La Bce è una vera Banca Centrale? In effetti da tempo non si parla di questo, ma è un aspetto cruciale, ed allora cerchiamo di dare una risposta a questo quesito.

Per dare una risposta al quesito, innanzitutto, dobbiamo stabilire ciò che deve caratterizzare una “vera” Banca Centrale.

Beh banalmente ad una “vera” Banca Centrale viene demandata la responsabilità di decidere la politica monetaria di uno Stato, un compito che si può esplicare attraverso diverse tipologie di operatività.

Citiamo la più nota ed anche la più importante, ossia la determinazione del tasso di riferimento.

E fin qui, tutto bene, nel senso che è la Banca Centrale europea a decidere la politica monetaria dei Paesi aderenti all’euro.

Una “vera” Banca Centrale, tuttavia, dovrebbe anche risultare prestatrice di ultima istanza, il che significa che può intervenire creando tutta la moneta necessaria per acquistare, ad un tasso da essa stabilito, una quantità praticamente illimitata dei titoli dello Stato emessi appunto per finanziare lo Stato sovrano.

E qui invece non ci siamo, ma dobbiamo fermarci perché occorre essere precisi.

Formalmente lo statuto della Bce non prevede che possa esercitare la funzione di prestatrice di ultima istanza, perlomeno direttamente, tuttavia … indirettamente …

Allora dobbiamo chiarire questo aspetto.

La Bce non può acquistare direttamente titoli dello Stato di un qualsiasi Paese aderente all’euro, ossia intervenire in quello che viene denominato “mercato primario”, di fatto non può acquistare titoli di Stato al momento della loro emissione …

Ma lo può fare dopo la loro emissione, in quello che viene denominato “mercato secondario”. Ossia può acquistare titoli dello Stato di Paesi aderenti all’euro, dopo che gli stessi sono stati sottoscritti da altre entità, normalmente Banche o più genericamente istituzioni finanziarie, che li hanno acquistati al momento dell’emissione.

Ok quindi?

È un po’ un escamotage, ossia non posso acquistarli direttamente, allora mi accordo con una qualche Istituzione finanziaria, che li può acquistare direttamente impegnandomi a ricomprarli successivamente da questa Istituzione finanziaria.

Di fatto quindi nel bilancio della Bce finiscono titoli dello Stato dei diversi Paesi appartenenti all’eurozona.

Insomma abbiamo stabilito che la Bce decide la politica monetaria dei 19 Paesi aderenti all’euro e di fatto, anche se indirettamente, agisce quasi da prestatrice di ultima istanza acquistando sul mercato secondario i titoli dello Stato dei Paesi dell’eurozona.

Possiamo così stabilire che la Bce sia, di fatto, una vera Banca Centrale?

Ancora no perché ad una Banca Centrale viene anche solidamente dato l'obiettivo di raggiungere una crescita economica sostenibile con la piena occupazione, la stabilità dei prezzi e un tasso di interesse a lungo termine moderato.

Nello statuto alla Bce invece è stata attribuita solo la responsabilità del controllo dell'offerta di moneta e dell'evoluzione dei prezzi.

E’ vero, ma i fautori della moneta unica fanno notare che col passare del tempo anche alla Bce sono stati attribuiti sempre maggiori compiti e responsabilità, e quindi potremmo concludere con sufficiente approssimazione che anche la Bce si possa definire una vera Banca Centrale?

No …

No, perché la Bce ha una caratteristica unica nel panorama mondiale, ossia è la Banca Centrale di 27 Stati differenti. Ed allora ne scaturisce immediatamente un primo gigantesco problema, ossia abbiamo detto che la Bce decide la politica monetaria di tutti questi Paesi, ma se questi sono Paesi diversi, è molto probabile, anzi è certo, che questi Paesi necessitino di politiche monetarie diverse fra di loro. E una Banca Centrale non può avere diverse politiche monetarie. Quindi? Come superare questo scoglio?

Di fatto non si supera questo scoglio, o meglio lo si supera mediando, insomma facendo una media fra le diverse necessità dei vari Paesi aderenti.

Di fatto, quindi, la politica monetaria della Bce non è la politica monetaria di alcuno Stato esistente al mondo, è semplicemente la politica monetaria risultante dalla media dei 19 Stati che hanno aderito alla moneta unica.

E naturalmente è risultante dalla media “ponderata” dei 19 Paesi, il che significa quindi che i paesi più grandi e potenti avranno un peso maggiore nelle decisioni che deve prendere la Bce.

Detta un po’ in maniera brutale, ogni decisione della Bce sarà sempre una decisione che potrebbe scontentare tutti gli Stati membri.

Già a questo punto potremmo concludere che la Bce non sia di fatto una Banca Centrale, ma, insomma, in maniera stiracchiata qualcuno potrebbe invece ancora sostenere il contrario, ed ecco allora la prova decisiva.

La Bce non può essere considerata una “vera” Banca Centrale perché nonostante ufficialmente l’euro si possa considerare una moneta unica, di fatto non è così.

E la prova inconfutabile della veridicità di questa affermazione è …

L’esistenza degli spread.

L’esistenza degli spread è la prova forse neppure necessaria, ma certamente sufficiente per dimostrare che la Bce non è una Banca Centrale.

Pensate ad esempio agli Stati Uniti, ma anche alla Svizzera, sono Paesi federali, le varie federazioni, i diversi Stati negli Stati Uniti ed i diversi cantoni in Svizzera, hanno certamente economie diverse, e negli Stati Uniti la Federal Reserve è addirittura formata da dodici diverse Federal Reserve locali, ma …

Ma non esiste lo spread!

Il dollaro statunitense ed il franco svizzero sono vere monete uniche. L’euro, no!

Di fatto è come se esistesse un euro italiano, un euro tedesco, insomma un euro diverso per ciascun Paese aderente alla moneta unica.

Se un Paese dell’eurozona fallisse, non fallisce l’euro, fallisce un Paese che ha il proprio debito pubblico denominato in euro, ma non fallisce l’euro.

E questa mia affermazione è inconfutabile, perché?

Perché è già avvenuta una cosa simile, in Grecia nel 2012.

In quell’occasione non è fallito l’euro, è fallita la Grecia che aveva il suo debito pubblico denominato in euro.

Naturalmente questa conclusione, ossia l’aver stabilito che la Banca Centrale europea non è una vera Banca centrale porta anche come conseguenza che così non si può andare avanti all’infinito e quindi, prima o dopo, verrà scritta la parola “fine” anche all’esperimento euro.

Un esperimento fallimentare.