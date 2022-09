Marija Zakharova è la portavoce del Ministero degli esteri russo. E ricordiamo che al Ministero degli esteri in Russia abbiamo probabilmente la vera mente della nomenclatura russa, ossia Sergej Lavrov.

Forse è bene che ci soffermiamo un attimo per ricordare a tutti di chi stiamo parlando.

Sergej Lavrov è Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa da 18 anni!!! Capite che esperienza ha quest’uomo? Questo conosce il mondo più di quanto noi conosciamo le nostre tasche.

Ma non basta, prima di aver ricoperto la carica di Ministro degli Esteri per diciotto anni … per dieci anni è stato Ambasciatore Russo alla Nazioni Unite!!!

Persona laureata all’Istituto Statale di Mosca in Relazioni Internazionali!!!

E noi abbiamo Giggino Di Maio.

Non so se capite la differenza, non so se riuscite a cogliere la differenza.

Lavrov conosce tutto del mondo, sa come gira il mondo. E probabilmente ha saputo negli anni attorniarsi anche di collaboratori di altissimo livello.

Ebbene da sette anni Direttrice del Dipartimento di Informazione e Stampa del Ministero degli Affari Esteri della Federazione russa è Marija Zakharova anche lei laureata all’Istituto Statale di Mosca in Relazioni Internazionali.

Marija Zakharova è quindi la portavoce del Ministro degli Affari Esteri Lavrov.

Ebbene forse la Zakharova ha un unico difetto, è molto più alta di Putin e ritengo che questo fatto sia mal digerito dal Presidente, naturalmente scherzo. O meglio, che sia molto più alta di Putin è vero, ma non penso questo fatto possa risultare irritante per il Presidente Putin.

Ovviamente come a tutti gli esponenti di primo piano del Governo russo anche la Zakharova ha subito le sanzioni dall’Unione europea, che consistono principalmente nel congelamento dei beni, gli Stati Uniti, ma non solo loro, inoltre, l’hanno inserita nella No Fly List.

Ricordo che a coloro che sono inseriti in tale lista è fatto divieto di viaggiare con aerei all’interno o all’esterno degli Stati Uniti. E’ una lista nella quale compaiono di fatto solo terroristi conclamati.

Ebbene oggi Marija Zakharova è sulle prime pagine di tutti i giornali per una affermazione destinata a far rumore, oddio non è che abbia svelato il terzo segreto di Fatima, ha detto cose che sappiamo tutti.

Ha detto semplicemente che "Roma è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica, e il risultato sarà che le imprese italiane saranno "distrutte dai 'fratelli' d'Oltreoceano", poiché le aziende americane oggi "pagano l'elettricità sette volte meno di quelle italiane".

E’ ciò che sostengo da sempre, direi quasi si tratti di una affermazione evidente, è semplicemente una verità indiscutibile.

Per quanto riguarda il cosiddetto Piano Cingolani, ossia il piano presentato dal Ministro della Transizione Ecologica per limitare i costi energetici, la Zakharova è stata ancora più perentoria definendolo come “Una strategia imposta a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordini di Washington, ma alla fine saranno gli italiani che dovranno soffrire”.

E la portavoce del Ministero degli Esteri russo ha concluso dicendo: «Le sanzioni sono diventate uno strumento di concorrenza sleale contro i produttori italiani. Quando le imprese italiane crolleranno, saranno comprate a buon mercato dagli Yankee».

Può bastare? NO! E’ intervenuto anche Nikolay Shulginov.

Il ministro dell'Energia russo Shulginov ha aggiunto che l’Unione europea non sarà in grado di fare a meno del gas di Mosca "almeno fino al 2027", paventando un inverno "insostenibile" per gli europei.

Altra verità che ritengo sia incontrovertibile, altro che ridurre di un grado il riscaldamento.

Ma torniamo all’affermazione della Zakharova soprattutto perché ci riguarda direttamente, Il Ministro dell’Energia Shulginov, infatti ha parlato più genericamente dei problemi ai quali andrà incontro l’Unione europea, mentre la Zakharova si è espressamente riferita all’Italia, e questo è quindi un aspetto a mio avviso estremamente importante.

Sapendo che la portavoce del Ministro degli Esteri russo non parla a vanvera, anzi, meglio ancora non scrive a vanvera, visto che quella dichiarazione la Zakharova l’ha pubblicata su Telegram, occorre chiederci come mai sia stata citata espressamente l’Italia.

I danni all’economia ci saranno in tutti i Paesi che hanno applicato le sanzioni nei confronti della Russia, quindi perché riferirsi solo all’Italia?

La prima risposta che viene, la più spontanea, è anche probabilmente la più vera. Ossia viene citata l’Italia perché è l’anello debole della catena. L’Italia certamente patirà, dal punto di vista economico, più di ogni altro Paese dell’Unione europea.

Ebbene, che ciò che ha detto la Zakharova sia una verità incontestabile lo si può evincere anche dalle reazioni da parte dell’Italia e dell’Unione europea.

Partiamo da quest’ultima, il portavoce della Commissione europea ha dichiarato che non intende perder tempo per rispondere alle dichiarazioni della Zakharova, definite “folli”.

Questa naturalmente è la classica risposta di chi, chiaramente in totale difficoltà, non sapendo come rispondere ad affermazioni del tutto logiche, evita il confronto insultando.

Peggio ancora la risposta del portavoce del Ministro degli Esteri Di Maio. Ebbene sì, ha un portavoce anche lui, si chiama Giuseppe Marici, ecco la sua dichiarazione:

“Ad oggi le famiglie e le imprese italiane rischiano di essere strozzate economicamente dagli aumenti del gas. Questi ultimi, a loro volta, derivano dalle speculazioni russe e da una guerra che Putin continua a portare avanti causando la morte di centinaia di vittime innocenti".

Capite? Le speculazioni russe???

Ma poi accusare la Russia di voler strozzare economicamente le famiglie e le imprese italiane, detto da un Governo che ha imposto sanzioni nei confronti della Russia con l’obiettivo deliberato di soffocare l’economia russa e quindi spingere alla fame il popolo russo.

Accorgendosi, solo ora, che quelle sanzioni, che, secondo i loro piani, in poche settimane avrebbero portato la Russia al fallimento, si stanno rivelando un boomerang.

Poveri noi!