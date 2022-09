Nei giorni scorsi mi sono dimostrato scettico sul fatto che al Movimento 5 Stelle i sondaggisti continuassero ad attribuire percentuali nell’ordine del 15/16%.

Mi chiedevo: com’è possibile?

Gli italiani non si sono accorti di quanto accaduto dal 4 marzo 2018, giorno delle ultime elezioni politiche in Italia nelle quali il Movimento 5 Stelle ottenne una straordinaria affermazione superando il 32%, ad oggi?.

Ebbene cerchiamo allora di analizzare i motivi per i quali il Movimento, ripeto, secondo i sondaggisti, riuscirebbe a mantenere ancora la metà dei consensi ottenuti nel 2018.

Partiamo dal primo motivo, quello più importante, il Movimento riesce ancora a raggiungere alte percentuali nel Sud Italia. In altre parole il Movimento è visto come un partito, anzi, come il partito meridionale.

Quello che maggiormente difende la popolazione meridionale.

Innegabilmente il Movimento 5 Stelle è visto come il partito del Reddito di Cittadinanza.

Questa è la percezione degli italiani, anche se sappiamo che a votare la legge che ha istituito il Reddito di Cittadinanza ovviamente non è stato solo il Movimento, ma per la gente, Movimento 5 Stelle significa Reddito di Cittadinanza. Punto.

Occorre poi dire che il Reddito di Cittadinanza è la nuova Cassa per il Mezzogiorno, un’invenzione dello pseudo economista Pasquale Saraceno approvata dal Governo De Gasperi.

La Cassa per il Mezzogiorno aveva lo scopo di finanziare iniziative che portassero allo sviluppo delle regioni meridionali. Creata nel 1950 doveva durare dieci anni ed erogare complessivamente mille miliardi di lire.

Ebbene invece che terminare nel 1960 terminò nel 1991, non durò quindi 10 anni, ma 41 anni e non furono erogati 1.000 miliardi di lire bensì la bellezza di 82.410 miliardi, ossia ottantadue volte tanto!

E visto che ancora oggi rimane una sostanziale divario, in termini economici, fra le regioni settentrionali e quelle meridionale, non possiamo certamente dire che sia stato un successo.

Non possiamo dire che abbia nemmeno lontanamente raggiunto gli obiettivi per i quali era stata istituita.

Visti i risultati, quindi, certamente quella montagna di miliardi poteva essere gestita in maniera migliore.

Ma torniamo al Movimento 5 Stelle. Ebbene Conte può andare a fare tour elettorale nel Mezzogiorno d’Italia e vantarsi di essere il partito meridionalista, poi va a Milano sei giorni fa e dice “Non si pensi che siamo il partito del Sud”. Cari ascoltatori questa è la politica.

Dire tutto, ed il contrario di tutto.

Ma siamo solo all’inizio, perché Conte nella sua campagna elettorale stravolge bellamente la verità dei fatti con una narrazione del tutto fantasiosa.

Parla come se il Movimento 5 Stelle fosse stato all’opposizione di tutti i Governi che si sono succeduti dalle ultime elezioni ad oggi, mentre sappiamo che invece è proprio il solo partito che in questi quattro anni e mezzo è sempre stato al Governo, votando tutte le porcate che sono state approvate in questi anni.

Conte è veramente senza vergogna, due giorni fa alla Festa del Fatto Quotidiano è riuscito persino a dire che lui era ferocemente contrario all’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, quando tutti noi sappiamo come si è comportato il suo partito su questo tema.

Conte poi ha il coraggio di dire, in maniera subdola, che oggi sente «aria di larghe intese». Proprio lui parla, che credo sia il solo politico al mondo ad aver fatto il Presidente del Consiglio di un Governo nel quale il suo partito era in coalizione con un Partito considerato di destra, come la Lega.

E, caduto quel Governo, immediatamente dopo, diventare il Presidente del Consiglio di un Governo nel quale il suo partito era in coalizione con un partito considerato di sinistra come il PD.

Ed adesso sente questa … «aria di larghe intese», mamma mia che coraggio.

Poi naturalmente ora si dimostra anche contrario all’invio di armi all’Ucraina, ma come ha votato il suo partito su questo scabroso argomento?

I Parlamentari del Movimento 5 Stelle si sono distinti in questa legislatura per aver fatto il possibile e l’impossibile per riuscire a far durare il più possibile questa legislatura.

La sola cosa che gli interessava era continuare ad incassare lo stipendio da parlamentare il più a lungo possibile ed arrivare ai famosi 4 anni sei mesi ed un giorno di legislatura per garantirsi anche la pensione.

E per questo motivo si sono resi disponibili a votare qualsiasi cosa all’interno di qualsivoglia coalizione.

Prima in un Governo con la Lega, poi in uno con il PD, ed infine in un’ammucchiata infernale quella del Governo Draghi.

Ed oggi Conte sta impostando questa campagna elettorale come se il suo Partito, in questa legislatura, fosse stato perennemente all’opposizione.

Ma dobbiamo per forza tornare al reddito di cittadinanza. Una delle cose più scandalose che siano mai state fatte nel nostro Paese.

Ovviamente io sono per aiutare in tutti i modi le persone, i cittadini italiani che si trovano in difficoltà economiche, ma la gestione del Reddito di Cittadinanza, è risultata un vero e proprio scandalo, a partire dai cosiddetti “tutors” ed il fallimento totale per quanto riguarda le politiche del lavoro che dovevano essere essenziali per la buona riuscita dello strumento di welfare.

Insomma ripeto la gestione scriteriata ha di fatto tramutato il Reddito di Cittadinanza non solo in un gigantesco mangimificio, ma in qualcosa di molto peggio.

Oggi il Reddito di Cittadinanza è la sublimazione del voto di scambio, il voto di scambio è così diventato legale ed istituzionalizzato ed il Movimento 5 Stelle ne è il suo artefice.

Di fatto il Reddito di Cittadinanza anziché aver sconfitto la povertà, celeberrima locuzione attribuita a Luigi di Maio, ebbene anziché aver sconfitto la povertà ha raggiunto esattamente lo scopo opposto, ossia quello di incrementare, accrescere la povertà, raggiungendo così il suo scopo ultimo, ossia quello di aumentare i fruitori che si trasformano poi in consensi elettorali.

Ossia elettoralmente il Movimento 5 Stelle ha tutta la convenienza affinché aumentino i poveri in Italia, poiché beneficiano del fatto che sarebbero merito del loro Partito quello di combattere la povertà attraverso lo strumento del Reddito di Cittadinanza.

Per assurdo, ma non proprio, il Movimento 5 Stelle sarebbe penalizzato elettoralmente se il Reddito di Cittadinanza funzionasse davvero, se davvero fosse ben gestito e risultasse quindi efficace per far uscire le persone dallo stato di povertà.

E Conte ne è ben conscio, arrivando ad accusare la Meloni, che si è dichiarata scettica sul funzionamento dell’attuale Reddito di Cittadinanza e quindi di volerlo profondamente riformare, accusandola, dicevo, addirittura di voler scatenare una “guerra civile”.

Un Paese di poveri, è questa l’aspirazione del Movimento 5 Stelle?