Sfida all’ok Corral un film di più di sessant’anni fa con Burt Lancaster e Kirk Douglas, che si ispirava ad un fatto realmente accaduto, una sparatoria fra agenti di polizia e gangsters.

Il film ebbe un grande successo ed il suo titolo entrò nel linguaggio comune, diventò cioè un modo di dire usuale per indicare un duello, ossia lo scontro fra due persone o due gruppi di persone.

Certo quello fra Conte e Draghi, non si potrà definire un duello, tuttavia è qualcosa che soltanto pochi giorni fa sarebbe risultato impensabile.

Negli ultimi giorni il Movimento Cinque Stelle si è definitivamente frantumato ed attraverso il sociologo De masi siamo venuti a conoscenza che Draghi avrebbe chiesto a Grillo di far fuori Conte, far fuori in senso buono, ovviamente.

La reazione di Draghi alle rivelazioni di De Masi, ossia all’intervista che il sociologo vicino al Movimento ha rilasciato al Fatto Quotidiano, per la verità non ha convinto del tutto.

Mi sarei aspettato infatti che il Presidente del Consiglio avesse immediatamente smentito ciò che senza dubbio era un’accusa grave rivolta nei suoi confronti. Non solo non sarebbe usuale, ma possiamo ritenere sia assolutamente inopportuno che un Presidente del Consiglio, che oltretutto non appartiene ad alcun partito politico, entri nelle dinamiche interne di un partito, a maggior ragione poi che tale partito faccia parte della maggioranza, anzi sia il partito di maggioranza relativa.

Invece dapprima Draghi non ha risposto ad una accusa così calunniosa, lo ha fatto solo successivamente, ma anche in un modo che non ha convinto, ossia sfidando chi sostiene quella tesi a fornire le prove tangibili.

Dico che la smentita di Draghi sia “poco convincente” perché è chiaro che non credo che Draghi abbia scritto una mail o abbia mandato un whatsapp o un sms a Grillo, eventualmente con il garante del Movimento avrebbe potuto parlare direttamente al telefono e la chiamata non sarebbe certamente stata registrata.

Sarebbe tuttavia molto semplice dirimere la questione, De Masi dice di avere avuto quella confidenza (ossia che Draghi avrebbe chiesto a Grillo di defenestrare Conte), direttamente da Grillo, ha anche aggiunto che aveva dato la sua parola a Grillo che non avrebbe reso pubblica quella confidenza, ma che poi l’aveva resa pubblica quando era venuto a sapere che di quel fatto erano state messe al corrente molte persone ed addirittura ne aveva parlato il giornale La Stampa.

Insomma sarebbe sufficiente chiedere a tutte le persone che, stando a sentire De Masi, sarebbero state informate per sapere se quel che sostiene il sociologo corrisponde al vero o meno.

È chiaro, mi direte, ma ancora più semplice sarebbe fare direttamente la domanda a Grillo, più di lui? Chi può dare la vera versione dei fatti?

Certo, ma Grillo, come di consueto, risponde alla sua maniera, ossia cercando di creare una cortina fumogena, il primo di luglio pubblica sul suo blog un articolo che Pasquale Almirante aveva scritto nel 2020 ed era stato pubblicato sul sito Tecnica della scuola, dal titolo “Fenomenologia del tradimento e del traditore”.

A chi si riferiva? A Di Maio o a De Masi? Probabilmente a Di Maio, ma il dubbio resta.

Oggi invece Grillo pubblica un suo articolo dal titolo “Bye bye Povery”, un articolo evidentemente ironico nel quale annuncia di essersi conformato a quella che ritiene l’idea imperante in questo momento, ossia quella di lasciare i poveri al loro destino e quindi di smetterla coi sussidi alla popolazione indigente.

Quella politica aveva ottenuto l’effetto contrario, aveva creato ancora più povertà, quindi Grillo annuncia, uso le sue stesse parole, di condividere totalmente i nuovi principi del nuovo capitalismo.

Lasciamo i poveri alle loro vite. Così il più forte lavorerà, il più debole sarà rimesso al suo posto e il sistema si auto livellerà.

Ed ancora, conclude Grillo.

Cosa sono poi queste agenzie per il lavoro? Che vadano per conto loro. Secoli di leggi assistenziali e guardate il risultato! Avete ragione voi, è stato un nostro errore. Basta con questo voler contrastare la povertà. La povertà è un sotterfugio utile per far progredire il Paese. Che i poveri tornino ad essere invisibili e a sbrigarsela da soli!

A chi sia indirizzato questo articolo che senza dubbio ha un destinatario? In molti ritengono che il destinatario al momento risieda a Palazzo Chigi.

Ma torniamo alla sfida Conte-Draghi, è chiaro che Conte metaforicamente certo, sfodererà il suo revolver facendo tre richieste, tre no!

Il primo no è all’invio di ulteriori armi all’Ucraina (forse anche perché tutte quelle che avevamo gliele abbiamo già date).

Il secondo no è per un ridimensionamento del Reddito di Cittadinanza, ed ecco quindi come si giustifica l’articolo che Grillo ha postato stamani, ma ora arrivo subito, prima devo riferire del terzo no.

No al termovalorizzatore a Roma.

Ci siamo, ed ora la semplice, probabile e logica conclusione.

Draghi non potrà accontentare completamente Conte, da un lato perderebbe lui la faccia, dall’altro scontenterebbe anche tutti gli altri partiti che sorreggono il Governo i quali si sentirebbero sminuiti.

Allora accontenterà Conte su due dei tre punti? Nemmeno!

A mio parere accontenterà Conte solo su un punto, ossia quello del Reddito di Cittadinanza. Ed il motivo sarebbe più che semplice, elementare.

Al momento i sondaggi che percentuale danno al Movimento 5 Stelle? Il 10%. Io lo ritenevo eccessivo, però, basta fare qualche calcolo ed i conti tornano.

I nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza sono circa un milione e le persone coinvolte circa tre milioni.

Quindi il reddito di cittadinanza vale tre milioni di voti, all’incirca il 6% del corpo elettorale (sono circa 50 milioni gli italiani maggiorenni, che quindi possono votare, dei quali 4 milioni vivono all’estero).

Se ipotizziamo che tutti coloro che beneficiano del Reddito di Cittadinanza si rechino al voto e che l’affluenza non supererà il 70% (ossia 35 milioni di persone andranno a votare), vedete che tre milioni di voti … siamo intorno al 10%.

Il Reddito di cittadinanza, è inutile che ci giriamo attorno, è qualcosa del quale il Movimento 5 stelle si è appropriato, e chi ne beneficia inevitabilmente voterà per loro.

Per Conte quei voti non sono tanti, sono tutto, quindi non accetterà mai che venga ridimensionato il Reddito di cittadinanza, e contemporaneamente anche a Draghi, ed anche agli altri partiti, mettersi di traverso in questo momento nei confronti di una misura che viene ritenuta un sostegno alla povertà, elettoralmente, non conviene.

Le armi all’Ucraina (ammesso che ne abbiamo ancora) si potranno spedire ed il termovalorizzatore a Roma si farà, con i tempi italiani, ossia tra circa un secolo.

E vissero felici e contenti.