Se vi eravate illusi che, dopo tre anni di follie, il mondo sarebbe tornato “normale” ebbene ora potete avere la certezza che non sarà così, la follia continuerà ancora, come prima, peggio di prima.

Sentite:

"Ci sarà" un'altra pandemia e occorre essere "pronti" ad affrontarla con i vaccini e le cure necessarie. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, intervenendo all'apertura della Plenaria del IX Vertice delle Americhe in corso a Los Angeles.

Penso non ci sia bisogno di commentare una simile dichiarazione.

O meglio, no! È bene approfondire la frase pronunciata da Biden, parola per parola, ed allora cominciamo.

“Ci sarà”. Biden non usa formule neppure minimamente dubitative, usa il futuro semplice che non lascia adito ad interpretazioni, ci sarà, ossia la cosa avverrà di sicuro.

“Un’altra pandemia”. Ed anche in questo caso dubbi non ce ne sono, un’altra pandemia, non qualcosa di simile, proprio un’altra pandemia.

“Ed occorre essere pronti”. Biden continua con il tono perentorio. Occorre esser pronti significa che la cosa avrà i crismi della gravità.

“Ad affrontarla con i vaccini”. Qui poi il tono perentorio diventa addirittura categorico. Biden indica in maniera tassativa come dovrà essere affrontata questa nuova epidemia, ossia con i vaccini.

“E le cure necessarie”. Vabbè, non basteranno i vaccini, ma si renderanno necessarie anche delle cure.

Cosa dire ancora, come poteva Biden esser più categorico, più di così! Biden non ci informa, ci avvisa, ci rende noto, ci fa sapere ciò che accadrà in futuro, ma ci avvisa anche che non è un qualcosa di ipotetico, ci dice quel che accadrà con certezza.

Detto questo, che possiamo dire noi. La sola cosa che possiamo fare è lanciare un messaggio di fiducia (non posso usare il termine “speranza” per ovvi motivi).

La questione Covid-19 loro l’avevano certamente preparata da tempo, ma ci ha colto assolutamente di sorpresa.

Il messaggio di fiducia al quale accennavo deriva dal fatto che oggi non possiamo più esser colti di sorpresa, ora sappiamo qual è il loro modo di agire, e la risposta che dobbiamo dare deve essere immediata ed arrivare forte e chiara fin da subito.

Questo è assolutamente necessario, non possiamo tentennare o manifestare debolezza, una seconda pseudo-pandemia sarebbe deleteria per l’intero genere umano. Il mondo finirebbe così definitivamente nelle mani di un’elite spietata.

Ebbene potremmo ora porci anche un interrogativo, al quale, cari ascoltatori, invito anche voi a rispondere, e cioè, perché il mainstream ha la necessità di una nuova pandemia?

Ovviamente la prima risposta che viene spontanea, e quindi la più scontata è che il Covid-19 non è stato sufficiente per raggiungere gli scopi che il mainstream si era prefissato. Sembra proprio questa la risposta più scontata.

Forse hanno visto che dopo il flop della terza dose la quarta risulterebbe una debacle completa, che renderebbe poi impossibile anche solo ipotizzare una quinta, una sesta dose e così via.

Quindi hanno pensato di sostituire la quarta, quinta e sesta dose con la prima, la seconda e la terza ma di un nuovo vaccino studiato per una nuova pandemia.

Ebbene, voi mi obietterete, ma questo progetto del mainstream è destinato al fallimento, se le persone rifiuteranno la quarta, quinta e sesta dose del Covid-19 a maggior ragione rifiuteranno la prima, seconda e terza dose del nuovo vaccino.

Ecco a questa obiezione rispondo in questo modo.

Non avrei questa certezza, perché mentre la quarta, quinta e sesta dose degli attuali vaccini di fatto vanno a conclamare la loro inefficacia e quindi trasmettono un messaggio di inutilità (ed oltretutto continuerebbero ad aumentare gli effetti avversi), la prima, seconda e terza dose del nuovo vaccino potrebbero essere propagandate non solo come cure efficaci, ma come cure risolutive.

Insomma farebbero credere alla popolazione che questa volta si è trovata la soluzione definitiva.

Mi obietterete ancora, ma la popolazione stavolta non darebbe più credito a queste promesse.

Ed io vi rispondo che probabilmente state sottovalutando la forza di persuasione dei media mainstream che continuerebbero a martellare sull’argomento per 24 ore al giorno e per sette giorni la settimana.

Allora a quali conclusioni dovremmo arrivare.

Ripeto, dobbiamo avere una maggior fiducia derivante dal fatto che non possiamo più farci trovare impreparati, insomma molti di noi potremmo immediatamente riconoscere le varie sceneggiate messe in atto dal mainstream.

Ma potremmo anche sperare nel fatto che la geopolitica, come sta già accadendo, possa subire cambiamenti radicali e quindi ci possa essere una parte del mondo che ora non solo è a conoscenza di tutto quanto è accaduto in questi ultimi anni, ma prenda le distanze da tutto ciò e possa quindi diventare un’oasi di salvezza.

Insomma, cari ascoltatori, non vi sto dando buone notizie, ma un messaggio lo voglio lanciare immediatamente, non possiamo permetterci il lusso di abbandonare la nostra lotta per una società più giusta e libera.