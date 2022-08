Come si può definire la visita di Nancy Pelosi a Taiwan? Una bravata? Una provocazione? Ma, sapete come si dice, a giocare col fuoco si corre il rischio di bruciarsi.

Come si può definire la visita di Nancy Pelosi a Taiwan? Una bravata? Una provocazione? Ma, sapete come si dice, a giocare col fuoco si corre il rischio di bruciarsi.

Il viaggio della Pelosi a Taiwan è anche conseguenza di un fatto che forse noi tutti abbiamo sottovalutato.

Abbiamo forse riso delle condizioni precarie di salute nelle quali si trova Joe Biden, senza riflettere che le conseguenze potessero essere anche queste, ossia che mancando un inquilino alla Casa Bianca gli Stati Uniti potessero diventare una variabile impazzita nello scacchiere geopolitico.

Non sappiamo infatti dare una risposta ad una domanda non di poco conto: Oggi, chi comanda negli Stati Uniti?

Mi si risponderà, chi ha sempre comandato! Ossia lo Stato Profondo, però dato che anche lo Stato Profondo è composto da persone e non da alieni, e nessun terrestre ha ancora trovato l’elisir dell’immortalità, temo proprio che anche nello Stato Profondo in questi ultimi anni siano avvenuti degli avvicendamenti per cui dovremmo preoccuparci.

Quando infatti mi si fa presente che anche noi in occidente non abbiamo mai avuto la democrazia, posso anche concordare, ma sfido chiunque a sostenere che in questi ultimi due/tre anni il mondo non sia completamente cambiato.

Quando mai negli anni, nei decenni, nei secoli scorsi si era arrivati a portare la popolazione alla fame se non si fosse piegata ad un obbligo sanitario le cui pericolosissime ripercussioni ormai sono arcinote?

Quindi insomma se da sempre siamo comandati dallo Stato Profondo, in questi ultimi anni la composizione di questo Stato Profondo deve essere notevolmente mutata, e certamente, i nuovi entrati non hanno dato prova di essere persone equilibrate, anzi diciamola tutta, sono proprio degli squilibrati.

Certo, fosse anche stato in sé, comunque Biden non avrebbe potuto fare nulla, solo adeguarsi, ma così la situazione è proprio totalmente allo sbando.

Perché è stata scelta la Pelosi per questa pericolosissima provocazione? Ovviamente non so dare una risposta certa, è chiaro che Nancy Pelosi ha una notorietà mediatica non indifferente, ma un po’ di tempo fa era stata anche decretata la sua uscita dalla scena politica.

Era stata ufficializzata la sua “pensione”. Con questa bravata invece cosa ottiene? La sua candidatura alla fine del mandato di Biden, ossia fra due anni?

Mi sembra un po’ azzardato anche se è notorio che i Democratici non hanno visto all’orizzonte nascere nuove figure che possano competere per la Casa Bianca.

L’unico politico che, fra i Democratici, nella scorsa tornata elettorale, si è distinto è stato Pete Buttigieg, ma pare che gli Stati Uniti non siano ancora pronti ad eleggere come loro presidente un maschio ufficialmente sposato con un uomo.

Pete Buttigieg è di origini maltese, curiosamente il suo cognome Buttigieg in maltese significa “negozio”, è ovviamente persona molto vicina ai temi della sinistra, non tanto dal punto di vista economico, ma per quanto riguarda le politiche green e l’appoggio incondizionato nei confronti delle persone Lgbt.

Insomma, molto difficile che possa essere lui il candidato alle prossime elezioni per i democratici.

Quindi questo viaggio a Taiwan della Pelosi potrebbe essere un segnale per una sua possibile prossima candidatura. Oltretutto la Pelosi è proprio l’espressione più lampante di questo nuovo Stato Profondo.

Ed i messaggi mediatici che sono stati inviati sono poi assolutamente evidenti.

Della sua permanenza a Taiwan ciò che mediaticamente hanno avuto preminenza sono due fotografie.

Nella prima fotografia la Pelosi è immortalata con la presidentessa dell’isola, Tsai Ing-wen, la seconda invece è ancora più emblematica, è una foto scattata all’aeroporto che immortala la Pelosi con tutta la delegazione delle personalità politiche taiwanesi presenti al suo arrivo a Taipei.

Ebbene nella Prima la Pelosi indossa un tailleur giacca pantaloni bianco, all’arrivo indossava un analogo tailleur ma di colore rosa. Non c’è da stupirsi per questo, ma si può notare che gli abiti monocromatici che vediamo ad esempio sempre indossare dalla regina d’Inghilterra hanno come giustificazione quella di favorire lo staff delle persone responsabili della sicurezza personale.

Entrambe le foto, naturalmente sono fotografie ufficiali, ma voglio soffermarmi in particolare su quella all’arrivo all’aeroporto che è stata pubblicata direttamente dal Ministero degli Affari Esteri di Taiwan ed oltre ad immortalare la Pelosi e l’intera delegazione presente al suo arrivo, mostra, in bella vista, alle loro spalle l’aereo con il quale ha viaggiato la Pelosi, un aereo sul quale campeggia la scritta United States of America. Naturalmente non è l’Air Force One del Presidente, ma ci assomiglia.

Ma, c’è un altro aspetto di queste due fotografie che mediaticamente ha un impatto che personalmente ritengo preminente, un messaggio che viene trasmesso in entrambe le fotografie ed in grande evidenza.

Tutte le persone ritratte indossano la mascherina. Ecco il messaggio mediatico che doveva essere trasmesso, ossia:

Noi siamo quelli delle mascherine!

E questo, perdonatemi, ma lo trovo un messaggio inquietante. Naturalmente spero di sbagliarmi.

Un ultimo aspetto, non di secondo piano è naturalmente quale sia stata la reazione di Pechino.

Fortunatamente non c’è stata una reazione violenta da parte cinese, la reazione è stata solo dimostrativa. I cinesi hanno fatto alzare in volo diversi jet Su-35 fighter mentre gli Stati Uniti hanno portato nel Mar delle Filippine la portaerei Ronald Reagan oltre ad un incrociatore missilistico ed un cacciatorpediniere.

Ma Pechino ha comunque comunicato che, in risposta a tale provocazione, applicherà delle sanzioni economiche nei confronti di Taiwan che, come noto, è la maggior produttrice di microchip.

Per concludere io ritengo che difficilmente Nancy Pelosi possa essere la nuova candidata per i democratici, alla Casa Bianca, semplicemente per motivi anagrafici, la Pelosi infatti ha 82 anni ed alle prossime elezioni ne avrebbe 84, a meno che gli americani, dopo aver provato Biden, non abbiano ancora capito la lezione.