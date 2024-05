Boom della Borsa tedesca: record storico

Nei giorni scorsi ho parlato dei misteriosi massimi assoluti che stanno registrando i listini di Borsa americani, ma non è da meno, anzi, per alcuni aspetti è ancora più misterioso il record storico stabilito dalla Borsa tedesca.

L’indice di riferimento della Borsa tedesca, il Dax di Francoforte ha oggi toccato 18.699,29 punti nuovo record storico.

Direi che questo massimo, mai raggiunto in precedenza, è decisamente più misterioso rispetto a quello fatto segnare dalle Borse americane perché ormai da tempo non si fa altro che parlare della crisi dell’economia tedesca.

Quella tedesca è la sola economia che ha terminato il 2023 in recessione, il Pil della Germania nello scorso anno è sceso dello 0,3%.

Solo per fare un raffronto la tanto disastrata Italia nello scorso anno ha fatto segnare una crescita dello 0,9%.

Il Cancelliere Scholz, in chiaro imbarazzo, nel comunicare i disastrosi dati economici del 2023 aveva annunciato una forte ripresa dell’economia tedesca a partire già dal primo trimestre dell’anno in corso.

Ebbene non è andata così, certo è tornato il segno più davanti alla variazione del Pil per l’economia tedesca, ma è un segno positivo che definirei asfittico 0,2%, meno della media della zona euro, se questa è la forte ripresa i tedeschi sono messi bene.

Stiamo parlando della Germania, quella che abbiamo sempre descritto come la locomotiva dell’Europa, insomma la locomotiva sembra si sia trasformata nell’ultimo vagone di un carro merci.

Ma proprio quando l’economia tedesca sta mostrando il fiato corto (anzi sembra proprio senza fiato) ecco che l’indice principale della Borsa teutonica, il Dax di Francoforte, va a polverizzare tutti i record storici precedenti.

Parlare di paradosso è quasi un eufemismo. Come possiamo spiegare un fatto al limite dell’assurdo?

Certo, io stesso ho sempre detto che la Borsa non è un termometro, ma un barometro, un’espressione per dire che le valutazioni dei titoli non rispecchiano l’andamento del momento, bensì le prospettive future.

D’accordo, ma anche ipotizzando questo fatto, ci sono due cose che non quadrano.

Innanzitutto in passato avremmo dovuto assistere ad un forte calo della Borsa di Francoforte, cosa che non è avvenuta, ma soprattutto le attuali prospettive future non sembrano per nulla rosee, quindi spiegare questo boom della Borsa tedesca rimane un esercizio al limite dell’umano.

Cerchiamo di capire di più andando a vedere i cosiddetti drivers che trainano questo rialzo, ossia quali titoli stanno trainando la Borsa tedesca.

E scopriamo subito che ci sono due titoli in particolare che stanno mettendo a segno un rialzo impressionante.

Il primo è il titolo che, dopo SAP, ha la maggior capitalizzazione di mercato, ovviamente mi sto riferendo a Siemens Energy che dall’inizio di quest’anno sta guadagnando la bellezza del 94,58%.

Insomma la quotazione di Siemens da inizio anno è quasi raddoppiata.

Il titolo Siemens nel 2023 era crollato arrivando a fine ottobre addirittura a valere 6 euro e 87 centesimi, un crollo dovuto in particolare al disastro economico della controllata Gamesa specializzata nell’energia eolica. Da allora ad oggi una performance del 240%.

E’ stato infatti avviato un piano che è stato definito di “profonda ristrutturazione”, lascio a voi interpretare il significato del termine.

Recentemente, poi sono state aumentate le stime di crescita per l’anno in corso in diversi asset strategici.

Oltre a Siemens un rialzo stellare da inizio anno lo ha messo a segno anche Rheinmetall (+88,78%). Lasciamo perdere, non diciamo nemmeno di che azienda si tratta, da vergognarsi.

Vi segnalo solo che dall’inizio del 2022 il titolo Rheinmetall ha guadagnato il 573%, ripeto, per la Germania questa è una vergogna.

Ma proseguiamo in questa classifica delle migliori performances messe a segno dalle aziende quotate alla Borsa di Francoforte.

Al terzo e quarto posto troviamo le due principali Banche tedesche, Commerzbank (+30,07%) e Deutsche Bank (+28,60%).

Anche queste performances non si giustificano visto l’andamento tutt’altro che favorevole dell’economia.

Infine troviamo il titolo a maggior capitalizzazione della Borsa tedesca, ossia Sap (+27,46%) multinazionale che, come noto, è leader per la produzione di software gestionale, insomma produce soluzioni informatiche per le imprese.

Queste cinque aziende che abbiamo citato, in particolare, quindi stanno sostenendo la Borsa tedesca in un momento nel quale l’economia boccheggia.

Sì, perché sappiamo tutti che la Germania è il Paese che ha subito il maggior contraccolpo per le sanzioni alla Russia, oltre ad aver ridotto le esportazioni in Cina.

La popolarità del Governo e dell’attuale Cancelliere sono in picchiata mentre in ascesa l’apprezzamento per il partito antieuropeista Alternative Fur Deutschland ormai primo partito in diversi lander.

Ovviamente la disinformazione mainstream sta facendo di tutto per denigrare l’AFD, ciò che viene riportato sui media tedeschi è semplicemente disgustoso, ma ormai tutto ciò non è assolutamente una novità.