Io veramente non so più cosa pensare, ogni volta che vado in un esercizio commerciale, o ufficio pubblico e vedo i dipendenti che indossano ancora la mascherina, insomma, non so come dire … provo una gran pena per loro.

Certamente loro, intendo dire questi dipendenti, sono costretti dai propri datori di lavoro ad indossare queste fetide e malsane mascherine, oltretutto sono costretti ad indossarle per ore e ore, per tutto il tempo nel quale lavorano.

Non ho mai provato nulla del genere, ma deve essere una tortura.

Ed allora mi rivolgo ai titolari di queste attività commerciali e chiedo loro: perché odiate così tanto i vostri dipendenti al punto di costringerli ad indossare un dispositivo che certamente, senza alcun dubbio, provoca danni alla salute.

Oltretutto, cari imprenditori, facendo del male ai vostri dipendenti fate del male a voi stessi, sappiamo tutti che gran parte del successo di una attività commerciale dipende dall’efficienza delle cosiddette risorse umane.

Cari imprenditori avete magari paura di veder diminuire il vostro fatturato perché alcuni clienti non apprezzerebbero l’iniziativa di non fare indossare la mascherina ai vostri dipendenti?

Guardate, mi sembra proprio che possa accadere il contrario, se il vostro dipendente accogliesse il cliente con un sorriso cosa che nell’era pre-Covid era la prassi (ed oggi invece non possono più fare), io sono certo che la clientela apprezzerebbe.

Ma non solo.

Parlo personalmente, ma sono certo che non sarei il solo. Se sulla porta d’entrata di un negozio ci fosse la scritta “è vietato entrare indossando la mascherina”, io sarei il primo cliente di tale negozio, anche se la merce costasse il doppio rispetto alla concorrenza!

Insomma occorre inviare un segnale chiaro ed inequivocabile, la storia delle mascherine deve finire … e per sempre! Dobbiamo lasciarci alle spalle questo periodo nefasto per l’intera umanità.

Non dobbiamo più permettere ad alcuno di perpetrare simili aberrazioni, quelle non sono semplici limitazioni della libertà, sono vere e proprie angherie, prepotenze, soprusi nei confronti dei cittadini.

E non può essere una attenuante per i governanti che tutt’ora vogliono imporre quei soprusi, evidenziare che c’è una larga fetta della popolazione che accetta supinamente senza ribellarsi.

Considerare come attenuante un comportamento sociale dovuto essenzialmente al terrore insinuato proprio da chi ha introdotto tali prepotenze è perlomeno non solo inammissibile, ma paradossale.

E’ vero il contrario, un simile comportamento da parte dei governanti deve essere considerato come un’aggravante.

Non si può terrorizzare una persona per indurla ad adottare un certo comportamento autolesionista e poi discolparsi sostenendo che la persona stessa non si era ribellata.

Rimarrà comunque una minima percentuale di persone che troveranno comunque non solo accettabili, ma necessarie queste imposizioni che ovviamente limitano le libertà personali.

Ebbene io a queste persone vorrei fare una semplice domanda e poi capirete anche il perché solo una domanda.

E la domanda che vorrei loro porre è questa: fino a quale imposizione sono disposti ad accettare prima di ribellarsi e rifiutarsi quindi di obbedire?

Che ne so faccio solo alcune ipotesi: accetterebbero anche di farsi fare una inoculazione mensile?

Oppure accetterebbero di dover indossare la mascherina 24 ore al giorno, anche durante i pasti, alzandola solo leggermente da sotto per permettere di portare il cibo o la bevanda alla bocca?

O ancora sarebbero disposti ad accettare che tutti coloro non intendono vaccinarsi vengano prima rinchiusi in campi di detenzione e successivamente inoculati a forza?

Guardate che non sto scherzando, è fondamentale conoscere fino a che punto diciamo gli italiani, o comunque la maggior parte di essi è disposta ad accettare prima di ribellarsi.

Sapere questo ci induce a capire quale sia il punto di rottura, ossia il punto nel quale gli italiani non sono più disposti a soggiacere e quindi si potrà innescare, finalmente, la disobbedienza civile.

Certo, tutto ciò è deprimente, lo capisco perfettamente cari ascoltatori, ma spero che anche voi abbiate capito il perché della mia richiesta che a molti di voi potrà sembrare retorica, ma vi assicuro non lo è.

Io infatti non conosco quale potrà essere quello che ho chiamato “punto di rottura”, ossia il punto nel quale la maggior parte degli italiani si rifiuterebbe di accettare, insomma il momento nel quale scatterebbe la disobbedienza civile al punto di avere il sopravvento nei confronti della protervia del Governo.

Non so se voi, cari ascoltatori abbiate più certezze di quante ne abbia io, ossia se voi sappiate con certezza fino a che punto gli italiani saranno condiscendenti.

Ciò che sappiamo con certezza, visto quel che è accaduto finora, è che gli italiani hanno dato una prova di sudditanza che va al di là del comune.

Quindi, insomma, ciò che io ho chiamato il “punto di rottura” va senza dubbio posto molto ad li là di quanto avrei pensato soltanto alcuni mesi fa.

Non avrei pensato infatti che potesse essere accettato dalla maggior parte degli italiani l’obbligo vaccinale per gli over 50, lasciati a casa senza stipendio e senza retribuzione.

Ed invece …

Quindi, insomma, sapere fin dove si potranno spingere i governanti nell’imporre misure spietate e disumane perlomeno ci renderà più consapevoli di quale sarà il momento nel quale potrà essere finalmente posta la parola fine a queste barbarie.