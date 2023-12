Chi è il vero presidente degli Stati Uniti?

Ricordate? Era luglio dello scorso anno, quando Biden durante una conferenza stampa nella quale annunciava la firma di un ordine esecutivo a sostegno del diritto all'aborto, leggeva su un gobbo un testo che ovviamente gli avevano preparato poiché ormai, colui che ufficialmente risulta essere il Presidente degli Stati Uniti non è in grado di fare nemmeno la più elementare dichiarazione.

Ebbene del testo che gli avevano scritto lui è arrivato addirittura a leggere anche le note.

In pratica è accaduto questo: lui doveva leggere una citazione e poi, per rimarcarla doveva ripeterla, chi gli ha preparato il testo da leggere quindi dopo la citazione ha scritto una nota, “Alla fine della citazione ripeti la frase”, e lui ha letto tutto, anche la nota. Quindi lui dopo aver riportato la citazione ha detto “Alla fine della citazione ripeti la frase”.

Cioè … capite a che punto siamo? Alle sue spalle la vice presidente Kamala Harris, essendosi accorta della figuraccia, ha chiuso per qualche secondo gli occhi.

Ma più recentemente forse ricorderete tutti la conferenza stampa ad Hanoi alla quale si è presentato evidentemente in stato di confusione mentale, biascicava le parole, in quel caso non aveva un gobbo da leggere ed allora ecco cosa ha detto: “A nessuno piace celebrare i meeting internazionali se non sa cosa vuole, se non ha un piano di gioco, magari ha un piano, ma non l’ha condiviso con me. Ma vi dico una cosa: non so voi, ma io vado a letto.”

E’ tutto chiaro, ovviamente non era in sé.

Tuttavia qualcuno fra i molti giornalisti presenti ha cercato di fargli una domanda, alla quale lui risponde: “Abbiamo parlato di stabilità, di accesso dei Paesi del terzo mondo al cambiamento, non c’è stato nessuno scontro”.

E mentre qualche altro giornalista cerca di fargli un’altra domanda lui ripete più volte sempre biascicando le parole “Grazie, grazie” e con fatica ripone il microfono.

Vedendo queste che sono solo due delle innumerevoli situazioni nelle quali il Presidente americano dimostra di non essere in buone condizioni fisico/mentali, verrebbe quasi da dire che Biden ispira sentimenti compassionevoli, ma poi …

Poi sempre Biden, arriva oggi a fare dichiarazioni farneticanti.

Anche in questo caso è evidente che sta leggendo un gobbo, quindi dobbiamo concordare con Elon Musk, nel dire che il vero Presidente degli Stati Uniti è chi scrive il gobbo.

E chi scrive quel gobbo, certo, non so chi sia, ma so che sta mettendo il mondo lungo una strada di non ritorno, sentite:

“Se Putin prenderà l’Ucraina, non si fermerà qui. E’ importante vedere il lungo termine qui. Continuerà ad andare avanti. Lo ha detto chiaramente Putin, attaccherà alleati della Nato. (Ma quando l’ha detto???). Se continua ad attaccare qualsiasi Paese alleato della Nato, (se continua ad attaccare??? Ma quando mai ha attaccato un Paese della Nato???) quando ci siamo impegnati come membri della Nato a difendere ogni centimetro del territorio della Nato, allora avremo qualcosa che non cerchiamo e che non abbiamo oggi, truppe americane che combattono truppe russe”.

Qualche analista ha già ipotizzato che una simile dichiarazione sia da interpretare in uno scenario catastrofico, ossia che truppe americane potrebbero essere inviate in Ucraina a combattere contro la Russia.

Per fortuna che, nonostante questi deliri, il Senato americano non si è fatto intimorire ed ha bocciato la richiesta di invio di nuovi aiuti all’Ucraina, a Israele e Taiwan per un ammontare totale di 108 miliardi di dollari.

Oltretutto dove andrebbe Biden a racimolare più di 100 miliardi, 61 dei quali andrebbero agli ucraini, o meglio all’establishment ucraino, e sappiamo poi quali strade prenderebbero.

Nelle casse dell’Amministrazione statunitense ci sono 175 milioni, milioni badate bene, non miliardi, e quei 175 milioni possono essere destinati all’Ucraina senza avere l’avallo parlamentare, ma è chiaro che si tratta di una cifra esigua.

Il Presidente Zelenski due giorni fa ha annullato, ufficialmente per un problema improvviso, un briefing che avrebbe dovuto tenere da remoto al Senato statunitense.

Tutti sappiamo la piega che ormai ha preso quel conflitto, oltretutto oscurato in parte dalle vicende mediorientali.

Purtroppo nonostante ciò la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni probabilmente non è stata informata di quanto stia accadendo in quella parte del mondo e sentite cosa ha dichiarato:

“Il Governo italiano ribadisce il continuo e convinto sostegno in ogni ambito, alle autorità ucraine”.

Veramente deprimente.

Magari Giorgia è bene che tu sappia che mentre la nostra Italia, dal punto di vista economico, boccheggia e secondo alcuni agonizza, sappi che Putin ha annunciato che quest’anno il sistema bancario russo, che secondo gli occidentali avrebbe dovuto collassare con le sanzioni, invece guadagnerà 3 miliardi di rubli.

Un annuncio che il leader russo ha fatto durante un incontro a Mosca con il principe ereditario dell'Oman.

Ricordiamo tutti che i Paesi occidentali nell'ambito delle sanzioni contro Mosca, hanno congelato le riserve di valuta estera della Russia e bloccato i pagamenti internazionali dalle banche russe, ma nonostante ciò pare proprio che l'economia russa abbia ampiamente superato l'effetto delle sanzioni.

Mentre noi andiamo ad elemosinare a Bruxelles e Francoforte.