La confessione di Di Maio

Ormai l’ennesimo scandalo italiano è diventato noto con l’appellativo di faxgate. Naturalmente sto parlando dello scandalo scoperchiato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni la quale ha sventolato un fax in Parlamento, un fax di una gravità assoluta.

Un fax inviato dall’allora Ministro degli esteri Luigi Di Maio il 20 gennaio del 2021 destinatario l’Ambasciatore della Farnesina Maurizio Massari, nel quale veniva delegato appunto all’Ambasciatore a firmare le modifiche del trattato del Mes.

Lo dico ancora, ma per l’ultima volta, si sta parlando della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità che (purtroppo) esiste già ed è attivo da più di dieci anni.

Ma torniamo a noi. Sventolando quel foglio Giorgia Meloni di fatto sbugiarda il firmatario ossia Luigi Di Maio, ma anche, anzi forse principalmente, viene sbugiardato colui che avrà dato l’ordine a Di Maio di inviare quel fax, ossia l’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

La Meloni ha fatto notare come non ci fosse un mandato parlamentare che autorizzasse un simile comportamento da parte dell’allora Governo giallorosso ed in particolare da parte di Di Maio e Conte.

Entrambi, sentendosi accusati, hanno cercato di giustificarsi, anche perché l’accusa è gravissima, di fatto si tratta di “Infedeltà in affari di Stato”, un reato che, qualora sia stato apportato nocumento all’interesse nazionale, prevede una pena minima di 5 anni di reclusione.

Ebbene la replica di Conte è stata semplicemente ridicola. Con aria sprezzante ha voluto ricordare come il Mes sia stato approvato nel 2011 dal Governo Berlusconi, Governo nel quale Giorgia Meloni faceva parte come Ministro della gioventù.

Ho definito la replica di Conte ridicola ed in effetti l’ex Presidente del Consiglio è perlomeno patetico, egli sa perfettamente che stiamo parlando non del MES, ma della riforma del Mes.

Oltretutto tecnicamente non è corretto dire che il Mes originario sia stato approvato dal Governo Berlusconi, che sicuramente lo aveva approvato, ma ciò che rende effettivo un trattato è la firma di ratifica dopo l’approvazione parlamentare, firma che è stata apposta mesi dopo da Mario Monti che era subentrato nel frattempo a Palazzo Chigi.

Qui dobbiamo fare un po’ i sofisti perché siamo arrivati al nocciolo della questione.

Poi ne parleremo, ma ora mi sembra necessario specificare che, come noto, l’Unione europea ha diversi organismi composti dai rappresentanti dei diversi Stati, e questi rappresentanti danno il loro benestare alle varie iniziative impegnando così il loro Paese.

Stiamo parlando di rappresentanti al massimo livello, tanto per intenderci Ministri dell’Economia, degli Interni, degli esteri e Presidenti del Consiglio o Capi di Stato.

Quindi una loro firma è considerata vincolante per il Paese che rappresentano.

Ebbene seppur venga considerata quasi una formalità, dopo che un esponente politico di quel livello ha dato il suo benestare, l’effettiva adesione deve essere ratificata con voto parlamentare.

Capite adesso perché si parla di ratifica? Ossia la parola dell’esponente politico impegna il proprio Paese, ma poi ne deve seguire una ratifica.

Seguitemi ancora perché davvero per capire occorre essere precisi.

Innanzitutto specifichiamo la terminologia:

L’Ecofin è il Consiglio "Economia e finanza" ed è composto dai Ministri dell’economia e delle finanze di tutti gli Stati membri, per l’Italia l’allora Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Eurogruppo - un organo informale che riunisce i ministri economici della zona euro per discutere di questioni legate all'euro e ne fa sempre parte ovviamente il Ministro Gualtieri.

Il Consiglio Europeo è un organismo collettivo composto dai capi di Stato o di Governo degli Stati membri dell'UE. Per noi al tempo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Ma attenzione, ribadisco per un impegno così gravoso come quello di aderire ad uno strumento che può essere di una estrema pericolosità come il Mes, giustamente il Ministro dell’economia ed il primo Ministro debbono ottenere un’autorizzazione parlamentare.

Semplifico. Vanno in aula e chiedono ai Parlamentari (ricordo che l’Italia mi risulta ancora essere una Repubblica parlamentare), chiedono ai Parlamentari domani, dopodomani, insomma nei prossimi giorni io devo andare al Consiglio europeo, all’ordine del giorno ci sarà l’approvazione della riforma del Mes: io cosa voto? Favorevole o contrario?

Naturalmente il Presidente del Consiglio avrà senza dubbio una sua opinione in merito e se è Presidente del Consiglio dovrebbe avere una maggioranza parlamentare.

Ed adesso veniamo ai fatti.

Il 30 novembre 2020 alla riunione dell’Ecofin il nostro Ministro Gualtieri, senza aver avuto un mandato parlamentare, ha dato il suo assenso alla riforma del Mes, lo si evince dal fatto che nella relazione di quella riunione pubblicata il 4 dicembre leggo testualmente “si accoglie con favore l’accordo raggiunto in sede di Eurogruppo in formato inclusivo sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità”, ma si decise che la firma all’approvazione della riforma del Mes sarebbe stata apposta a Gennaio del 2021.

Nel frattempo l’11 dicembre ci sarebbe stata la riunione del Consiglio europeo ed in vista di quell’importante appuntamento due giorni prima il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si presentava alla Camera per avere il mandato dai parlamentari. L’ha avuto? La risposta è no!

Dato che erano contrari non solo i parlamentari dell’opposizione, ma anche una parte dei pentastellati non si arrivò ad una decisione, la maggioranza riuscì ad approvare solo una risoluzione che invitava il nostro Presidente del Consiglio, ora riporto fedelmente:

“a sostenere la profonda modifica del patto di stabilità e crescita prima della sua reintroduzione, la realizzazione dell’Edis, il sistema europeo di assicurazione dei depositi bancari, e anche un processo che superi il carattere intergovernativo dello stesso Mes, che sono priorità per il nostro Paese al fine di costruire una nuova stagione dell’integrazione europea. Lo stato di avanzamento dei lavori su questi temi in agenda sarà verificato in vista della ratifica parlamentare della riforma del trattato del Mes”.

Avete capito le solite cose, né sì, né no all’italiana, di fatto poi non prendendo una posizione né favorevole né contraria si rimandava poi tutto al momento della ratifica.

In pratica il Parlamento ha detto a Conte, vai al Consiglio europeo e spara una supercazzola, insomma non dici né sì, né no e che la decisione definitiva sarà data dal Parlamento in sede di ratifica.

E Conte così ha fatto, anzi, così ha detto di impegnarsi a fare, infatti chiude il dibattito parlamentare dicendo che al Consiglio europeo l’Italia si sarebbe “fatta promotrice di una proposta innovatrice”, destinata a “superare la sua natura di accordo intergovernativo, legato a un paradigma che ritengo ormai obsoleto rispetto alle sfide che abbiamo davanti.”

Più supercazzola di così.

E’ chiaro che, come minimo, se davvero avesse fatto una proposta di questo tipo gli altri Presidenti europei lo avrebbero mandato al caldo, va infatti ricordato che la riforma del Mes era iniziata nel 2018 aveva avuto quindi un’iter che stava andando avanti da più di due anni, ora che si era arrivati alla fine, quando mancava solo il sì e la firma, presentarsi a Bruxelles e chiedere al Consiglio europeo NON di apportare insignificanti variazioni, ma chiedere di stravolgere completamente tutto l’assetto della riforma era una cosa improponibile.

E quindi magari nella migliore delle ipotesi lui ha sparato davvero quella supercazzola, ma sarà stato zittito dagli altri, o più probabilmente non se la sarà sentita di fare quella figuraccia ed ha detto di sì.

Perché arriviamo a questa conclusione? Perché nella dichiarazione finale di quella riunione del Consiglio europeo non si fa minimo cenno alla supercazzola di Conte questo è ciò che viene riportato:

“Prendiamo atto della lettera del presidente dell’Eurogruppo del 4 dicembre 2020 e accogliamo con favore l’accordo raggiunto in sede di Eurogruppo in formato inclusivo sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità, come richiesto dal Vertice euro del giugno 2018, nonché la tempestiva introduzione del sostegno al Fondo di risoluzione unico.”

Insomma il Consiglio europeo conferma in toto l’accordo che era già stato raggiunto in sede di Eurogruppo.

Il 10 dicembre venne annunciato che la data nella quale sarebbe stata apposta la firma era stata fissata per il 27 gennaio.

Il venti di gennaio Di Maio firma quel fax col quale delega l’Ambasciatore Massari a firmare la riforma del Mes.

Il giorno 26 gennaio, tuttavia cadde il Governo Conte, dato che la firma dell’Ambasciatore Massari viene apposta il 27 gennaio questo ha fatto cadere in errore la Meloni che in aula ha detto che Di Maio aveva apposto quella firma il giorno dopo la caduta del Governo, mentre nella realtà il fax è del 20 gennaio.

Ma ciò non ha alcuna rilevanza, il problema non è quando sia stato dato l’assenso da parte del Governo Conte al MES, ma il fatto gravissimo, ripeto, che sia stato dato l’assenso del nostro Paese senza un mandato parlamentare.

E Di Maio lo dice candidamente o perché non si rende conto della gravità di quel fatto, o perché ritiene che il suo fax che autorizzava l’Ambasciatore Massari a firmare era solo una formalità, ma la responsabilità penale di quanto accaduto sarebbe ricaduta solo su coloro che in sede europea avevano dato l’assenso alla riforma del Mes pur non avendo un mandato parlamentare.

Certo ora è l’attuale Governo, o meglio è il Parlamento sovrano a dover decidere se ratificare o meno questa riforma del Mes, qualora non lo faccia (ciò che io auspico) certamente farebbe una figuraccia nei confronti dell’Europa, se invece deciderà di ratificare il Mes (ciò che io temo) la figuraccia la farebbe con gli italiani.