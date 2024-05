Si parla apertamente di guerra mondiale, della possibilità che addirittura vengano usate armi atomiche, di eserciti sul campi di battaglia e cosa fanno le Borse?

Festeggiano con rialzi da favola avvicinandosi ai massimi assoluti, ai record storici.

Prendo come esempio il contratto future sul Nasdaq 100, ossia i cento titoli più capitalizzati dell’indice tecnologico americano.

Dopo aver ritoccato il proprio massimo assoluto il 21 marzo superando quota 18.300 punti.

Il 12 di aprile inizia una fase di debolezza che sembrava presagire ad un possibile importante storno.

Infatti in sei sedute, dal 12 al 19 aprile il future sul Nasdaq 100 perdeva la bellezza di oltre 1.300 punti scendendo addirittura sotto i 17.000 punti.

Si è trattato quindi di un calo di oltre 7 punti percentuali in sei sedute, capite che lo storno lo si è sentito, eccome.

Ma d’altronde la situazione geopolitica si può definire perlomeno drammatica, non si esclude addirittura un conflitto nucleare che potrebbe decretare addirittura la fine dell’umanità sul nostro pianeta, cosa potrebbe esserci di peggio?

E non solo, certo il 2022 è risultato un anno negativo per il Nasdaq 100, ma è stato anche l’unico anno, dalla crisi del 2008, che si è concluso con un ribasso.

In altre parole, dal 2008 fino al 2023 ossia negli ultimi 15 anni, per 14 anni il Nasdaq 100 ha avuto una performance positiva, ossia ha avuto un guadagno e solo il 2022 ha fatto eccezione.

E avete un’idea di quanto abbia guadagnato percentualmente il Nasdaq 100 in questi ultimi 15 anni?

Ve lo dico io: il 1.410%!!! Avete un’idea di quanto sia il 1.410%!!!

Tanto per capirci, tutto questo non era mai accaduto nella storia.

Quindi un eventuale ritracciamento, come suol dirsi in gergo finanziario, ossia un calo fisiologico delle Borse, poteva essere anche salutare, ed invece …

Come detto appena tornato a 17.000 punti, lo scorso 19 aprile, sono tornati, forti, gli acquisti.

Di fatto non abbiamo ancora ritoccato i massimi assoluti, ma dei 1.300 punti persi ne sono già stati recuperati 1.100 ed ora stiamo a vedere cosa accadrà di nuovo, se appunto continueranno gli acquisti ed andremo a stabilire nuovi record storici.

L’emblema del Nasdaq 100, il titolo che ha maggiormente contribuito a questo boom dell’indice tecnologico della Borsa americana in questi quindici anni dalla crisi del 2008 ad oggi, è senza dubbio Apple.

Apple è anche il titolo con la maggiore capitalizzazione di Borsa al mondo, oggi è di tre trilioni di dollari, ossia tremila miliardi di dollari.

Ebbene proprio cinque giorni fa Apple ha annunciato la propria trimestrale, ossia i dati di bilancio del primo trimestre dell’anno.

Era un annuncio molto atteso perché si sapeva che le vendite di Iphone in Cina erano diminuite e si voleva capire quanto questo avrebbe pesato sul bilancio della Società.

Forse è bene che io ricordi brevemente come è composto il bilancio di Apple, o meglio come è composto il fatturato.

Nel primo trimestre Apple ha fatturato 90,7 miliardi di dollari, di questi 66,9 miliardi, ossia il 74% per la vendita di prodotti e 23,8 miliardi ossia il 26% del fatturato è dovuto alla vendita di servizi.

Molti hanno sottolineato l’aumento di 3 miliardi di dollari che hanno avuto le vendite di servizi rispetto allo scorso anno.

Ma ora andiamo a vedere come sono distribuite le vendite dei prodotti, innanzitutto ricordiamo quali sono questi prodotti: l’Iphone, il Mac, l’Ipad e raccogliamo in un’unica voce tutti gli altri prodotti ed accessori.

Allora dei 66,9 miliardi fatturati per la vendita di prodotti 45,9 miliardi, ossia quasi il 69%, deriva dalla vendita di Iphone, 7,4 miliardi, ossia l’11% dalla vendita di Mac, 5,5 miliardi ossia l’8,3% dalla vendita di Ipad e 7,9 miliardi ossia l’11,8% dalla vendita di tutti gli altri prodotti ed accessori.

Capite quindi che certo seppur la vendita di servizi sono aumentate di 3 miliardi di dollari rispetto allo scorso anno, a tutt’oggi, però, è sempre l’Iphone il prodotto determinante per il fatturato di Apple.

Ed allora andiamo a vedere la variazione rispetto allo scorso anno del fatturato derivante dalla vendita di prodotti.

Il calo del fatturato dovuto alle minori vendite di Iphone è stato sensibile: per la precisione 5,37 miliardi di dollari in meno insomma un calo del 10,5%.

Un calo delle vendite mai registrato in precedenza. Un calo, come noto, dovuto principalmente al crollo delle vendite in Cina.

Hanno avuto un calo percentualmente analogo, ossia intorno al 10%, anche tutti i prodotti minori e gli accessori, ed un ribasso percentualmente ancora maggiore (-17%) per quanto riguarda le vendite dell’Ipad, per il quale è previsto l’annuncio a breve di un nuovo modello.

Un lieve incremento (+4%) per quanto riguarda invece le vendite di Mac.

Quindi riassumendo, il fatturato totale, ossia tenuto conto della crescita dei servizi e della riduzione delle vendite dei prodotti, il fatturato rispetto allo scorso anno è diminuito di circa 4 miliardi di dollari.

Penserete, mamma mia, chissà come sarà crollato il titolo in Borsa.

Vabbé ormai lo sapete, non c’è stato alcun crollo, anzi ha avuto un boom perché contemporaneamente l’Amm. Delegato Tim Cook ha annunciato un Buyback, ossia un riacquisto da parte della società di azioni proprie per la bellezza di 110 miliardi di dollari, neanche a dirlo il più imponente buyback della storia.

Superati tutti i record precedenti di Buyback, record precedenti che comunque appartenevano tutti sempre ad Apple.

Quanto siano 110 miliardi di dollari è presto detto corrispondono alla capitalizzazione complessiva di Eni ed Enel messe insieme, ossia con un trentesimo della capitalizzazione di Apple si potrebbero comprare tutta Eni e tutta Enel.

Ebbene chi sono i maggiori azionisti di Apple?

Beh, a parte le solite ossia Vanguard e Blackrock che sono comunque fondi di investimento, è la Berkshire Hathaway di Warren Buffett che deteneva oltre 900 milioni di azioni, pari a circa 165 miliardi di dollari.

Ho detto deteneva perché Buffett, nella sua annuale convention, ha annunciato la vendita di 110 milioni di azioni Apple, nonostante soltanto meno di tre mesi fa lo stesso Buffett avesse definito Apple il miglior business del mondo.

Ma torniamo a noi, anche per il rimbalzo che ha avuto il titolo Apple dopo l’annuncio del mostruoso Buy back, il Nasdaq 100 come ho detto è tornato ben sopra quota 18.000 punti quindi sembra voler tornare a superare il proprio record storico.

Rieccoci allora alle Borse statunitensi, a Wall Street e Time Square, nonostante dall’economia non arrivino buone notizie, nonostante la riduzione dei tassi venga continuamente rinviata, e soprattutto nonostante la situazione geopolitica sia perlomeno drammatica, i mercati finanziari veleggiano a livelli stratosferici, come mai in passato.

Continua così questo mistero, perché la stessa cosa non accade solo negli Stati Uniti, ma per esempio anche la Borsa tedesca continua a salire senza un motivo particolare.

Rimane quindi un mistero l’andamento delle Borse, oddio, forse potrebbe non essere un mistero perché non sappiamo infatti a che livello sia arrivato il debito pubblico negli Stati Uniti.

A quanto ammonta il debito pubblico statunitense? A 34 trilioni? A 35 trilioni? A 36 trilioni? Nessuno lo sa.

La sola cosa che si sa è che continua a salire, e naturalmente continuano a salire gli interessi che il Tesoro americano deve pagare sui titoli del debito pubblico.

Se il tasso medio pagato sull’intero debito pubblico fosse del 3% saremmo già a più di un trilione di dollari di soli interessi ogni anno. Ma sono stato molto prudente.

Nella realtà gli interessi che il Tesoro degli Stati Uniti dovrà pagare sui titoli del debito pubblico ammontano a molto più di un trilione ossia molto più di mille miliardi di dollari all’anno.

Forse per evitare il fallimento a Washington preferiscono scatenare una guerra atomica. Ma per loro sarebbe comunque la fine.