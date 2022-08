Cominciano ad arrivare le bollette, ed il problema è più che serio, avete idea di cosa potrà accadere quest’inverno? Se questo sarà un problema serio per le famiglie, immaginate cosa significherà per le imprese?

Cominciano ad arrivare le bollette, ed il problema è più che serio, avete idea di cosa potrà accadere quest’inverno? Se questo sarà un problema serio per le famiglie, immaginate cosa significherà per le imprese?

Naturalmente non è un problema solo italiano, ma questo non ci consola minimamente, anzi!

Per un gran numero di imprese significherà la chiusura semplicemente perché non potranno scaricare sui loro clienti i maggiori costi.

Quando sento dire, ad esempio, che i pizzaioli saranno costretti ad aumentare anche del doppio il prezzo della Margherita, mi viene da sorridere, cari pizzaioli certo che vi capiamo, se i vostri costi raddoppiano o triplicano siete anche voi costretti a raddoppiare o triplicare i prezzi, i vostri clienti questo lo capiscono perfettamente.

Ma non è che non vogliono pagare una pizza il doppio o il triplo è che proprio non possono pagarla così, perché a loro volta si trovano bollette della luce e del gas raddoppiate o triplicate, e quelle bollette le devono pagare perché non si può stare senza gas o senza energia elettrica.

Mi è capitata sotto gli occhi una bolletta arrivata proprio in questi giorni, ecco la descrizione sintetica:

Spesa per la materia gas naturale 300,61 euro –

Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore 120,62 euro –

Spese per gli oneri di sistema -16,54 è negativo probabilmente deve esserci stato un conguaglio rispetto a bollette precedenti, ma ecco la chicca finale:

Totale imposte e IVA 225,17 euro!!!

Quindi cari ascoltatori, i calcoli si fanno presto, possiamo pure lasciare da parte il costo esorbitante del gas, fra la materia gas naturale 300 euro e le spese di trasporto e la gestione del contatore di 120 euro, si arriva ad un totale di 420 euro e su questi 420 euro ci sono imposte di 225 euro ossia le imposte gravano per più del 53%!!!

E’ chiaro quindi che se gran parte delle entrate di una famiglia devono coprire le spese inderogabili, ossia le bollette, rimane ben poco per le spese chiamiamole voluttuarie.

Attenzione allora perché la situazione economica potrebbe a breve diventare esplosiva, visto che si tratta di una spirale che ci porta in un vortice dal quale non riusciremo ad uscire.

I normali consumi delle famiglie aumenteranno in maniera considerevole, diciamo i consumi primari o iderogabili, quindi si vedranno costrette a tagliare, come ovvio, le cosiddette spese voluttuarie.

Piccole imprese, artigiani e commercianti per la riduzione dei consumi da parte delle famiglie si troveranno in difficoltà e saranno costretti a chiudere, questo naturalmente aggraverà la situazione perché aumenteranno le persone senza lavoro.

Insomma la classica spirale, il classico vortice dal quale non se ne esce.

Naturalmente dobbiamo ringraziare per tutto questo sfacelo i governo che si sono succeduti, ed in particolare quelli di questi ultimi anni.

Draghi ha portato l’Italia sull’orlo del precipizio, e poi se n’è andato, perché quello al quale abbiamo assistito è la più assurda crisi di Governo che sia mai accaduta al mondo.

Draghi dà le dimissioni dopo che una legge da lui proposta è stata approvata dal Parlamento, approvata!!! Capite!!! Approvata dal Parlamento.

Il cosiddetto “decreto aiuti”, anche qui, queste definizioni sanno tanto da presa in giro, non posso darti una martellata in testa e dopo metterti su un cerotto e pretendere di essere ringraziato per averti messo su un cerotto.

Anziché fare un “decreto aiuti” che tra l’altro non aiuta nessuno, evita di mettere la popolazione nelle condizioni di dover chiedere un aiuto.

Ma comunque torniamo a noi, Draghi dà le dimissioni dopo che un decreto da lui presentato, già approvato dalla Camera, è stato approvato anche dal Senato con 172 voti a favore e 39 contrari!!!

Capite? Non è solo una cosa strana … è semplicemente assurda!!!

Draghi, dopo aver messo l’Italia in ginocchio, se ne è andato! Lasciando l’Italia in condizioni disperate.

Ed addirittura non solo c’è chi lo difende, ma pretende che il prossimo Governo segua le sue orme, la cosiddetta agenda Draghi, per non dire di coloro che mettono all’interno del loro programma politico quello di far tornare Draghi a Palazzo Chigi.

Cioè siamo alla follia pura!

Letta ha annunciato che alle prossime elezioni si presenterà nel a Vicenza, sentite cosa ha scritto in un tweet:

"Mi candido a Vicenza, sfido la Lega nel cuore del Veneto. Imprenditori, commercianti, insegnanti si ricorderanno di chi ha tradito Draghi preferendo la Meloni. Noi abbiamo ascoltato le imprese, chi voleva stabilità e riduzione delle tasse sul lavoro".

A parte l’anomalia, forse si è confuso, solitamente quando si fanno gli elenchi si mettono categorie affini, insomma si dice “imprenditori, commercianti … artigiani” invece Letta dice “Imprenditori, commercianti … insegnanti … perché proprio gli insegnanti?

Ed allora, parlando, riesco a capire che una persona si possa confondere, ma prima di inviare un tweet, magari sarebbe consigliabile controllare che non ci siano strafalcioni. Ma comunque non è questo il grave.

Occorre invece avere un bel coraggio nel presentare il PD come un partito che “ascolta le imprese” e addirittura si batte per “la riduzione delle tasse sul lavoro”, che coraggio! Mamma mia! Capisco la sfacciataggine, ma a tutto c’è un limite.

Tuttavia, lo capisco, capisco Letta, capisco la sua scelta di presentarsi a Vicenza, le posizioni politiche che portate avanti dal PD trovano molte affinità con quelle di Zaia, insomma … votare Zaia o votare Letta cambia poco, sia ben chiaro che non è Letta che si è avvicinato alle posizioni della Lega, ma proprio il contrario, è la Lega che si è appiattita sulle posizioni del PD.

Sia ben chiaro che personalmente non ritengo che gli italiani si ribelleranno nonostante le angherie che dovranno subire, ritengo che ancora una volta si piegheranno e dopo aver borbottato pagheranno le mega bollette che si vedranno recapitare.

I media nazionali diranno che è tutta colpa di Putin, e qualcuno ci crederà pure.

Viva l’Italia.