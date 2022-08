Matteo Renzi, Sebastian Kurz e Sanna Marin, cos’hanno in comune? Beh, facile, mi risponderete, sono stati, anzi Sanna Marin lo è tutt’ora, a capo del Governo dei loro rispettivi Paesi.

Risposta esatta! Tuttavia c’è anche un altro aspetto che li caratterizza: tutti e tre hanno iniziato il loro mandato quando non avevano ancora compiuto i quarant’anni, quindi giovanissimi.

Renzi è stato il primo, è diventato Presidente del Consiglio italiano nel 2014 un mese dopo aver compiuto i 39 anni. Poi è toccato a Sebastian Kurz che è diventato Cancelliere austriaco nel 2017 addirittura a soli 31 anni, quindi Sanna Marin è diventata Ministro Capo della Finlandia nel 2019 a soli 34 anni.

Allora, so perfettamente che si diventa maggiorenni a diciotto anni, so perfettamente che esistono i bambini prodigio che in tenera età magari manifestano capacità intellettive straordinarie.

Ma a capo di una nazione non deve andare un genio, ma deve andare una persona adulta e che ha quindi potuto maturare una certa esperienza in campo politico.

Spero di essermi spiegato sufficientemente e di non venir frainteso.

Giustamente, a mio modo di vedere, la nostra Costituzione impone che il Presidente della Repubblica abbia compiuto i cinquant’anni, non ci sono limiti di età, invece per il Presidente del Consiglio.

Io capisco che non debba essere un ottuagenario stile Biden, tuttavia …

Insomma, capite che il dubbio che mi assale sia più che lecito, ossia siamo certi che questi ragazzi, formalmente a Capo del Governo, nella realtà invece non siano altro che dei pupazzi manovrati da coloro che tirano i fili?

In altri termini, sicuri che i veri detentori del potere non siano invece personaggi a noi sconosciuti e che agiscono al di fuori dei circuiti mediatici?

In questi giorni dobbiamo riferirci in particolar modo alla Finlandia.

Chi ha un minimo di conoscenze storiche sa di quanto siano stati conflittuali i rapporti fra la Finlandia e l’Unione Sovietica.

Ricordo che durante la seconda guerra mondiale la Finlandia inizialmente era alleata con la Germania contro l’Unione Sovietica, e solo nella parte finale della seconda Guerra Mondiale si schierò contro la Germania nazionalsocialista.

Dal punto di vista geo-strategico ricordiamo poi che in quel piccolo tratto del Mar Baltico che viene denominato Golfo di Finlandia si affacciano oltre a Tallinn, la capitale dell’Estonia anche Helsinki la capitale finlandese e San Pietroburgo.

Ebbene la non adesione alla Nato da parte della Finlandia è sempre stato un fattore stabilizzante della regione. Sappiamo che inizialmente, al termine della Seconda Guerra mondiale, furono istituiti il Patto Atlantico e quello di Varsavia, non si poteva nemmeno pensare che ci fosse un Paese confinante con l’Unione Sovietica che potesse aderire alla NATO.

Con l’implosione dell’Unione Sovietica, e di fatto la fine del Patto di Varsavia, erano state date ampie garanzie alla Russia che gli ex Paesi aderenti al Patto di Varsavia non potessero aderire alla NATO. Sappiamo invece che la promessa non è stata minimamente rispettata.

E non si può pensare che ora sia una ragazzina senza alcuna esperienza che ha in mente solo di divertirsi, come Sanna Marin, non si può pensare, dicevo, che sia lei a prendere una decisione che indubbiamente potrebbe avere risvolti drammatici per l’intera Europa.

Per quanto riguarda poi i due video che sono stati pubblicati e che la riguardano, mi permetto di prendere una posizione decisamente critica.

Non mi si può dire, a sua scusante, che è una ragazza di 37 anni e quindi vuole divertirsi come fanno le ragazze della sua età.

Certo non avesse incarichi di così alto livello, la cosa non farebbe scandalo, ma ripeto, lei è a capo di un Governo, certo, di una nazione insignificante dal punto di vista economico, ma estremamente importante dal punto di vista geopolitico.

E personalmente ritengo che ad assumere cariche di così alta responsabilità debbano essere persone di un livello superiore, quindi non una ragazza.

Una ragazza, mamma di una bambina di quattro anni, che si lascia andare ad atteggiamenti del tutto sconvenienti, non penso infatti che il marito nel vedere quel video abbia apprezzato gli atteggiamenti della moglie.

Insomma è lecito quindi pensare che la scelta di ragazzi giovani, che non solo mancano di esperienza, ma anche di capacità, chiamati a ricoprire incarichi di tale livello non sia che una mascheratura?

Possiamo dire che sia tutto una montatura mediatica?

Mi sovviene infatti quando il Ministero degli esteri russo, rivolgendosi evidentemente al nostro Ministro degli Esteri Di Maio ha riportato questa nota:

La diplomazia è stata inventata per risolvere situazioni di conflitto e alleviare le tensioni e non per viaggi vuoti in giro per il mondo ad assaggiare piatti esotici ai ricevimenti di gala. I partner occidentali dovrebbero imparare a usare la diplomazia come professione.

Dopo aver subito un’umiliazione del genere, mi chiedo il nostro Ministro degli Esteri dove trovi il coraggio di mantenere quell’incarico.

Obiettivamente, più che assaggiare piatti esotici ai ricevimenti di gala cosa è in grado di fare?

Ecco un altro esempio di giovane politico del tutto inadeguato all’incarico ricoperto.

Non dico che la diplomazia sia un’arte, ma certamente è qualcosa che si apprende con anni di esperienza, io capisco che Di Maio non possa aver avuto questa esperienza, ma allora chi ha deciso di dare questo incarico ad una persona che evidentemente non poteva avere le necessarie competenze.

Insomma, per concludere, personalmente vorrei che nei ruoli di maggior responsabilità politica ci siano i veri decisori, ossia coloro che davvero prendono le decisioni, e non dei ragazzi che vengono utilizzati come burattini.