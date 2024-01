Il "conto" dell'inflazione

Unimpresa, sigla di Unione Nazionale di Imprese, è una confederazione generale delle imprese, che, come riporta sul proprio sito, ha come obiettivo principale quello di “rappresentare le imprese partecipando attivamente alla politica economica del Paese”.

Unimpresa, sigla di Unione Nazionale di Imprese, è una confederazione generale delle imprese, che, come riporta sul proprio sito, ha come obiettivo principale quello di “rappresentare le imprese partecipando attivamente alla politica economica del Paese”.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Quindi nello svolgimento della propria attività spesso compie accurati ed interessanti studi statistici di carattere macroeconomico.

Recentemente, elaborando dati di Bankitalia, ha pubblicato i risultati riguardanti la situazione dei depositi e dei prestiti bancari e naturalmente le sorprese non sono mancate.

Oddio non dovremmo neppure parlare di sorprese, perché i risultati sono proprio in linea con le attese.

Innanzitutto va specificato che i dati si riferiscono ai dodici mesi dall’ottobre 2022 all’ottobre 2023 in quanto questi sono i dati disponibili al momento, non sono ancora noti infatti i dati di novembre e dicembre, ma comunque si tratta di un periodo di tempo molto significativo.

Ebbene se dovessi chiedervi da cosa sono stati caratterizzati questi dodici mesi, so che mi rispondereste subito dall’inflazione.

Certo, giusto, quindi questo studio può anche essere considerato probante per capire quale effetti ha avuto l’inflazione sui risparmi e sui prestiti degli italiani.

Dobbiamo poi fare una distinzione che normalmente non viene citata, si dice sempre parlando genericamente di risparmi degli italiani, ed in effetti è corretto, ma non dobbiamo commettere l’errore di ritenere che siano soltanto i risparmi delle famiglie.

Cominciamo parlando dei depositi complessivi, quindi non solo dei conti correnti, depositi complessivi che nell’ottobre 2022 ammontavano a 1.701 miliardi, così distribuiti 1.170 le famiglie, 409 le imprese, 87 le imprese familiari e 35 le onlus.

Ebbene dodici mesi dopo, quindi nell’ottobre 2023 complessivamente i depositi sono scesi di 78 miliardi, 66 miliardi in meno da parte delle famiglie, 7 miliardi da parte delle imprese, 5 miliardi per le imprese familiari, le uniche a non aver visto calare i propri depositi sono le Onlus.

Allora la prima cosa da verificare, naturalmente sono i conti correnti, e qui, potremmo subito allarmarci perché in quei dodici mesi i saldi dei conti correnti degli italiani sono diminuiti di 152 miliardi di euro.

Da 1.452 miliardi a 1.300 miliardi, una riduzione del 10,5%. Insomma una bella sberla, ma diciamo subito che gli italiani non si sono impoveriti di 152 miliardi, fortunatamente, perché naturalmente l’inflazione ha anche creato, o meglio alimentato un altro tipo di risparmio.

L’aumento dei tassi da parte della Bce, aumento che ovviamente aveva lo scopo di combattere l’inflazione ha alimentato il mercato dei cosiddetti “Depositi a risparmio”.

In pratica le Banche hanno remunerato dei risparmi che in cambio sono stati vincolati per un certo periodo di tempo, normalmente da uno a tre anni.

Ed ecco allora che gli italiani in quel periodo di tempo hanno investito 85 miliardi di euro in Depositi a risparmio.

A questo punto però dovremmo anche vedere quanti risparmi, che gli italiani precedentemente detenevano sui conti correnti, sono stati utilizzati per acquistare titoli dello Stato, ed altri investimenti vari, questo dato è praticamente impossibile da calcolare, perché gli importi utilizzati dagli italiani per sottoscrivere i titoli dello Stato ed altri investimenti non possiamo sapere con certezza precedentemente come erano impiegati.

Unimpresa giunge così ad una conclusione: **in quei dodici mesi gli italiani hanno fatto ricorso all’utilizzo delle riserve, sopratutto da parte delle famiglie, ma anche da parte delle imprese, per far fronte da un lato all’aumento dei prezzi e dall’altro all’incremento dei tassi d’interesse sui prestiti, diventati troppo onerosi; il secondo fattore è lo spostamento di una parte della liquidità, su strumenti bancari che assicurano una remunerazione maggiore alla clientela. Ammonta a circa 85 miliardi di euro, infatti, l’aumento dei depositi con durata prestabilita e quelli rimborsabili con preavviso. **

E passiamo ad analizzare un secondo fattore, che tuttavia è legato al primo, infatti se ci sono meno risparmi sui depositi bancari le Banche potranno erogare meno prestiti, ed è quello che è accaduto.

Secondo il Centro studi di Unimpresa, che ha elaborato statistiche della Banca d’Italia, al netto delle cartolarizzazioni, gli impieghi delle banche ai privati sono crollati di 55,4miliardi (-4,22%), calando dai 1.347,3miliardi di ottobre 2022 ai 1.291,8 miliardi di ottobre 2023.

E’ chiaro che le banche ritengano che invece dovrebbero essere conteggiate le cartolarizzazioni di prestiti che tuttavia si tratta di impieghi in buona parte deteriorati che le banche hanno ceduto, nel corso del periodo in esame, a società veicolo o specializzate.

Unimpresa preferisce non conteggiarle perché di fatto si tratta di impieghi, ossia di prestiti che tuttavia sono usciti dal sistema bancario in senso stretto, ed hanno un valore estremamente contenuto.

Entrando anche qui nel dettaglio i prestiti destinati alle aziende sono passati dai 667,1 miliardi di ottobre 2022 ai 619,7 miliardi di ottobre scorso, con una diminuzione di 47,2 miliardi (-7,09%). Sono fortemente diminuiti sia i finanziamenti a breve termine (-14,4 miliardi) sia quelli di lungo periodo (-29,8 miliardi.

Meno accentuato il calo per i prestiti di medio periodo scesi di 3 miliardi.

Per quanto riguarda le famiglie decisamente diminuiti i prestiti personali (-13,8 miliardi) parzialmente compensata questa riduzione dall’aumento del credito al consumo (+6,1 miliardi).

Per quanto riguarda i mutui invece il calo è risultato esiguo (-0,5 miliardi) sono quindi rimasti stabili.

Infine Unimpresa è andata a vedere la tendenze delle cosiddette “sofferenze” ossia dei crediti che difficilmente saranno interamente onorati, i crediti in sofferenza sono cresciuti di oltre 3,5 miliardi soltanto nei primi nove mesi dello scorso anno (intendo il 2023, ormai lo scorso anno) del 25%.

Si tratta di un dato davvero preoccupante.

Ecco insomma tutta questa situazione, riduzione dei depositi, riduzione dei prestiti ed aumento dei crediti in sofferenza hanno un’unica origine, l’inflazione.

Inflazione che è evidentemente stata generata da emissione monetaria in sovrabbondanza soprattutto negli anni in cui alla Presidenza della Bce sedeva Mario Draghi.

Si conferma così, che non esistono pasti gratis, prima o poi il conto ci viene presentato.