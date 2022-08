L’altro giorno avete particolarmente apprezzato un mio video nel quale rivisitavo, con ironia, la situazione abbastanza paradossale nella quale si trova il Centrosinistra.

Il goffo tentativo da parte di Enrico Letta di federare la galassia di partiti e partitini di sinistra, oltre al PD di Letta ed Azione di Calenda, infatti, c’è +Europa della Bonino, Italia Viva di Renzi, Sinistra Italiana di Fratoianni, Articolo Uno di Speranza, Europa Verde di Bonelli, ma sicuramente ne dimentico anche altri.

Insomma mettere assieme questa galassia non è semplice perché esistono veti incrociati, ma soprattutto io ritengo che tutti noi abbiamo sottovalutato un aspetto più che importante, direi determinante che ora sta evidenziandosi con tutta la sua virulenza.

Mi riferisco al taglio dei parlamentari.

Vi ricordate quando tutti i partiti esultavano per l’approvazione della legge che riduceva il Parlamento di 345 unità? Ossia portava i deputati dagli attuali 630 a 400 unità ed i senatori dagli attuali 315 a 200 unità.

Ecco ora i partiti si trovano di fronte a questa che, per loro, è una terribile realtà, ossia hanno molte meno poltrone da potersi spartire.

E per le coalizioni, che si costruivano esclusivamente sulla spartizione delle poltrone, ora si fa più difficile, quindi il povero Letta non può promettere a tutta questa galassia di partitini poltrone che non ci saranno.

Attenzione non voglio dire che la legge che ha tagliato il numero di Parlamentari fosse giusta, anzi a mio avviso è pericolosissima.

Già adesso il Parlamento conta poco, se viene ulteriormente ridotto il numero dei Parlamentari finirà per non contare nulla, i Parlamentari diventeranno dei notai che “autenticheranno” i voleri del Governo, proprio come un notaio autentica le firme.

Mi direte che siamo già arrivati a questo livello, è vero! Ma il taglio dei Parlamentari non farà altro che accrescere una deriva senza dubbio incresciosa.

Detto questo, ed ossia che personalmente ero contrario al taglio dei Parlamentari, è anche ovvio che questo taglio abbia come conseguenza quella di aumentare la concorrenza per accaparrarsi il posto in Parlamento.

Sono certo che alla fine una quadra la troveranno, anche perché se non la trovassero il rischio è che il Centrodestra possa arrivare ad avere il 66% dei futuri parlamentari, e con una maggioranza di tali proporzioni si possa assicurare un Governo in grado di durare per l’intera legislatura.

Oddio, con i chiari di luna che si prospettano all’orizzonte è certamente azzardato fare previsioni a medio lungo termine, ma insomma il concetto penso sia chiaro, più partiti ci sono in una coalizione e più risulta complicato trovare un accordo che soddisfi tutti.

Sotto questo punto di vista quindi trova conferma la valutazione che ho già più volte espresso nei giorni scorsi, ed ossia che il Centrodestra farebbe bene a lasciar fuori dalla sua coalizioni quelle amebe di partito e mi riferisco ad esempio, UDC, Coraggio Italia, Noi con l’Italia e robe simili.

Ma torniamo al Centrosinistra che effettivamente al momento è letteralmente nel caos. L’accordo sbandierato ai quattro venti fra il PD di Letta e Azione di Calenda anziché rivelarsi un successo ha creato forti divisioni nella galassia della sinistra.

Come detto Sinistra Italiana ed Europa Verde si sono sentiti come le Cenerentole, alle quali non si poteva offrire niente di più di un’elemosina, il cosiddetto Diritto di Tribuna.

Articolo Uno, ammesso e non concesso che esista ancora, al momento non è pervenuto, ma soprattutto potrebbe scoppiare a breve l’ennesimo “caso” Renzi.

Il Bomba di Rignano ha oggi una rappresentanza in Parlamento che domani potrebbe solo sognare, anzi, ho usato un eufemismo.

Qualora non trovasse un accordo con il PD Italia Viva corre il rischio, anzi, quasi certamente potrebbe scomparire dal panorama politico italiano.

I sondaggi, infatti, continuano ad attribuire al partito di Renzi percentuali ben lontane dalla soglia minima di sbarramento per essere rappresentati in Parlamento.

Letta che, come detto, ha bisogno di federare tutti questi partitini all’interno della coalizione, naturalmente si è affrettato a dire che lui non ha posto alcun veto ad Italia Viva, lui no, certo, ma sicuramente Renzi non gode di ottima reputazione all’interno del Centrosinistra.

Per Renzi ed il PD la priorità è l’agenda Draghi. C’è un solo problema, nessuno è mai riuscito a capire cosa sia l’agenda Draghi, ma davvero, vi domando, qualcuno di voi ha capito in cosa consiste questa agenda Draghi?

Prima di concludere il video odierno, tuttavia, è necessaria da parte mia una precisazione, avendo parlato quasi esclusivamente delle difficoltà del Centrosinistra non vorrei aver ingenerato in voi l’idea che io possa simpatizzare per questo Centrodestra.

Tralasciando infatti le leggi votate da Lega e Forza Italia all’interno della maggioranza nel Governo Draghi, il Centrodestra risulta invotabile anche per l’attuale comportamento dei partiti che lo compongono.

Mi limito solo ad un esempio che tuttavia trovo eclatante.

Interpellato Berlusconi sul suo futuro politico, il leader di Forza Italia, attualmente parlamentare europeo, ha espresso perplessità su una sua eventuale candidatura alle prossime elezioni nazionali del 25 settembre.

“Forse mi candiderò al Senato” ha detto Berlusconi, “ ma penso di essere più utile restando in Europa, a lavorare per convincere l’Ue a darsi una posizione nei confronti di Usa, Cina e Russia”.

Ed ha così concluso con una proposta delirante “Per fare questo l’Europa deve diventare una potenza militare, con un esercito comune di 100mila effettivi”.

Capite, cari ascoltatori, che se le proposte in ambito europeo sono di questo tenore, è chiaramente impossibile prendere seppur in minima considerazione anche il Centrodestra.