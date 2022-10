Guardate, cari ascoltatori che se ne parla, io spero proprio che non si metta mai in atto, per l’Italia sarebbe una catastrofe, ma non si può escludere che invece si arrivi fino a questo punto.

Guardate, cari ascoltatori che se ne parla, io spero proprio che non si metta mai in atto, per l’Italia sarebbe una catastrofe, ma non si può escludere che invece si arrivi fino a questo punto.

Ma attenzione, l’aspetto ancor più preoccupante è che se ne parla come se fosse una cosa normale e non una vera e propria sventura. Di cosa sto parlando?

Del possibile stop per un mese della produzione industriale causa razionamento dell’energia elettrica tra dicembre e febbraio!!!

E’ veramente incredibile come si possa ipotizzare una misura simile che praticamente porterebbe il nostro Paese nel baratro, non sull’orlo del baratro.

E’ veramente incredibile, sentite ad esempio come tratta la notizia il giornale romano “Il Messaggero”:

Una trentina di giorni di stop della produzione causa razionamento dell'energia elettrica, tra dicembre e febbraio. È questo l'ordine di grandezza che troverà forma definitiva nel piano per il risparmio energetico delle imprese, ormai prossimo al via libera.

Capite??? Una trentina di giorni … ma sì … dai, facciamoci un po’ di ferie invernali.

Ma lo stop dell’energia elettrica vale anche per gli ospedali, oppure no? Io direi di sì, perché altrimenti si discriminerebbero i lavoratori ospedalieri costretti ad andare a lavorare mentre tutti gli altri sono a casa.

Certo i ricoverati avrebbero qualche disservizio ma anche loro devono capire che è necessario risparmiare sul consumo di energia elettrica, ce lo impone l’Europa.

Sì perché l’attuale Ministro Cingolani sta trasferendo questa polpetta avvelenata al prossimo Governo, il quale tuttavia avrebbe le mani legate perché tutto ciò era già stato stabilito nello scorso mese di luglio, quando è stato approvato un regolamento europeo.

Quindi tutto ciò ci verrebbe imposto dall’Europa!!!

Ma a questo proposito ne avevate sentito parlare? Per caso i media mainstream vi avevano avvisato che potevamo andare incontro ad un mese di stop per tutto il nostro comparto industriale?

Ma, attenzione, continuo con l’articolo apparso su, “Il Messaggero”.

La misura scatterebbe nel caso si renda necessario un'interruzione obbligatoria dei consumi del sistema industriale, a causa del venir meno del gas russo. Il piano è uno dei dossier sul tavolo del ministro Cingolani, in vista del passaggio di consegne con il prossimo governo: il punto di partenza è il regolamento europeo (approvato nel luglio scorso) nel quale è stabilito che ogni Stato riduca in modo volontario del 15 per cento, tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023, la propria domanda di gas. Il termine di confronto è il consumo medio degli ultimi cinque anni; ma la riduzione diventerebbe obbligatoria - pur se con deroghe ed esenzioni - nel caso scattasse lo stato di allerta a livello europeo. In questo contesto il sistema industriale ha iniziato da tempo a lavorare per non trovarsi impreparato di fronte ad una eventualità del genere.

Pazzesco! Analizziamo quanto scritto.

Beh dai, non è certissimo che ciò avvenga, dopotutto ciò avverrà solo se venisse a mancare il gas russo. Peccato che siamo noi che non andiamo ad acquistare il gas russo, o al massimo lo compreremmo solo al prezzo che decidiamo noi.

Siete mai andati in un negozio chiedendo di comprare quando esposto in vetrina pagandolo il dieci per cento del prezzo esposto? Se sì, cosa vi ha risposto il negoziante?

Ma usciamo dall’ironia, anche se non è facile.

Capite quanto è democratica e tollerante e umana l’Unione europea, ti dice che quella riduzione del consumo di gas avviene “su base volontaria”. Poi se non ubbidisci …

Infatti … ma la riduzione diventerebbe obbligatoria - pur se con deroghe ed esenzioni - nel caso scattasse lo stato di allerta a livello europeo. Naturalmente le deroghe ed esenzioni penso siano per ospedali o situazioni simili, per il resto basta che l’Unione europea faccia scattare lo stato di allerta e quello che era richiesto “su base volontaria” diventa “obbligatorio”.

Assolutamente democratica.

Ma non dovete preoccuparvi perché In questo contesto il sistema industriale ha iniziato da tempo a lavorare per non trovarsi impreparato di fronte ad una eventualità del genere. Eh … è già preparato per questa eventualità e poi … naturalmente scatterebbero i ristori.

Ora a parte che la storia dei ristori è ridicola, mi raccomando, cari ascoltatori, basta ccredere a queste facezie e farsi prendere per i fondelli.

Se chiudere tutto, fermare un sistema produttivo, non procura danni, perché tanto lo Stato poi ci ristora, dovreste porvi la domanda: ma perché allora andiamo a lavorare, se possiamo stare tutti a casa e ci mantiene lo Stato stampando moneta, ripeto, perché affannarci ad andare a lavorare?

Ora basta con queste sciocchezze. Purtroppo la storiella che lo Stato se volesse farebbe vivere bene la popolazione dando posti di lavoro dato che “i soldi non possono mai finire” sciocchezze che purtroppo si ascoltano soprattutto sui canali della cosiddetta informazione alternativa.

Ora basta.

Sappiamo tutti che la disinformazione mainstream è intollerabile, ma spesso l’informazione alternativa è persino peggio.

Persone totalmente impreparate dal punto di visto economico che continuano a sostenere tesi bislacche fanno forse ancora più male a chi davvero vuol fare corretta informazione economica, perché dà alla disinformazione mainstream la possibilità di dire “Vedete? Chi ci contesta è gente totalmente impreparata, se fossero loro al potere vi porterebbero nel baratro”. E non avrebbero tutti i torti.

Quindi, per concludere, ciò che perlomeno è stato pubblicato su Il Messaggero è di una gravità inaudita, fermare un Paese per un mese equivale a farlo fallire, non ci sono ristori di sorta.

Anche se fosse creata la moneta per ristorare i cittadini sarebbe moneta senza alcun valore.

Almeno questo, cari ascoltatori dovreste capirlo.