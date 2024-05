Ecco come funziona il mercato finanziario

Il video odierno scaturisce da un commento che una gentilissima mia ascoltatrice ha voluto postare a margine del video da me pubblicato ieri. Ecco il post:

Gentile dottor Marcotti, ho letto recentemente il libro: “La grande stangata” scritto da David Rogers Webb . Tale testo mi ha impensierita nell’affrontare nuovi investimenti finanziari, stante la presenza di “creditori privilegiati” qualora fallisse il depositario dei prodotti finanziari e lo status di meri detentori e non proprietari da parte dei sottoscrittori. Mi farebbe piacere avere un suo autorevole commento in un prossimo video, che seguo sempre con attenzione e interesse. Marisa Gindro

Ebbene devo immediatamente confessare che il libro non l’ho letto, ma non ho neppure intenzione di leggerlo semplicemente perché non trovo sensato buttare via 20 euro e 80 centesimi (questo il costo che appare su Amazon) per acquistare un libro che viene così presentato, leggo ora la presentazione che viene riportata su Amazon.

LA GRANDE STANGATA – Il libro che ti spiega perché conviene uscire SUBITO dal mercato dei titoli, a seguito degli accordi di regolamentazione tra UE e Federal Reserve: se fallisce il custode dei titoli, tutti i titoli dei clienti possono essere sequestrati. Questo è il motivo per cui Rothschild e Elon Musk hanno delistato le loro società dalla borsa.

Sanno qualcosa che tu ancora non sapevi…

Sono a rischio le azioni, le obbligazioni, i titoli di Stato, ma anche contanti. Insomma tutto ciò che risulta depositato presso una entità di custodia di titoli dematerializzati come Euroclear e Clearstream che detengono il monopolio quasi completo degli scambi di obbligazioni a livello internazionale.

Abbiamo tradotto il libro che racconta come si è arrivati a questo punto.

Insomma questa presentazione è un’insieme di baggianate, una serie di sciocchezze impressionante.

Probabilmente si gioca sul fatto che le persone, in genere, sono ignoranti in materia (peraltro effettivamente complessa) e così si ricorre al vecchio trucco per vendere un libro.

E’ un metodo vecchio come il mondo, per vendere un libro, ovviamente stiamo parlando di cose non serie, per avere grandi vendite un libro deve dirti o come fare per diventare ricco, ed a quel punto se uno sa come fare per guadagnare tanti soldi non si vede perché debba perdere il tempo a scrivere un libro.

Ed in ogni caso se una persona conoscesse davvero un metodo per guadagnare tanti soldi sarebbe stupido da parte sua andare a divulgare quel metodo.

Oppure, sempre per vendere tante copie, un libro, deve incutere paura, quindi farti credere che gli altri vogliano rubarti tutti i tuoi soldi. Nella realtà l’unico che ti ruba 20 euro e 80 centesimi è colui che ti ha venduto il libro.

Analizziamo quella ridicola presentazione del libro, leggiamo: Il libro che ti spiega perché conviene uscire SUBITO dal mercato dei titoli, a seguito degli accordi di regolamentazione tra UE e Federal Reserve: se fallisce il custode dei titoli, tutti i titoli dei clienti possono essere sequestrati.

Accordi tra Unione europea e Federal Reserve? Ma che stanno dicendo? L’Unione europea è un’Unione politica, una specie di Confederazione di Stati, la Federal Reserve è una Banca Centrale.

Quindi questi accordi di regolamentazione sono assolutamente fantasiosi, al limite ci potrebbero essere accordi di regolamentazione fra Banche Centrali, quindi fra la Federal Reserve e la BCE.

Ma per il momento evito di commentare se fallisce il custode dei titoli, tutti i titoli dei clienti possono essere sequestrati.

Perché è necessario un video intero per trattare questo argomento, un video che magari potrei anche pubblicare domani stesso.

Ed passiamo a qualcosa di assolutamente ridicolo qualcosa per cui è veramente difficile rimanere seri.

Questo è il motivo per cui Rothschild e Elon Musk hanno delistato le loro società dalla borsa.

Al solito i miliardari che sanno tutto, veramente ridicolo.

Allora Rothschild chi? Quale Rothschild? La famiglia Rothschild da tempo è suddivisa in vari rami ed oggi quelli rimasti non sono neppure fra di loro in buoni rapporti, tendono infatti a distinguersi, specificano sempre le differenze anche se hanno mantenuto il nome Rothschild.

Sta parlando della Rothschild & Co. oppure della Edmond de Rothschild?

E poi Elon Musk è proprio ridicolo, che c’entra Elon Musk proprio non si riesce a capire.

Allora la Rothschild & Co. se si riferiscono a questa società, nello scorso anno ha deciso di lasciare la Borsa di Parigi semplicemente perché è essenzialmente una Banca specializzata nell’asset management e nell’investment banking, quindi come diverse società del settore non ha la necessità di accedere a capitali dai mercati azionari pubblici.

La Edmond De Rothschild è sempre stata un’azienda al 100% familiare.

Ridicolo che Elon Musk invece avrebbe lasciato la Borsa, Tesla e X (l’ex Twitter) sono società che fanno capo a Elon Musk e sono regolarmente quotate in Borsa, se volete diventarne azionisti di queste società potete tranquillamente acquistare loro azioni sui mercati.

E ancora: Sono a rischio le azioni, le obbligazioni, i titoli di Stato, ma anche contanti. Insomma tutto ciò che risulta depositato presso una entità di custodia di titoli dematerializzati come Euroclear e Clearstream che detengono il monopolio quasi completo degli scambi di obbligazioni a livello internazionale.

Azioni, obbligazioni, titoli di Stato sono in genere titoli dematerializzati, ma il contante? Certo anche il contante è un titolo, un titolo al portatore per la precisione, ma è materiale, le banconote esistono, sono di carta, non sono dematerializzate.

Poi vengono citati Euroclear e Clearstream ebbene queste sono importanti società che gestiscono il clearing ed il settlement ossia le procedure di liquidazione e regolamento dei pagamenti.

La prima, ossia Euroclear esso riunisce il depositario centrale internazionale e quello francese, olandese e inglese ed controllato dalla holding inglese Euroclear plc.

Mentre Clearstream oltre al depositario centrale internazionale gestisce quello tedesco ed è controllato da dal gruppo Deutsche Börse.

Ebbene qui si gioca sempre sulle parole per creare il panico. Ma occorre essere chiari.

Ciò che è vero è che se il mercato dei pagamenti dovesse andare in tilt si fermerebbe tutto il mercato finanziario, ma questo, perdonatemi è ovvio.

Ed il mercato finanziario naturalmente per svolgere la propria funzione ha la necessità che le procedure di liquidazione e dei pagamenti debbono essere regolamentate.

Capiamoci se io sono un imprenditore e vuol acquistare il mio prodotto una società dello Zimbawe che pagherebbe il mio prodotto con la propria moneta, vi sembrerebbe normale che io possa dire, no!

Per me la tua moneta è carta straccia e non la voglio. Magari allora l’azienda dello Zimbawe si rende disponibile a pagarmi in dollari americani, ma io rispondo allo stesso modo perché anche i dollari americani li reputo carta straccia.

E così se non mi va bene nessuna moneta al mondo, è chiaro che posso essere pagato solo in natura, quindi torniamo al baratto, non proprio il metodo di pagamento più efficiente.

All’interno dello stesso Stato, invece si è obbligati ad accettare in pagamento la moneta a corso legale, e la moneta a corso legale è “garantita” dalla Banca Centrale.

Ripeto se non fosse così dovremmo tornare al baratto.

Al momento mi fermo qui, farò quindi un ulteriore video su quel che accade qualora una banca fallisse, quindi cercherò di fare chiarezza su un altro aspetto, ossia quello della proprietà di quanto è depositato sui conti correnti delle Banche.

Fatemi quindi in conclusione ringraziare l’ascoltatrice Marisa Gindro per avermi dato la possibilità di fare un po’ di chiarezza su un argomento effettivamente un po’ ostico per molti.