per andare incontro alle famiglie.

Dopo le elezioni, infatti, saranno loro con ogni probabilità al Governo, e si troveranno subito una grana … direi gigantesca.

Ho infatti finora parlato solo delle famiglie, ma ad avere i danni peggiori sono le aziende, il tessuto produttivo che ci ha tenuto in piedi come Italia, rischia infatti di collassare.

Ma attenzione, approfitto dell’occasione per ribadire un concetto che ho già espresso un’infinità di volte, ma che è sempre opportuno ribadire.

E cioè che il Governo non può fare molto, o meglio mi spiego.

Nessuno, ripeto, nessuno, né una persona, né un’organizzazione, né un Governo può creare ricchezza, dal nulla non si produce nulla, ciò che ha un valore si produce solo con il lavoro.

Quindi cosa può fare un Governo? Semplicemente una cosa: può trasferire la ricchezza fra soggetti diversi, ossia prelevare da una parte e distribuire ad un’altra.

Ciò che viene fatto normalmente attraverso la leva fiscale. Quindi può tassare qualcuno e con quanto introitato beneficiare altre persone.

In questo caso, ad esempio, si potrebbero tassare Eni, Enel ed altre società del settore e distribuire quanto incassato alle famiglie per ridurre l’impatto degli aumenti tariffari.

Non so naturalmente quale impatto possa avere una cosa del genere, e nemmeno se sia poi possibile da un punto di vista legale, proprio per questo nel mese di novembre si esprimerà il TAR del Lazio.

Ma insomma, era solo un esempio.

Voi ora potreste obiettare che il Governo avrebbe anche un altro strumento, quello di utilizzare uno scostamento di bilancio. Bella quest’espressione vero?

Non so chi l’abbia inventata, certamente un burocrate, ma semplicemente significa aumentare il debito, che invece è una espressione bruttissima.

Ebbene fare un ulteriore debito equivale esattamente ad un trasferimento di ricchezza, perché quell’ulteriore debito andrà pagato e se non lo pagheremo direttamente lo pagheremo attraverso una nuova inflazione.

Insomma questo concetto teniamolo sempre bene a mente, il Governo, diciamo più genericamente lo Stato può solo trasferire la ricchezza, non produrla, né tantomeno crearla.

Ma arriviamo alla conclusione del video.

Se davvero le bollette dovessero aumentare di sei volte gli italiani che sono già in difficoltà a quel punto non ce la farebbero più a sopportare un simile aggravio di spesa, quindi …

Quindi speriamo che davvero questo possa essere l’inizio di una sollevazione popolare che porti davvero a cambiamenti radicali non solo al nostro interno, ma anche a livello continentale.