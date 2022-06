Anche oggi non tratterò un solo argomento, mi affido alla rassegna stampa e parto dall’estero, e specificatamente dalla Gran Bretagna.

Al momento nel quale registro questo video non si conosce ancora l’esito del voto, a cosa mi sto riferendo?

Al voto di fiducia nei Confronti dell’attuale Premier Boris Johnson, però attenzione, non è un voto di fiducia dell’intero Parlamento, questo è un voto di fiducia interno al partito, ossia a votare saranno solo i parlamentari del partito conservatore.

Allora cosa è accaduto? È accaduto che tra il maggio 2020 e l’aprile 2021 mentre Boris Johnson segregava i britannici nelle proprie abitazioni con la scusa della pseudo pandemia, il lui organizzava feste nella sua residenza al numero 10 di Downing Street.

È così scoppiato il cosiddetto Partygate sul quale c’è stata un’indagine da parte della Polizia londinese conclusasi con la multa per diversi partecipanti ai festini fra i quali anche appunto il Premier.

Boris Johnson all’inizio aveva cercato di minimizzare la cosa, ma dall’indagine sono emersi anche filmati che non hanno lasciato adito a dubbi. In questi festini numerosi i funzionari governativi in evidente stato di ebbrezza.

A Johnson, quindi, non è rimasto altro che scusarsi, assumersi le responsabilità, anche perché non si è trattato di un avvenimento estemporaneo, i festini incriminati sono stati ben dodici ed è successo veramente di tutto.

Ad una festa nel mese di maggio erano state invitati via mail ben 200 persone, tutte dipendenti del Governo. Una festa, particolarmente sentita, aveva richiesto dieci giorni di preparativi, ed è risultata particolarmente scoppiettante.

È durata fino alle prime ore del mattino del 19 giugno, le persone ubriache non si contavano, non è mancata pure una rissa fra due persone ed una terza si è sentita male.

E la chicca è che Helen McNamara, responsabile dell’etica e della buona condotta del Governo, avesse personalmente portato una macchina per fare Karaoke.

E tutto questo alla faccia del popolo visto che in quel periodo nel Regno Unito erano vietati gli incontri al chiuso tra più di due persone.

Il Premier Boris Johnson, dicevamo, si è scusato, ma non gli è mai passato per la mente per questo di presentare le proprie dimissioni, un gesto a mio avviso più che dovuto.

Sono stati 54 i parlamentari che hanno chiesto questo voto di fiducia, essendo oltre il 15% quindi oggi questa votazione ci sarà, purtroppo le previsioni sono per una riconferma di questo losco figuro.

A mio avviso, invece, ciò che è stato accertato è di una gravità inaudita, al punto che Johnson avrebbe dovuto lasciare il numero 10 di Downing Street, e con ignominia. Una persona del genere non merita nemmeno di essere a capo di una bocciofila, non di uno Stato.

Ah, naturalmente questo Boris Johnson, è lo stesso Boris Johnson che soltanto qualche giorno fa ha annunciato di voler inviare in Ucraina sistemi di lanciarazzi multipli a lungo raggio.

Insomma, naturalmente ciò non deve esserci di conforto, ma possiamo certamente dire che se i nostri politici sono di una mediocrità disarmante all’estero si riesce perfino a trovar di peggio.

Ed allora intanto da noi di cosa si parla? Di salario minimo!

Allora capisco che l’argomento è molto scivoloso, non facile da trattare, comunque io ci provo, spero di non venir frainteso.

Ciò che vorrei sottolineare prima di tutto è che è vero che i salari in Italia sono bassi, ma non è che alzandoli per legge le cose immediatamente migliorino.

Ciò che occorre fare innanzitutto è chiedersi: perché in Italia i salari sono bassi? E la risposta è una, solo una! Perché non potendo svalutare la nostra moneta, visto la sciagurata adesione all’euro, siamo stati costretti a svalutare le retribuzioni.

Questo è il fatto! Lo so che voi direte, ma Marcotti con l’euro ha una fissa! Certo che ho una fissa, ma a ragione!!!

Se avessimo ancora la nostra lira, sarebbe stata la moneta a svalutarsi, non le nostre retribuzioni che avrebbero mantenuto lo stesso potere d’acquisto, invece oggi abbiamo aumentato a dismisura il nostro debito pubblico e nonostante ciò ci siamo nettamente impoveriti.

Ed attenzione perché fissare una soglia minima di retribuzione oraria non avrà automaticamente effetti benefici. Innanzitutto occorre capire quale compenso orario sarà deciso.

Il Governatore della Banca d’Italia a sentire i nostri media mainstream si è dichiarato favorevole, ma nella realtà cosa ha detto Visco di preciso?

Ha detto che il salario minimo “se è ben studiato, è buona cosa”. Una dichiarazione più banale non l’avevo mai sentita.

È chiaro che così non sbaglia mai, qualunque sia la scelta fatta se poi non funziona Visco potrà sempre dire “ecco, non è stata studiata bene”.

Il fatto è che è logico che se si dovesse optare per un importo orario elevato produrrebbe più danni che benefici perché inciderebbe molto sull’occupazione e si penalizzerebbero eccessivamente le nostre aziende.

Contemporaneamente se venisse scelto un valore eccessivamente basso, perderebbe di significato andando ad impattare su una percentuale insignificante di lavoratori.

Quindi? Si parla di circa 9 euro, ed allora, insomma, a mio avviso si farà molta propaganda ma l’effetto per la nostra economia sarà certamente estremamente limitato.

Cosa ne penso io?

Io penso che quando i politici entrano nelle vicende economiche mettendo paletti, di solito combinano guai, in questo caso, spero proprio non facciano disastri, ma guai forse sì.

E guardate che sottolineare, come fanno in molti, che in parecchi Paesi sia fissato il salario minimo, o meglio la paga minima oraria, non è di per sé un buon motivo per introdurre anche da noi una simile misura.

È chiaro che sono assolutamente contrario allo sfruttamento indiscriminato al quale sono sottoposti alcuni lavoratori, ma attenzione, quelli sono crimini, non si risolvono mettendo un salario minimo, sia ben chiaro, lo sfruttamento ad esempio dei braccianti da parte di personaggi (non sono imprenditori) personaggi senza scrupoli deve essere debellato applicando leggi che già esistono.

Quindi, insomma io sostengo che in uno Stato in cui l’economia funziona, non occorre inserire leggi come il salario minimo perché naturalmente le maestranze verrebbero pagate il giusto, e la retribuzione per tutti risulterebbe perlomeno dignitosa.

La nostra economia invece non funziona a causa di una moneta che non la rappresenta, quindi la politica vuole entrare con iniziative populiste per cercare di raccattare voti.

Un’ultima cosa, in questo fine settimane ho visto, sulle nostre autostrade, molte automobili targate Svizzera e Germania, insomma turisti che probabilmente ritengono conveniente trascorrere periodi di vacanza nel nostro Paese.

Ebbene ci pensate se noi avessimo di nuovo la nostra lira? Il Franco svizzero ed il Marco tedesco si rivaluterebbero enormemente, ed allora a quale fenomeno assisteremmo?

All’invasione dell’Italia, ma non di gente che arriva con i barconi, ma da gente che arriverebbe con Mercedes e Bmw.