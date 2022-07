Siamo già giunti alla fine del superdollaro o si tratta solo di una pausa e poi torneranno gli acquisti sulla valuta statunitense?

Un fatto è certo, arrivato alla parità sull’euro abbiamo assistito ad un cambiamento di tendenza, con quella odierna sono quattro le sedute di recupero da parte dell’euro che al momento è tornato in area 1,025 nei confronti del dollaro.

Certo è un cambio ancora storicamente molto basso quello dell’euro, ma sufficiente per arrivare a porsi la consueta e fatidica domanda che ogni investitore si pone in momenti come questi: è solo una pausa in attesa di riprendere il trend in corso da oltre un anno, oppure siamo arrivati veramente al livello più basso da parte dell’euro e d’ora in poi continuerà la risalita?

Naturalmente dal maggio dello scorso anno, ossia da quando è iniziata la discesa dell’euro, naturalmente abbiamo avuto periodi di rimbalzo, ossia momenti nei quali la moneta unica aveva dato segnali di ripresa, quindi queste ultime quattro sedute potrebbero proprio essere qualcosa di già visto.

Già visto come ad esempio nella seconda parte dello scorso mese di agosto, oppure ad inizio febbraio, ed ancora, in particolare nella seconda metà del mese di maggio durante la quale il cambio euro dollaro passò da 1.038 a 1.078 guadagnando così 4 figure ossia più o meno il 4%, salvo poi ogni volta tornare a scendere più di prima.

Certamente il cambio 1 a 1 fra dollaro ed euro è chiaro che ci condiziona, è proprio quella che viene normalmente indicata come soglia psicologica. Anzi potremmo dire che è proprio la soglia psicologica per eccellenza.

Quindi siamo portati, più che in altre occasioni, a ritenere queste quattro sedute rialziste per l’euro proprio un segnale di inversione di trend.

Ma quante volte questi discorsi sono successivamente stati smentiti dalla realtà dei fatti.

Chiaramente sui vari siti di carattere finanziario sono immediatamente comparsi articoli di tono nettamente contrario rispetto a quelli che si pubblicavano non più di una settimana fa, ma non dobbiamo stupirci, è sempre stato così.

Noi però dobbiamo essere obiettivi e non farci prendere dall’emozione, dobbiamo ragionare con le informazioni delle quali disponiamo, ossia quelle di dominio pubblico, non disponiamo infatti di notizie riservate.

Allora, innanzitutto dobbiamo rilevare che ciò al quale abbiamo assistito nell’ultimo anno, più di una debolezza dell’euro, come abbiamo detto più volte, si tratta di una forza del dollaro, una forza dovuta al fatto che negli Stati Uniti i tassi sono già più alti che in altre parti del mondo sviluppato e probabilmente sono destinati ad aumentare ancora.

Poi sappiamo tutti che il dollaro è spesso visto come una valuta rifugio nella quale in altre parole ci si rifugia nei momenti di turbolenza dei mercati e di momenti di turbolenza, soprattutto dall’inizio dell’anno, ne abbiamo visti diversi.

Infine il dollaro ha anche beneficiato dell’aumento dei prezzi in particolare delle materie prime.

Ma torniamo a noi, è chiaro che se il mercato si muove in controtendenza rispetto al trend senza dubbio qualcosa di nuovo sta accadendo ed allora proviamo ad ipotizzare quali possano essere queste novità.

La prima è che il mercato scommetta su un rialzo dei tassi più sostenuto da parte della Bce, insomma che giovedì la Lagarde annunci un rialzo dei tassi di mezzo punto percentuale e non di 25 centesimi come i più avevano ipotizzato.

Questo ovviamente darebbe più forza all’euro, chiariamo per noi, per l’Italia non sarebbe di certo una buona notizia, non solo perché aumentando gli interessi che paghiamo sui titoli del debito peggioreremmo le finanze pubbliche, ma soprattutto perché il segnale sarebbe chiaro, ossia: d’ora in poi la Lagarde si piegherà ai voleri della Germania.

E l’altro aspetto aspetto nuovo riguarda proprio il ruolo della Germania all’interno della Bce e degli altri organismi europei.

L’ho già detto più volte, le sanzioni contro la Russia stanno incidendo in particolare sull’economia dei due Paesi che avevano con la Russia i maggiori interscambi, ossia Germania ed Italia, quindi la Germania non sopporta più che anche la Bce le possa mettere i bastoni fra le ruote.

Si parla infatti di nuove sanzioni, il settimo pacchetto, e già questo alla Germania non piace, ma probabilmente si dovrà piegare ai voleri degli Stati Uniti.

Ma su altri aspetti, invece …

Allora, ciò che invece è già certo sono gli aiuti economici all’Ucraina.

Nel primo semestre dell’anno era stato erogato all’Ucraina un prestito di 1,2 miliardi di euro, e vabbé quello è andato, successivamente, e per la precisione nel Consiglio europeo del 23 e 24 giugno scorso sono stati deliberati altri prestiti a favore dell’Ucraina per 9 miliardi di euro.

Sapete che tipo di prestito? Sarebbe stato un prestito da restituire fra 25 anni senza interessi, secondo voi li avremmo mai più rivisti quei soldi? L’Ucraina, il secondo Paese più povero dell’Europa anche prima del conflitto con la Russia, secondo voi sarà mai in grado di restituirci tutti quei miliardi di euro? Dai non parliamone neppure.

Ma ciò che accade successivamente a quella delibera è perlomeno esilarante.

Allora il Consiglio europeo delibera questi prestiti, ma gli Stati membri che dovrebbero appunto finanziare questi prestiti i soldi non li anno.

Il Consiglio aveva nelle sue casse un miliardo e quello ha mandato Ucraina, ma gli altri otto miliardi?

Ricordate vero che Zelensky si è lamentato con l’Europa che aveva annunciato un piano di aiuto da 9 miliardi di euro, ma in Ucraina era arrivato solo un miliardo di euro, quindi Zelensky reclamava un bonifico da 8 miliardi di euro.

Cos’era successo.

Dato che nelle casse europee non c’è più nulla tutto quello che c’era è già stato mandato in Ucraina, per quei 8 miliardi si è deciso di emettere titoli per quell’importo, titoli che, naturalmente, per farli sottoscrivere agli investitori devono essere garantiti proprio dagli Stati che fanno parte dell’Unione europea.

Ed ora sappiamo che le garanzie che vengono date dallo Stato italiano, da quello greco e così via … valgono poco o nulla, la garanzia che ha un valore su quell’emissione di titoli è quella rilasciata dalla Germania.

Ed ecco che la Germania sta ritardando questa operazione, sa perfettamente che un prestito all’Ucraina della durata di 25 anni è una cosa che fa ridere, diciamo che gli regaliamo tutta quella montagna di soldi e non se ne parla più.

Oltretutto fra 25 anni ci sarà ancora l’Unione europea? Io spero proprio di no.

Comunque insomma ho divagato un po’ per sottolineare questo fatto, ossia la situazione della Germania all’interno dell’Unione europea.

Quindi quella che potremmo anche chiamare mini ripresa dell’euro nei confronti del dollaro può anche avere come spiegazione appunto il fatto che la Germania, o meglio la Bundesbank abbia negli ultimi giorni reclamato un suo intervento diretto.

Non vuol essere la garante dei debiti europei.

Insomma l’ho detto già in altre occasioni, la Germania vuole stare nell’Unione europea, ma finché le conviene.