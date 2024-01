La BCE smorza gli entusiasmi

Che la Bce con i tassi al 4,5% abbia, come si dice di questi tempi, raggiunto il picco, sembra sia davvero assodato, almeno questo, verrebbe da dire.

Ma forse abbiamo parlato troppo presto per quanto riguarda le possibili riduzioni, insomma pare che la Bce abbia fatto sua la celebre frase, che spesso i politici al Governo usano nei riguardi della pressione fiscale, ossia: vorrei tagliare, ma non posso.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Oggi a Davos era infatti il turno di Christine Lagarde, e la Presidente della Bce ha fatto intendere che non ci si debba attendere molto.

Sì, magari la politica monetaria sarà resa un po’ meno restrittiva, ma … veramente di poco.

In effetti non si tratta di una sorpresa, ieri era stato il turno dei Governatori delle principali Banche Centrali nazionali europee e si è capito subito che aria tira all’eurotower.

Nagel, Governatore della Bundesbank aveva detto: “Troppo presto per parlare di taglio di tassi”.

Klaas Knot, Governatore della Banca Centrale olandese aveva detto “Improbabile che nei primi sei mesi dell’anno si possano ridurre i tassi”

Francois Villeroy il Governatore della Banca Centrale francese aveva detto “Un taglio dei tassi ci sarà entro l’anno”.

Ma più pessimista di tutti, Robert Holzmann, Il governatore della Banca centrale austriaca: "La Bce potrebbe rimandare il taglio dei tassi di interesse a dopo il 2024"

Insomma dopo tutte queste dichiarazioni era impensabile che la Presidente Lagarde potesse, diciamo, dissociarsi, è rimasta anche nel solco tracciato dai suoi colleghi, in particolare sottolineando che le attese per un taglio dei tassi a breve fan sì che si ottenga l’effetto contrario, anziché accelerare una simile decisione la si allontana nel tempo.

Il pensiero della Lagarde non è campato in aria, si fonda sul fatto che le attese di un imminente taglio dei tassi può far prendere ai mercati decisioni che vanno a riacutizzare fenomeni inflattivi.

Ripeto la Lagarde non ha detto uno sproposito, ma è innegabile che con i tassi sui massimi, come in questo momento, non è che si agevola l’economia.

La Bce dovrebbe essere un po’ più determinata, ma è troppo dipendente dalla triade Germania, Olanda, Austria, i tre Stati che di fatto condizionano o forse sarebbe più corretto dire determinano gli indirizzi di politica monetaria nell’eurozona.

Queste, comunque, le precise parole pronunciate da Christine Lagarde:

"Sono fiduciosa che, a meno di grossi choc, abbiamo raggiunto il picco dei tassi ma dobbiamo rimanere restrittivi per tutto il tempo necessario fino a che saremo fiduciosi di essere sulla strada giusta per arrivare in maniera sostenibile e stabile al target del 2% a lungo termine".

Ed alla domanda di quando potrebbe arrivare il primo taglio, ha risposto: "Se tagliassimo troppo presto e dovessimo poi tornare ad alzare i tassi, sprecheremmo tutto il lavoro fatto fino ad ora".

Insomma abbiamo capito che i fruitori dei mutui a tasso variabile non devono attendersi una riduzione della rata almeno per un bel po’ di mesi, non è una buona notizia.

Ma non dimentichiamo che anche le aziende dovranno ancora pagare alti interessi sui finanziamenti, e questa è la seconda non buona notizia.

Chi si avvantaggia? Verrebbe da rispondere … le banche, sì, è vero, ma solo nel breve termine, non certo nel lungo periodo, perché in questo caso vorrebbe dire che siamo sprofondati in una recessione e questa non sarebbe una buona notizia nemmeno per le Banche.

Insomma, parliamoci chiaro, delle due l’una: o la Bce è effettivamente troppo prudente e sottovaluta che una tale politica monetaria, danneggiando l’economia, favorisce di fatto una possibile recessione, oppure ci stanno raccontando un sacco di frottole sull’inflazione.

Ovviamente se si annuncia che i prezzi ormai non aumentano più se non in maniera irrilevante, si depotenziano anche le lotte dei lavoratori per ottenere aumenti salariali, mentre nella realtà i prezzi continuano a correre e per questo è necessario mantenere i tassi su questi livelli.

Ma concludiamo anche con un sorriso, a quella specie di circo Barnum che è il World Economic Forum di Davos, basti ricordare 2.800 invitati arrivati in gran parte con aerei privati o con al seguito cortei di automobili blindate che consumano come carri armati, e poi davanti alle telecamere parlano di energia pulita e della necessità di abbandonare i combustibili fossili.

Dicevo concludiamo con un sorriso, anzi direi con una risata.

Nel suo intervento la Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen riferendosi al conflitto nell’est Europa ha letteralmente detto: "Mosca sta fallendo ma a Kiev servono fondi".

I comici non fanno così ridere. In effetti la miglior comicità è proprio quella involontaria, la Von Der Leyen non ha neppure capito quanto sia comica la sua dichiarazione.

Datemi retta, cari ascoltatori, il mondo era certamente migliore prima di Davos.