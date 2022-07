Un video che, vi anticipo subito, deve essere perfettamente compreso da tutti voi. Cerca infatti di dare una risposta ad una domanda veramente impegnativa, ossia: chi comanda il mondo?

È opinione diffusa che, contrariamente a quanto si riteneva fino ad alcuni anni orsono, a comandare non siano i politici, ma i banchieri centrali, quindi il palazzo del potere non sarebbe la Casa Bianca, la residenza del Presidente bensì il molto meno noto Eccles Building, il palazzo, sempre a Washington sede della Federal Reserve, la Banca Centrale statunitense.

A tal proposito, nell’immagine di copertina della mia pagina Facebook personale io ho riportato una frase attribuita a Mayer Amschel Rothschild, il capostipite della nota famiglia di banchieri, che chiarisce, al di là di ogni dubbio chi detenga il vero potere “Datemi il controllo della moneta di una nazione, e non mi importa di chi farà le sue leggi”.

Ma più recentemente l’opinione più diffusa è che sia la finanza a dominare il mondo, quindi a dominare il mondo sarebbero le grandi società finanziarie che sono anche le principali azioniste delle più grandi aziende multinazionali.

Le società finanziarie al mondo sono tante, ma due si impongono su tutte le altre, BlackRock e Vanguard.

Certo se valutiamo l’attivo di queste società c’è da rimanere esterrefatti, i dati al 2020, gli ultimi a disposizione ci dicono che BlackRock ha un attivo di 7 trilioni di dollari, allora dato che non tutti conoscono il significato del termine trilione, specifico che 7 trilioni di dollari significa 7.000 miliardi di dollari, mentre Vanguard ha attivi per 6 trilioni di dollari, ossia 6.000 miliardi di dollari.

Tanto per fare un raffronto il Pil italiano vale 1,8 miliardi di dollari, quindi l’attivo di BlackRock vale quasi 4 volte il nostro Pil, mentre quello di Vanguard vale più di tre volte il nostro Pil.

Ma ora entriamo nel merito.

Allora abbiamo parlato di attivo, ma queste sono società di gestione, quindi con il termine attivo dobbiamo intendere il valore del gestito, non è un attivo dell’azienda, tanto per intenderci non è che BlackRock o Vanguard hanno un fatturato di 6 o 7 trilioni di dollari.

Il loro fatturato ovviamente è molto inferiore, tanto per capirci il fatturato di BlackRock è di 20 miliardi di dollari, ossia BlackRock muove 7.000 miliardi di dollari per fatturarne 20. Ancor più Vanguard che muove 6.000 miliardi di dollari per fatturarne “solo”, certo è un solo tra virgolette, 7 miliardi di dollari.

Di fatto il fatturato di queste società è dato quasi esclusivamente dalle commissione che vengono pagate dai loro clienti.

Quindi quando parliamo di trilioni di dollari, ossia di migliaia di miliardi di dollari non sono importi che riguardano il bilancio di BlackRock o Vanguard, ma si tratta dell’ammontare che BlackRock o Vanguard gestiscono.

Quindi di chi è tutta quella montagna di soldi?

Ma è di tutti noi, ossia di tutti gli investitori. BlackRock e Vanguard li gestiscono e cercano di farli fruttare il più possibile per soddisfare i clienti, che ovviamente hanno sottoscritto quei fondi nella speranza che vengano gestiti al meglio e diano dei guadagni.

Ed in cosa consiste la gestione? Naturalmente nell’acquisto di titoli, azioni, obbligazioni titoli dello Stato, insomma tutto ciò che riguarda il mercato finanziario.

Ma quello che deve esser chiaro è che quando andiamo a vedere i principali azionisti delle più importanti multinazionali al mondo e troviamo quasi sempre BlackRock, Vanguard ecc. ecc. nella realtà a detenere quelle azioni non è BlackRock o Vanguard ma tutti i milioni di grandi, piccoli e piccolissimi investitori che hanno sottoscritto fondi gestiti da queste società.

Tutti noi possiamo sottoscrivere fondi di investimento gestiti da BlackRock e Vanguard, anche per importi bassissimi.

Se ad esempio io sottoscrivessi 1.000 euro del fondo BlackRock Technology i miei mille euro andrebbero ad acquistare titoli che il gestore ritiene più profittevoli, dato che sono fondi che gestiscono somme considerevoli è molto probabile che gli acquisti si indirizzeranno verso grandi, grandissime aziende.

Visto che ad esempio ho citato il World Technology Fund di BlackRock, volete sapere in quali azioni investe maggiormente questo fondo? Ve lo dico subito: il 7,26% del fondo viene investito in azioni Apple, il 6,47% in Microsoft, il 3,60% in Tesla, il 3,53% in Alphabet (che è Google), il 2,67% in Mastercard, il 2,63% in Marvell Technology, il 2,52% in Visa e così via.

I miei 1.000 euro quindi andrebbero ad acquistare con queste proporzioni una parte ovviamente infinitesima di queste aziende.

Detto questo, ossia detto che i soldi investiti da queste società tipo BlackRock e Vanguard sono soldi degli investitori, è ovvio che queste società che detengono attivi così rilevanti chiaramente hanno una grande influenza, muovendo miliardi di dollari possono influenzare non solo l’ambito finanziario, ma anche quello economico.

Faccio un esempio a caso, se a BlackRock non piacesse l’Amministratore Delegato di un’azienda e quindi prendessero in esame la possibilità di abbandonare l’investimento in quella azienda vendendo le azioni in loro possesso, è chiaro che influirebbero non poco sulle decisioni aziendali.

Quindi non voglio sminuire il potere che hanno queste mega società di investimento, nel video odierno ho solo voluto fare alcune precisazioni che ritengo possano essere di utilità per tutti voi ed in particolare per coloro che non hanno dimestichezza con il settore finanziario.

Naturalmente tornerò a parlare dell’argomento perché lo trovo di un certo interesse.