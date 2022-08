Questo video sugli Stati Uniti non l’ho concordato con JP, è esclusivamente frutto della mia mente. Tuttavia ho informato JP della mia intenzione di fare un video riguardante l’attuale situazione politica negli Stati Uniti ed avrei apprezzato molto, che lui successivamente lo commentasse.

Ecco volevo informarvi di questo. Insomma seguirà un video commento da parte di JP, ovviamente con i tempi dovuti agli impegni che “il nostro corrispondente dagli Stati uniti” deve rispettare.

Ok parto facendo una premessa doverosa, evitiamo se possibile, almeno per quanto riguarda questo video, la facile e scontata ironia.

Trattiamo Joe Biden come una persona di una certa età che ha problemi di salute, sulla quale quindi non si debba fare ironia.

Quindi trattiamo Biden come una normale persona che ha problemi di salute legati all’età. Anzi ipotizziamo, anche se ciò sappiamo non esser vero, che sia stato colpito da un colpo apoplettico improvviso che ne abbia limitato le capacità cognitive.

Certo, mi direte, ma Biden non è una “normale persona” è il Presidente degli Stati Uniti d’America, cioè quello che tutti ritengano sia la persona più potente e influente al mondo.

Ok, accetto la critica, obiettivamente fondata, ma dovete anche ritenere fondata la considerazione che la carica di Presidente degli Stati Uniti d’America non fa di una persona un superuomo, ognuno di noi deve sottostare ai limiti imposti dalla natura.

Allora, proseguo con la mia analisi.

Biden ha dei problemi di carattere cognitivo, che vengono riconosciuti anche dai vertici del Partito Democratico, insomma, su questo non ci sono dubbi. Quindi? Che fare?

La risposta ovvia sarebbe, quella di sostituirlo. E qui nasce un problema perché la legge prevede che qualora il Presidente dovesse, per qualsiasi motivo, non essere più in grado di ricoprire il proprio ruolo debba essere il vicepresidente a prendere le funzioni.

E questo è un problema, perché la vicepresidente è Kamala Harris che certamente non avrà problemi cognitivi riguardanti l’età, ma … insomma ecco su Kamala invece l’ironia può essere utilizzata.

Insomma la Harris non gode della fiducia anche dei vertici del proprio partito, figuratevi dagli americani tutti.

Certo si potrebbe anche fare una considerazione di questo tipo: dopotutto i Presidenti, o perlomeno riferiamoci in particolare a Biden, non era certo lui a decidere la politica degli Stati Uniti, di fatto, e qui cito il commento che un ascoltatore ha postato ad un video di Megyn Kelly nota giornalista statunitense che intervista Jim Geraghty, video dal titolo “Seriamente, cosa sta succedendo al Presidente Biden?

L’ascoltatore, Mark Voelker, voglio anche citarlo per correttezza, ha postato questo commento:

Sta svolgendo la funzione che gli è stata assegnata: fare ciò che gli viene detto di fare. È stato installato per essere un burattino e sta svolgendo bene questo ruolo. Forse, però, ha bisogno di essere sostituito. Anche un burattino deve essere in grado di seguire le istruzioni e lui sembra non essere in grado di farlo. Si sta quindi cercando di capire come sostituirlo con una nuova marionetta.

Obiettivamente difficile dare torto a Mark Voelker.

Ma appunto, l’aspetto debole di questa analisi è che non c’è molto da capire “come sostituirlo” perché, come detto, la legge degli Stati Uniti è chiara, il sostituto deve essere per forza il vicepresidente, quindi Kamala Harris.

Certo assolutamente inadeguata anche lei per ricoprire quel ruolo, ma … marionetta per marionetta … perlomeno non stringerà la mano a persone immaginarie.

Certo, anche questa considerazione ha il suo fondo di verità, ma … c’è un ma …

Già ora per i democratici sperare di confermarsi alla Casa Bianca nelle elezioni del 2024 sarà molto difficile, ma se in questi anni dovesse diventare la Harris Presidente, quell’impresa per i democratici diventerebbe proprio impossibile.

Cioè i democratici, da un certo punto di vista vorrebbero sostituire Biden, ma riservandosi comunque anche una debole speranza di poter competere per le prossime elezioni nel 2024.

Con la Harris alla Casa Bianca il prossimo candidato democratico alla presidenza non avrebbe alcuna chance di competere, sarebbe mandato al massacro, certo di subire una sconfitta umiliante.

E proprio questo fatto, attenzione non è un paradosso, indebolisce anche i repubblicani!!!

Mi direte, Dottor Marcotti ma che stai a di’!

Invece è un fatto al quale abbiamo già assistito e che forse riscontreremo anche in maniera più evidente nelle prossime elezioni di Midterm.

I repubblicani hanno una tale certezza nella vittoria che si è scatenata al loro interno una bagarre per aggiudicarsi i posti che, appunto, vengono considerati sicuri.

Per quanto riguarda poi le elezioni presidenziali che ci saranno fra poco più di due anni, lì la divisione è poi ancora più evidente.

Fra coloro che non votano per il Partito Democratico ormai è chiara una suddivisione fra Trumpiani e anti-Trumpiani. Insomma, Trump è ancora una volta l’emblema dell’antipolitica o meglio della politica non tradizionale, Trump è la personificazione della volontà popolare.

Sotto un certo punto di vista Trump è certamente il personaggio che più incarna la “Quarta Teoria Politica” concepita da Aleksandr Dugin, può sembrarvi un paradosso, ma io ho questa convinzione.

E proprio questo sarà l’argomento di un mio prossimo video.