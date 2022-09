Come di consueto, quando la Banca Centrale alza i tassi di interesse, mi tocca far chiarezza rispetto alla totalità degli articoli che vengono pubblicati sui giornali nazionali che si concentrano esclusivamente sulle ripercussione che subiranno le rate dei mutui.

Come di consueto, quando la Banca Centrale alza i tassi di interesse, mi tocca far chiarezza rispetto alla totalità degli articoli che vengono pubblicati sui giornali nazionali che si concentrano esclusivamente sulle ripercussione che subiranno le rate dei mutui.

Allora, capisco che i media debbano occuparsi principalmente degli argomenti più “popolari” ed allora anziché occuparsi degli aumenti che subiranno le aziende indebitate con le Banche, concentrano la loro attenzione sui debiti delle famiglie, ed il debito delle famiglie, normalmente, si chiama mutuo.

Quindi ecco che, se la Bce aumenta i tassi, su tutti i media nazionali si parla delle ripercussioni che avranno le rate dei mutui.

Allora affrontiamo l’argomento in maniera, mi auguro ... esaustiva e cominciamo precisando ancora una volta che i tassi decisi dalla Banca Centrale sono principalmente tre:

Quello che viene normalmente chiamato “tasso di riferimento”, la cui definizione precisa è “il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale”, ed è il tasso di interesse corrisposto dalle Banche ordinarie alla Banca Centrale quando ricevono da quest’ultima un prestito della durata di una settimana Quello che viene normalmente chiamato “tasso overnight” la cui definizione precisa è “il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale” che è il tasso di interesse corrisposto dalle Banche ordinarie alla Banca Centrale quando ricevono un prestito della durata di un giorno. Contrariamente a quel che si possa pensare, essendo prestiti di un giorno anziché di una settimana, questo tasso è solitamente maggiore rispetto a quello di riferimento. Il tasso sui depositi. Che invece è il tasso che viene pagato dalla Banca Centrale alle Banche ordinarie sui fondi che queste ultime depositano presso di lei.

Ebbene prima del luglio scorso, ossia prima che la Bce alzasse i tassi fermi da molti anni, questa era la situazione.

Il primo, il tasso di riferimento era pari a zero, il secondo, il tasso overnight era pari a 0,25%, mentre il terzo ossia il tasso sui depositi era negativo -0,50%, ossia le Banche che lasciavano fondi in deposito presso la Banca Centrale non solo non ricevevano interessi, ma li dovevano versare, appunto un interesse dello 0,50%.

A luglio la Bce ha aumentato i tassi dello 0,50% e giovedì scorso di altri 0,75%, in totale quindi da luglio i tassi decisi dalla Bce sono aumentati dell’1,25% diventando così:

1,25% per il tasso di riferimento, 1,50% per il tasso overnight e 0,75% per il tasso sui depositi, quest’ultimo è quindi diventato positivo, ossia ora le Banche ordinarie che depositano fondi presso la Bce non devono più corrispondere un interesse dello 0,50% come facevano prima di luglio, ma viene corrisposto a loro dalla Bce un interesse dello 0,75%.

Spero di essere stato chiaro. Ebbene ora chiediamoci: questi due rialzi, effettuati dalla Bce a luglio e settembre, che riflessi hanno sui mutui?

Allora la risposta tecnicamente precisa è: “direttamente … nulla”, indirettamente invece un’influenza l’hanno avuta, ed ora spieghiamo il perché.

“Direttamente nulla” perché la quasi totalità, per non dire proprio la totalità dei mutui non è collegata a nessuno dei tre tassi decisi dalla Bce, ma ad altri indici, e precisamente:

I mutui a tasso variabile sono indicizzati all’Euribor. Il termine Euribor è il solito acronimo anglofono e sta per “tasso interbancario di offerta in euro”. In altre parole, è il tasso medio delle transazioni finanziarie in euro effettuate dalle principali Banche europee. Detto in maniera ancora più semplice, è il tasso medio attraverso il quale le principali Banche europee si scambiano denaro fra di loro. Ed è un tasso diverso a seconda della durata dei prestiti. Per quanto riguarda i mutui principalmente si fa riferimento o all’Euribor ad un mese o a quello a tre mesi I mutui a tasso fisso sono invece indicizzati all’IRS, altro acronimo anglofono che sta per “tasso di interesse swap” ossia il tasso di interesse sui contratti a termine normalmente per la durata di un anno

Ebbene, perché invece indirettamente i tassi sui mutui sono influenzati dai tassi decisi dalla Bce? Semplicemente perché questi due indici, ossia l’Euribor e l’IRS sono influenzati dalle decisioni sui tassi della Bce.

Sono influenzati, però, non significa che subiscono esattamente la medesima variazione, comunque possono avere variazioni più o meno ampie rispetto a quelle decise dalla Bce.

Ed anche in questo caso ne abbiamo avuto un esempio.

Prendiamo in esame solo i mutui a tasso variabile, ovviamente ci interessano relativamente quelli a tasso fisso, e quindi prendiamo in esame solo l’Euribor.

Prima di luglio, ossia prima del primo aumento deciso dalla Bce, l’Euribor a un mese era negativo di circa mezzo punto percentuale, oggi è positivo di circa mezzo punto percentuale quindi è aumentato di un punto percentuale, una variazione inferiore all’1,25% di aumento che hanno avuto i tassi decisi dalla Bce.

Va poi ricordato che questi aumenti poi graveranno, naturalmente, solo sulle rate residue del mutuo. Quindi avranno un peso maggiore se vengono calcolate su un mutuo di nuova emissione, mentre avranno un peso minore per i mutui già in essere, dato che questi aumenti graveranno sul debito residuo che ovviamente è più basso di quello iniziale.

Per questo è difficile fare dei calcoli, mi verrebbe quasi da dire che ogni mutuo è un caso a sé, è difficile fare generalizzazioni.

Va poi infine ricordato che il tasso effettivo applicato sui mutui a tasso variabile, non è semplicemente il tasso Euribor, va aggiunto, ovviamente, il guadagno della Banca, che normalmente viene chiamato spread.

In genere, più o meno, pesa per un punto, un punto e mezzo percentuale. Essendo però una percentuale fissata alla stipula del mutuo non è soggetta a variazioni e quindi non sarà influenzata dall’aumento dell’Euribor o dell’IRS.

Concludendo, certo, quando la Bce aumenta i tassi non è una bella notizia per coloro che hanno in essere un prestito.

Ma per calcolare l’impatto che avrà questo aumento di tassi non è bene fare banali generalizzazioni.