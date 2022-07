Lo so che la situazione politica in Italia è grave, ma non è seria, ed allora … non ci resta che ridere.

Il partito sul quale concentrerò la mia attenzione è il Movimento 5 Stelle, capisco che la serietà non si trova nemmeno negli altri partiti, ma indubbiamente il Movimento 5 Stelle ha superato tutti i limiti.

Non si può dire quando sia cominciata questa farsa, forse diverso tempo fa, ma senza dubbio con l’abbandono di Di Maio e la formazione del nuovo soggetto politico Insieme per il Futuro, si è raggiunto il massimo.

Oggi viene pubblicato un articolo su Il Fatto Quotidiano che già dal titolo … sentite

Troppi insulti: Di Maio via dai social

Mamma mia!!! Se ne è accorto. Ecco, io non ne avevo mai parlato perché non mi sembrava giusto sottolineare tutti gli insulti che venivano pubblicati nei commenti ad ogni post che Di Maio pubblicava.

Però me lo chiedevo spesso, ossia, come fa Di Maio a sopportare una cosa simile.

Qualunque cosa lui pubblicasse su Facebook, nei commenti a margine c’era un’infinita serie di improperi nei suoi confronti, anzi Tommaso Rodano il giornalista che ha firmato l’articolo apparso su Il Fatto Quotidiano descrive perfettamente quei commenti parlando di “una quantità ciclopica di insulti e manifestazioni di disprezzo”.

E’ veramente una cosa umiliante, ma adesso, indipendentemente dal fatto che fossero meritati o meno quelle … chiamiamole critiche, una persona deve porsi delle domande. Ripeto, non può continuare come se fosse tutto normale.

Certo in molti postano dei suoi video di anni precedenti nei quali diceva l’esatto contrario di quanto ora sta predicando, quindi una persona alla quale fosse rimasta anche un briciolo di dignità avrebbe già da tempo dato le dimissioni, ma ripeto, non entriamo nel merito e limitiamoci a contare i commenti negativi, se sono il 99,9% e quindi quelli positivi lo 0,1%, occorreva arrivare ad oggi per rendersi conto che per lui ciò che viene postato sui social è perlomeno imbarazzante?

D’altronde se parliamo di comicità non è da meno il suo nuovo nemico, Giuseppe Conte, un altro principiante regalato alla politica.

Avevamo già capito tutto di Conte, la sua furbizia, la sua scaltrezza, quando, ricordate?

Durante una pausa al Forum di Davos con i giornalisti che non solo riprendevano la scena, ma erano anche abbastanza vicini da registrare l’audio, andava a sputtanare l’Italia cercando così di ingraziarsi i favori della Merkel.

Quindi insomma questa è la cifra del personaggio.

Da quando ha preso in mano il partito i sondaggi sono in picchiata, non solo per colpa sua, ma lui certamente ha dato il suo contributo a questa disfatta.

Ma la cosa più ridicola è quando veste i panni del duro, quello che non le manda a dire, in quei panni è veramente patetico.

Le dichiarazioni di Conte, di alcuni giorni fa, quando minacciava di far cadere il Governo mi hanno ricordato, sapete la celeberrima scena dal film, mi sembra, Fracchia la belva umana, nella quale Fracchia viene chiamato dal direttore che lo ha convocato per degradarlo e prima di entrare nell’ufficio per farsi bello davanti alla signorina Silvani fa tutto lo spavaldo e dice, riferendosi al Direttore, adesso mi sentirà, mando io lui a pulire i cessi.

E poi quando deve entrare nell’ufficio non ha neppure il coraggio di bussare.

Ecco Conte mi ha ricordato quella scena. Mi pare di vederlo spavaldo entrare a Palazzo Chigi, adesso gliene dico quattro a questo Draghi, perché se lui siede su quella poltrona è grazie al Movimento 5 Stelle.

Abbiamo noi la maggioranza in Parlamento, siamo noi ad aver avuto i voti dagli italiani, lui non è stato votato da nessuno. Adesso se vuole rimanere al suo posto deve fare quello che gli diciamo noi.

Ecco, io me lo immaginavo così. Ebbene come è andata? Ce lo dice l’Ansa titolando con le parole di Conte al termine dell’incontro con Draghi:

Restiamo al Governo, ma serve discontinuità

Eh, sì! Non glielo ha mandato a dire, gliel’ha detto sul muso “serve discontinuità”. Cosa voglia dire serve discontinuità non lo sa neppure lui, però gliel’ha detto. Non ha avuto peli sulla lingua.

Eh mio caro Draghi hai preso paura vero? Quando ti trovi di fronte personaggi così decisi, così determinati, così risoluti … devi anche tu abbassare le orecchie.

Ma poi, guardate che non è neppure certo che ci sia stato un incontro fra Conte e Draghi, ossia non è certo che Conte si sia davvero intrattenuto con Draghi, certo ufficialmente quell’incontro c’è stato, ma Conte, successivamente, intrattenendosi con i giornalisti ha detto: “Abbiamo parlato con Draghi, gli abbiamo consegnato un documento a nome del M5S”.

Ma, insomma non è che il tutto si sia limitato alla consegna di questo documento che non sappiamo quale fine faccia, né se Draghi troverà mai il tempo di leggere?

Intanto Conte ha fatto subito capire che faceva sul serio, quando minacciava di far cadere il Governo, votando compatto la fiducia chiesta dal Governo per il cosiddetto decreto aiuti.

E Conte, ancora una volta non ha avuto peli sulla lingua dichiarando, “Noi oggi per il sì, al Senato si vedrà”.

Bravo Giuseppe tu sì che sei un duro, così si fa!

Io ho una mezza idea che voterete sì anche al Senato, non so perché ma ho questa sensazione.

Ma forse sono condizionato da quella scena del film Fracchia la belva umana.