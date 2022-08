Oggi potete immaginare la miriade di telefonate che ho ricevuto riguardo alla rottura dell’accordo fra Italexit ed Alternativa c’è, ma ormai avevo preso l’impegno di postare un video sul Centrodestra, un video che facesse un po’ da contraltare nei confronti di quello pubblicato ieri sul Centrosinistra.

Però posso certamente assumermi l’impegno di rinviare a domani la pubblicazione di un video che appunto tratterà della rottura dell’accordo fra Italexit ed Alternativa c’è, un accordo che posso anticipare era deleterio. L’aver annunciato quell’accordo da parte di Paragone è stato un errore gigantesco.

Alternativa c’è, è semplicemente vomitevole, le persone che ne fanno parte si sono macchiate di nefandezze immani, hanno approvato decreti infami, facendo parte di un Governo, il Conte due, formato da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e Uguali ed Italia Viva.

Ma ripeto parlerò domani di questa squallida vicenda che, nonostante si sia conclusa bene, ossia con la rottura dell’accordo, ha certamente lasciato strascichi e ferite in alcuni casi insanabili all’interno di Italexit.

Allora arriviamo a noi ed al Centrodestra, penso che col titolo abbia forse già detto tutto.

Chiediamoci: C’è qualcosa di peggio del Centrosinistra? Ebbene, il Centrodestra sta facendo di tutto perché si possa rispondere sì a quella domanda.

Perlomeno al Centrosinistra non si può rimproverare di aver tradito i suoi elettori. E’ vero, non ricordo qualcosa di buono da parte del Centrosinistra, ma occorre riconoscere una certa coerenza.

Le capovolte, i salti mortali degli esponenti del Centrodestra, invece, sono evidenti a tutti.

In rete troviamo dei video nei quali sono assemblate dichiarazioni dei leaders dei partiti di Centrodestra che fanno affermazioni categoriche e successivamente negano impunemente di averle fatte.

Meloni e Salvini sono recordmen mondiali di queste capriole che francamente sono umilianti, innanzitutto per loro stessi, ma naturalmente anche per il partito che rappresentano.

Dato però che, come sappiamo tutti, al peggio non c’è mai fine, ecco che oggi è stata reso noto quello che sarà il programma della coalizione di Centrodestra.

Un programma che si articola in 15 punti, ma, ve lo anticipo subito, mi sono fermato al primo, non ho neppure letto gli altri quattordici, dopo il primo sono corso … avete capito dove.

L’Ansa precisa che il primo punto è scritto in neretto, quindi è ben evidenziato rispetto a tutti gli altri, insomma è il comandamento dal quale tutti gli altri discendono. Insomma “Io sono il Signore Dio tuo: non avrai altro Dio al di fuori di me”.

Sentire qual è il primo punto del programma elettorale del Centrodestra, ripeto, evidenziato in neretto:

"Italia, a pieno titolo parte dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica e dell'Occidente. Più Italia in Europa più Europa nel Mondo".

Ma questo … neanche il PD, queste sono cose che può dire Della Vedova, che può dire la Bonino, insomma +Europa. Ed invece è il primo punto del programma elettorale del Centrodestra?

Borghi? Bagnai? Dove siete? Vi state nascondendo per la vergogna?

A proposito, sapete se Borghi e Bagnai hanno ancora il coraggio di presentarsi, di candidarsi anche per le prossime elezioni?

Perché se davvero dovessero candidarsi nuovamente mi piacerebbe assistere ad un loro comizio elettorale deve essere spassosissimo. Sentir loro dire “più Italia in Europa”.

Cari Borghi e Bagnai, calare le braghe in maniera così umiliante … ma chi ve lo fa fare? Io posso capire personaggi di nessun spessore che hanno sempre vissuto di sola politica, e fuori dalla politica diventerebbero dei signor nessuno, faccio un nome per tutti: il capogruppo alla Camera Molinari. Ma voi avete un’altra cultura, non vi dico di abbandonare la politica, ma io continuo a chiedermi: che ci fate lì dentro?

Ma torniamo a noi, mi dico, dai, certamente hanno fatto uno strafalcione con questo primo articolo del programma elettorale, ma magari poi si riscattano, magari dal secondo punto del programma tornano a dire cose sensate.

Mi ero ripromesso di non andare avanti a leggere il programma elettorale del Centrodestra, ma mi faccio violenza, sapete che una dose di autolesionismo, una dose di masochismo è presente in tutti noi, ed allora leggo il secondo punto del programma del Centrodestra, ecco il titolo:

L'utilizzo efficiente delle risorse europee.

Noooo!!! Mi cadono le braccia, non è possibile!

Le risorse europee … vanno rifiutate, così come fatto da tutti gli altri Paesi europei. Nessun Paese è talmente stupido da indebitarsi con i propri soldi.

Ma non solo, indebitarsi con i propri soldi ed in una valuta straniera! Che quindi noi non gestiamo.

E’ la cosa più stupida che possiamo fare. Non è possibile!

A questo punto davvero non posso più andare avanti a leggere il programma elettorale del Centrodestra. Povera Italia com’è ridotta male.

D’altronde il fatto che, mentre si prospetta una vittoria netta del Centrodestra, una vittoria, per alcuni, addirittura storica, con un distacco mai visto rispetto al Centrosinistra, ecco, dicevo, il fatto che mentre si prospetta una cosa simile lo spread continui a scendere, la dice tutta.

I mercati ci stanno dicendo in maniera chiara:

Tranquilli, in Italia vincerà pure il Centrodestra, ma non cambierà nulla.

Io spero però che almeno qualcosa cambi, che perlomeno il nuovo Governo non ci imponga ancora lockdown, mascherine, obblighi vaccinali e sconcezze simili.

Almeno questo, perché altrimenti …