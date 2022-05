La situazione peggiora di giorno in giorno, l’Europa mostra tutti i suoi limiti, l’Italia va dritta verso il burrone.

L'Europa mostra tutti i suoi limiti, l'Italia va dritta verso il burrone. Partiamo dall'Europa che si intestardisce sulle sanzioni contro la Russia, che sono sanzioni contro sé stessa.

Ormai è chiaro a tutti che è l’Europa la vittima sacrificale delle proprie sanzioni, e naturalmente occorrerebbe chiedersi da dove nasce questo spirito autolesionistico, perché vuol farsi del male?

Probabilmente sono gli Stati Uniti a premere per questo comportamento masochistico, certamente occorre però capire perché gli Stati europei accettano di farsi del male da soli.

Il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, quello che prevede l’embargo sul petrolio russo, non trova l’unanimità fra i 27 paesi dell’Unione, in particolare è l’Ungheria che non accetta sanzioni che riguardano il settore dell’energia.

L’Ungheria, in campo energetico, infatti, dipende praticamente totalmente dalla Russia, per loro, lo ha detto chiaramente il Presidente Orban, bloccare l’importazione di petrolio dalla Russia equivarrebbe allo sganciamento di una bomba atomica sulla loro economia che praticamente si fermerebbe totalmente.

Chiariamo Orban non vuole neppure rompere con l’Unione europea, quindi ha anche dichiarato di trovarsi d’accordo con i primi cinque pacchetti di sanzioni (vomitevole anche lui), ma il sesto non può accettarlo.

E’ la sua solita maniera di comportarsi, finge di far saltare gli accordi in maniera tale da costringere i Paesi dell’Europa occidentale a dargli ancora più soldi.

Quindi cari italiani, preparatevi all’ennesima presa per i fondelli. Da noi taglieranno la spesa pubblica per mandare i soldi agli ucraini ed ora anche agli ungheresi.

Al solito saremo cornuti e mazziati.

Qualcuno ci difende? Dico difende noi cittadini? Macché!!!

I partiti al Governo sono vomitevoli, quello all’opposizione forse è peggio.

Al Governo Lega e Movimento 5 Stelle sono veramente vergognosi, fanno finta di alzare quale barriera chiedendo a Draghi di chiarire quale sia la linea politica sull’invio delle armi agli ucraini.

Ma la linea politica di chi? Del Governo? Ma se loro sono nel Governo ed hanno votato a favore dell’invio delle armi non sanno neppure cosa hanno votato?

Ridicolo Salvini che chiede “a chi vanno le armi”, ci sarebbe da ridere per non piangere.

Matteo! Guarda che l’hai votato quell’atto parlamentare! Mi stai dicendo adesso che non sai nemmeno che cosa hai votato? Se avevi dubbi sulla destinazione delle armi potevi anche chiedere prima di votare a favore.

Comunque se Draghi non ti risponde (quello neanche ti prende in considerazione ormai per lui sei solo una pezza da piedi), allora ti rispondo io, quelle armi sono andate ai nazisti ucraini, mentre i soldi che mandiamo servono per pagare mercenari.

In compenso qui non abbiamo i soldi per gli ospedali.

Consiglio a te ed anche a Conte di fare un giretto al pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. Una eccellenza della nostra Sanità.

C’è una situazione idilliaca, i pazienti vengono accolti con cure amorevoli, ricoverati in ampie sale munite di tutti i confort. Sono immediatamente messi a loro agio dal numeroso personale che può così dedicare a loro tutte le attenzioni delle quali necessitano.

La nostra sanità è da terzo mondo, ed in alcune regioni d’Italia anche da quarto, i medici che per continuare a prendere lo stipendio si sono vaccinati (o hanno fatto finta di vaccinarsi), ora invidiano i loro colleghi sospesi.

Al Cardarelli i medici dell’area di urgenza hanno lanciato un grido d’allarme, ormai la situazione è invivibile quindi in una missiva inviata alla Direzione hanno annunciato le loro dimissioni.

Ne è conseguito una ispezione da parte dei Nas che dovevano verificare le criticità, indovinate come è andata a finire? I Nas non hanno rilevato particolari criticità al momento dell'accesso nel pronto soccorso.

Questa è la situazione della nostra Sanità, e noi andiamo a dare miliardi all’Ucraina. Pazzesco.

Ma forse c’è anche di peggio, perché Draghi sta pensando anche ad una revisione del nostro sistema fiscale, a voi non pare che tutto ciò possa essere sospetto?

Aumentare ancora le tasse? E’ molto probabile.

Intanto c’è la storia del bonus di 200 euro.

Allora cari ascoltatori, qua occorre fare attenzione. La storia dei bonus deve finire perché è pericolosa.

In pratica il bonus è un regalo, una mancia, o meglio un’elemosina, e quando si ricevono i regali, o le mance, o le elemosine, si ringrazia.

Ed allora qual è la situazione che si viene a creare? Il Governo con le sue decisioni folli fa sì che una fascia sempre più numerosa della popolazione entri nella fascia di povertà, poi, anziché promuovere lo sviluppo e quindi il lavoro, cosa fa?

Ti dà un bonus, un’elemosina, così la povertà rimane ma il povero è anche costretto a ringraziare per il bonus.

I bonus sono pericolosi, perché vanno a perpetrare lo stato di povertà delle persone, che oltretutto non vedono nel Governo la causa del loro malessere sociale, ma addirittura lo percepiscono come un’ancora di salvataggio.

I bonus sono strumenti che vengono utilizzati dai regimi dittatoriali!

Non sono manifestazioni di sensibilità nei confronti di persone in difficoltà, sono strumenti di controllo sociale che oltretutto non costano nulla perché quei fondi, o sono presi dalle tasche di qualcun altro, oppure vanno ad aumentare il debito pubblico.

Ribadisco sono uno strumento di controllo sociale, oltretutto perché vanno richiesti, ossia lo Stato non solo ti dà una umiliante elemosina, ma vuole che tu porga la mano per richiederla.

In questo modo si toglie la dignità alle persone. Vabbè mi fermo qui.

Ma non concludo senza ricordarvi l’appuntamento di domani a Verona alle 15 in Piazza Arsenale, prima ci sarà un corteo al termine del quale tre interventi dal palco fra i quali uno mio.

Non mancate, vi aspetto.