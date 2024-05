Chi pagherà per il superbonus?

Nel video da me pubblicato ieri ho sostenuto che gli italiani farebbero bene a prepararsi poiché stiamo per andare incontro ad un lungo periodo di sacrifici, addirittura un periodo che può essere valutato in decenni.

Forse qualcuno ha ritenuto eccessivamente severa la mia previsione, ma purtroppo temo di non esser stato troppo pessimista.

Certamente in questo mese che precede le elezioni europee non cambierà molto, e seguirà ancora un periodo di tranquillità, ma quando verrà ufficializzato il nuovo Parlamento e soprattutto quando verrà formalizzata la nuova Commissione europea le cose cominceranno a cambiare.

E per l’Italia … a farsi serie.

Non sono un particolare fautore del Ministro Giorgetti, tuttavia quando chiarisce la drammatica situazione dei nostri conti pubblici lo fa con onestà.

I suoi predecessori, che continuavano a cercare di tranquillizzare l’opinione pubblica nascondendo di fatto quanto grave fosse la situazione dei conti pubblici, a mio avviso non sono stati onesti, e non hanno fatto un buon servizio agendo in quel modo.

Dobbiamo dire che Giorgetti invece non ha nascosto le preoccupazioni soprattutto per quel che potrà accadere nei prossimi anni.

Chiarisco la mia non è una difesa di Giorgetti, come si può difendere una persona che è in Parlamento dal ’96, che ha avuto innumerevole cariche pubbliche, ricordiamo solo che è stato Presidente della Commissione Bilancio dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2013, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio durante il Governo Conte uno e Ministro dello Sviluppo economico nel Governo Draghi, prima appunto di assumere la carica di Ministro dell’Economia nell’attuale Governo Meloni.

Quindi indifendibile, sia chiaro. Però …

Devo riconoscere che, ad esempio, nel corso della discussione sul Def alla Camera non ha usato mezzi termini definendo il Superbonus 110% «un mostro che ha distrutto la finanza pubblica in questi anni e nei prossimi a venire».

Insomma non capita spesso che un Ministro utilizzi termini così perentori.

Va chiarito che la colpa dell’obbrobrio Superbonus 110% deve cadere sul Governo Conte due, quindi Movimento 5 Stelle, PD e Sinistra, ma va anche rimarcato lo scandaloso comportamento della Ragioneria Generale dello Stato che ha provveduto alla cosiddetta “bollinatura” del provvedimento.

Ossia la verifica della corretta quantificazione dell’onere recato dal provvedimento nonché l’idoneità della relativa copertura finanziaria.

La Ragioneria Generale dello Stato aveva “bollinato” come si dice in gergo, il Superbonus 110% comprovando il costo di 20 miliardi spalmati in dodici anni previsto dal Governo Conte Due.

Dato che oggi si parla come minimo di un buco di 160 miliardi ci si chiede come si possa giustificare un errore così macroscopico.

Naturalmente sappiamo tutti la risposta.

Occorre poi rimarcare la titubanza (chiamiamola così) avuta dal Governo Draghi che avrebbe dovuto agire subito per limitare l’emorragia di denaro pubblico sperperato in quella maniera.

Ed anche l’eccessiva prudenza avuta dal Governo Meloni perlomeno nel primo anno di legislatura.

Solo sei mesi fa Giorgetti ha cominciato a lanciare allarmi ed adesso la gravità della situazione è emersa nella sua pienezza.

Ed ora ha alzato la voce anche Bankitalia, sentite cosa ha scritto nero su bianco la nostra Banca Centrale in una memoria depositata presso la Commissione Finanze del Senato: «Se neppure le nuove restrizioni contenute nel decreto legge 39 dovessero frenare l’accumularsi dei crediti da Superbonus, l’unica via che rimarrebbe da percorrere sarebbe l’eliminazione del Superbonus prima della sua naturale scadenza alla fine del prossimo anno».

Sappiamo infatti che lo stop definitivo al Superbonus è stato fissato al 31 dicembre 2025.

Forse voi ricorderete che personalmente sono sempre stato contrario al Superbonus, ho sostenuto chiaramente che un Bonus superiore al 100% era una follia, o meglio una idiozia.

Purtroppo molti dei cosiddetti sovranisti non hanno capito nulla parlando di “benefica emissione monetaria”.

Questi cosiddetti sovranisti hanno così confermato ancora una volta la loro totale ignoranza in materia, l’emissione di moneta a vuoto non può che creare inflazione, ma questo è solo uno degli effetti deteriori, e nemmeno il peggiore.

L’effetto peggiore dell’emissione di moneta a vuoto è che essa va a beneficiare qualcuno a scapito di altri.

Ed indovinate chi va a beneficiare? Ovviamente i soliti furbetti.

Diverso tempo fa, appena era emerso che il buco provocato dal Superbonus cominciava ad essere calcolato in migliaia di miliardi euro, avevo sostenuto che, seppur cambiare le regole in corso non era una cosa da Paese “serio”, avevo comunque sostenuto che in questo caso, se non si voleva andare incontro ad un disastro economico, dovevamo farlo, ossia il Governo doveva avere il coraggio di chiudere subito quella follia, anche se naturalmente così avrebbe creato un danno non solo ai furbetti, ma anche a coloro che avevano agito secondo la legge.

Oggi che il buco procurato dal Superbonus ai conti pubblici, e parliamo solo di quello ufficialmente calcolato, è perlomeno quadruplicato rispetto a quanto si pensava soltanto sei mesi fa, le mie ragioni hanno ancora maggior valenza.

Certo anche Bankitalia, che pure oggi, come abbiamo visto, usa termini perentori, però interviene con colpevole ritardo, sentite cosa dice oggi:

Il costo dell’agevolazione edilizia si è rivelato «molto superiore alle stime» anche a causa dei «significativi limiti nel disegno dell’intervento». D’altronde la valutazione ex ante dei costi era particolarmente complessa sia per la natura automatica del beneficio sia per la difficoltà di stimare come la cedibilità avrebbe interagito con la generosissima aliquota di agevolazione.

Ma scusa cara Banca d’Italia, d’accordo tu non hai colpe dirette, ma dire oggi, ovviamente per salvare la faccia alla figuraccia della Ragioneria dello Stato, che ha commesso errori imperdonabili sulla valutazione che avrebbe avuto il Superbonus, ripeto, cara Banca d’Italia come fai a dire che la valutazione ex ante dei costi era particolarmente complessa per la difficoltà di stimare come la cedibilità avrebbe interagito con la generosissima aliquota di agevolazione.

Ma stiamo scherzando? Ma quale difficoltà di stima, era assolutamente banale capire che se il Bonus supera addirittura il 100%, un bonus che ora anche tu riconosci essere una “generosissima aliquota” le conseguenze sarebbero state devastanti per le casse pubbliche.

Ed allora per concludere, carissimi ascoltatori,\ sapete chi dovrà pagare per questo gigantesco buco nelle casse dello Stato?

Noi.