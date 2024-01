Claudio Borghi...imbarazzante

Diversi ascoltatori mi hanno chiesto cosa ne pensavo del video che Claudio Borghi ha postato alcuni giorni fa dal titolo “Vi spiego una volta per tutte il debito pubblico”.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Sono andato ad ascoltare il video, che, devo ammetterlo, mi ero perso volutamente. Ebbene, è veramente imbarazzante, mi sono vergognato per lui, una serie di sciocchezze come quelle che ho sentito in quel video penso non siano mai state dette.

Chiaramente dicendo quelle cose dimostra di ignorare completamente anche le basi più elementari della macroeconomia monetaria.

Dice una serie impressionante di sciocchezze, oltretutto avendo anche poi la presunzione di titolare “Vi spiego una volta per tutte il debito pubblico”.

Guardate che essere ignoranti in alcuni settori è normalissimo, io sono ignorantissimo come tutti in tantissimi campi.

Prendo il primo che mi viene in mente, per quanto riguarda i motori delle automobili, io sono ignorantissimo, non ho la minima idea di cosa sia un albero motore, non so a cosa serva lo spinterogeno, non so nulla del funzionamento del motore di un’auto … ma non vado da un meccanico della Ferrari a dirgli adesso ti spiego io … una volta per tutte.

Solo per darvi un esempio nel video Borghi sventola un minibot che dovrebbe essere l’espressione cartacea del debito pubblico ed una banconota da 50 euro e poi pone la domanda: chi li stampa? E si fa una risatina come per dire hai visto eh!

Scusate, ma cosa vuol dire chi li stampa? Nemmeno in un bar di periferia ormai si sente dire sciocchezze del genere. Ritengo che con la domanda chi li stampa intendesse dire: chi li emette. Ok finita la risatina fa una faccia compiaciuta e dà una risposta: “chi stampa il debito … stampa la banconota!”

Ma che sta a dì?

E Borghi tramuta la risatina in un bel sorrisone prima di dare una risposta alla sua domanda dice **“ci possiamo arrivare?” **come per dire lo sanno tutti e poi dice “Ebbene sì li stampa lo Stato”

Lo Stato? A quel punto ho pensato che i problemi di Borghi fossero seri.

Poi fortunatamente aggiunge che “nello specifico il debito lo stampa il Tesoro, la banconota la stampa la Banca Centrale”. Oh bene Borghi hai visto che lo sapevi anche tu! Ed allora perché prima hai detto che è sempre lo Stato a stampare sia il debito pubblico che la banconota.

Ecco come si giustifica, la Banca Centrale è dello Stato.

Allora si concretizza l’ipotesi che i problemi di Borghi siano davvero seri. Cerchiamo di informarlo: allora la Banca Centrale è un ente di Diritto Pubblico e come tutti sappiamo è una Istituzione che gode della più ampia autonomia. Essendo un ente di Diritto Pubblico ha come scopo quello di operare per il bene dei cittadini italiani, non per il bene del Governo.

Poi Borghi continua nella sua farneticazione, dicendo “Per lo Stato stampare il debito o stampare le banconote è la stessa cosa”. Ma cosa vuol dire? Che razza di affermazione è questa?

Ritengo che non valga nemmeno la pena commentarla.

Veramente dovrei continuare a sottolineare che quasi ogni frase pronunciata da Borghi è una sciocchezza, quindi non mi ripeto, ma non mi aspettavo che arrivasse alla fatidica frase che ormai non dicono neppure i decerebrati, ossia che “la Banca Centrale crea il denaro dal nulla”.

Difficile trovare un livello più basso, Borghi non sa neppure la differenza fra moneta e denaro, obiettivamente in questo campo è di una ignoranza spaventosa, magari sarà esperto in qualche altra materia, di macroeconomia monetaria è totalmente digiuno (sapete voglio sempre essere gentile e non offendere mai nessuno).

Magari ricordiamo a Borghi che l’uomo non è in grado di creare (ossia produrre dal nulla) niente che abbia un valore, eventualmente quindi può creare la moneta, visto che la moneta è semplicemente una forma numerica.

Io ve l’ho detto tante volte per cui voi sarete anche stufi di sentirla, ma ripeto la definizione di moneta a beneficio di tutti. La moneta è: una forma numerica, adimensionale, volta ad accogliere ed esprime i beni prodotti rendendoli commensurabili, essendo dunque solo un mezzo di pagamento e non l’oggetto dei pagamenti la moneta è intrinsecamente priva di valore.

Eventualmente riportate questa definizione esaustiva di moneta a Borghi, dubito che riesca a comprenderla, purtroppo però il concetto di moneta è tutt’altro che semplice.

Tuttavia ripeto sono in imbarazzo a commentare un video come quello, sapete quella massima attribuita a Oscar Wilde “non discutere mai con … diciamo l’allocco, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con l’esperienza”.

Ebbene mi sembra proprio di rischiare di finire in questa trappola, perché per rispondere e far comprendere a cosa mi riferisco devo usare anch’io espressioni ridicole come “stampare moneta” e sciocchezze simili.

Ma a tal proposito una cosa va detta assolutamente. E’ già all’inizio del video che si corre il rischio di far scendere la discussione a livelli infimi perché come vi ho detto Borghi sventola un minibot, che utilizza come emblema del debito pubblico e una banconota da 50 euro.

E allora? Cosa c’è? Che c’entra una banconota con il debito pubblico? È come se io dicessi questo alle mie spalle è un poster e questa è una biro, ok ma non hanno alcuna connessione.

Dov’è la connessione fra il debito pubblico e le banconote?

Non so, le banconote non rientrano neppure nel debito pubblico essendo emesse dalla Banca Centrale, eventualmente la moneta metallica sì rientra nel debito pubblico essendo emessa dallo Stato.

Forse poi il fondo lo si tocca con l’espressione “il debito pubblico è ricchezza privata”.

Infatti ogni volta che vado in Lussemburgo, tutti i lussemburghesi, persone dimesse mi chiedono la carità, mi dicono mi dai un euro noi siamo poveri abbiamo un debito pubblico solo pari al 22% del Pil, beato te che vieni da un Paese che ha un debito del 140% del Pil così avete tanta ricchezza, qui da noi in Lussemburgo abbiamo un reddito medio pro capite di soli 130.000 euro l’anno, siamo poveri con un debito pubblico così basso. E i nostri politici ci vogliono male mantenendo un debito pubblico così basso.

Comunque veramente mi fermo qui, Borghi nella realtà ne ha dette tante altre ma lasciamo perdere. Qualora voi lo riterreste opportuno tornerò sull’argomento.

Ah un’ultima cosa qualcuno se può informi Borghi che il Mes è in essere, gode di ottima salute, perché alla fine del video pronuncia queste precise parole: “Cogliamo l’occasione del Mes che non c’è più” per favore se avete occasione di contattarlo diteglielo che il Mes c’è ancora ed è perfettamente funzionante.

Ripeto un video veramente imbarazzante.